Caries infantil: 5 de cada 10 menores con dientes de leche la padecen y alertan sobre diagnóstico tardío

La caries dental afecta a la mitad de los niños y niñas con dientes de leche en el país y puede perjudicar la alimentación, el habla, el aprendizaje y el desarrollo de la dentición permanente

La caries dental, que afecta a cinco de cada diez niños y niñas con dientes de leche según el Ministerio de Salud (Minsa), sigue siendo uno de los principales problemas de salud infantil en el país y, al ser una condición prevenible, su falta de tratamiento oportuno puede impactar la alimentación, el habla, el aprendizaje y el desarrollo de la dentición permanente.

Para el doctor Antonio Zamora, de COE Dental, uno de los principales problemas es que muchos padres llevan a sus hijos al consultorio únicamente cuando aparece dolor, inflamación o dificultad para comer, etapas en las que la enfermedad ya ha avanzado.

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“El mayor error es pensar que la primera consulta odontológica debe realizarse cuando el niño siente dolor. La caries comienza mucho antes de generar molestias y, cuando aparecen los síntomas, en muchos casos ya existe un daño importante en el diente. La prevención siempre será menos invasiva, menos costosa y mucho más efectiva que un tratamiento correctivo”, explicó.

El especialista recordó que los dientes de leche cumplen funciones esenciales en la infancia, pues permiten una adecuada masticación, favorecen el desarrollo del habla y conservan el espacio necesario para la correcta erupción de los dientes permanentes.

Muchos padres solo llevan a sus hijos al odontólogo cuando ya presentan dolor o inflamación, lo que implica que la enfermedad suele detectarse en etapas avanzadas, dificultando el tratamiento

“Perder un diente temporal de forma prematura por una caries puede alterar la posición de los dientes definitivos e incluso afectar el crecimiento de los maxilares. No son dientes ‘descartables’, sino fundamentales para el desarrollo integral del niño”, sostuvo.

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La estrategia para reducir la incidencia de caries infantil, de acuerdo con la estrategia gubernamental, se basa en tres pilares: el cepillado con pasta dental fluorada desde edades tempranas, la disminución del consumo de azúcar y el acceso oportuno a controles odontológicos.

En esa línea, el especialista explicó que uno de los factores que más favorece la aparición de caries es la frecuencia con la que los niños consumen productos azucarados.

“No solo importa la cantidad de azúcar, sino cuántas veces al día se consume. Las bebidas azucaradas, golosinas, galletas y otros alimentos ultraprocesados mantienen un ambiente favorable para que las bacterias produzcan los ácidos que destruyen el esmalte dental. Cuando estos hábitos se combinan con un cepillado deficiente, el riesgo aumenta considerablemente”, indicó.

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Asimismo, enfatizó que la higiene bucal debe comenzar desde la erupción del primer diente y realizarse siempre con supervisión de un adulto durante los primeros años de vida.

“Muchos niños todavía no tienen la destreza suficiente para cepillarse correctamente. La participación de los padres es indispensable para asegurar una limpieza adecuada y el uso de pasta dental con flúor en la cantidad recomendada para cada edad”, señaló.

La prevención de la caries infantil requiere la participación activa de las familias, el Estado, las escuelas y los profesionales de la salud para instaurar hábitos de higiene bucal desde la primera infancia

El portafolio de Salud también destacó, por su parte, que la prevención de la caries requiere el trabajo conjunto entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y los profesionales de la salud, con el objetivo de instaurar hábitos saludables desde la primera infancia.

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Para Zamora, además de las visitas periódicas al odontólogo, resulta clave que las familias comprendan que la salud bucal forma parte de la salud general.

“La caries es una enfermedad prevenible. Si logramos instaurar hábitos de higiene desde los primeros meses de vida, reducir el consumo frecuente de azúcar y realizar controles odontológicos periódicos, podemos evitar que miles de niños sufran dolor, infecciones y tratamientos complejos que afectan su calidad de vida”, concluyó.