A qué hora juega España vs Bélgica en Perú: partido por cuartos de final del Mundial 2026

El paso perfecto de España en la Copa del Mundo 2026 continúa y para ratificar su espléndida andadura deberá medir fuerzas contra Bélgica este viernes 10 de julio por el acceso a las semifinales. El compromiso, conviene mencionar, llega con una carga especial, dado que la última vez que se enfrentaron en una gran cita fue en 1990 con alegría para el lado ibérico.
A qué hora España vs Bélgica por cuartos del Mundial 2026
El compromiso, por el acceso a las semifinales, se realizará a las 14:00 horas de Perú / 21:00 horas de España. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 13:00 horas de México; a las 14:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 15:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 16:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
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Canal TV de España vs Bélgica por cuartos del Mundial 2026
Los aficionados al fútbol podrán seguir el encuentro entre España y Bélgica por diversas plataformas, según el país. Perú contará con América TV, Paramount+, DirecTV, DGO y Disney+ Premium. En Estados Unidos, se podrá ver a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi y otras señales.
Para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela, el acceso será por DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+. En México, la opción principal será ViX. En España, la transmisión estará disponible en RTVE, La 1, DAZN, Movistar+, TDP, La 2 cat y fuboTV, tanto en señal abierta como en cable y streaming.
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¿Cómo llega España?
El elenco español ha sacado chapa de candidato a campeón tras una Fase de Grupos notable. Aunque empezó con inquietud por una igualada sin goles contra la modesta Cabo Verde, se espabiló muy rápido arrollando a Arabia Saudí y venciendo por lo justo a una rocosa Uruguay.
Instalado en los dieciseisavos de final, España mantuvo su firme paso sacándose de encima a Austria con una exhibición de Mikel Oyarzabal, su máximo ariete en la competición con cuatro anotaciones. Para los octavos de final siguió demostrando un nivel superior, con el que derrotó a Portugal con una diana dramática de Mikel Merino.
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Por si fuera poco, la ‘roja’ ha superado un récord histórico en el Mundial con la imbatibilidad del portero Unai Simón, quien con sus 609 minutos consecutivos sin encajar un gol ha dejado atrás la marca que ostentaba el meta italiano Walter Zenga en Italia 1990.
¿Cómo llega Bélgica?
Bélgica logró clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026 tras un recorrido marcado por decisiones tácticas inesperadas y remontadas de alto impacto. Los de Rudi Garcia se consolidaron como líderes del Grupo G, superando a Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
En la fase de grupos, Bélgica empató 1-1 ante los egipcios y 0-0 con los iraníes, pero goleó 5-1 a los neozelandeses, con Kevin De Bruyne como figura destacada y máximo goleador del equipo. En los octavos de final, enfrentó a Senegal y consiguió revertir un 0-2 en los últimos minutos para imponerse 3-2 en tiempo suplementario.
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Para el partido de octavos contra Estados Unidos, el entrenador decidió dejar en el banco a De Bruyne, Romelu Lukaku y Jeremy Doku. Esta apuesta táctica resultó clave: Bélgica superó 4-1 al anfitrión, mostrando una versión más agresiva y dinámica.
Alineaciones probables de España vs Bélgica por cuartos del Mundial 2026
- España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal.
- Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper; Hans Vanaken, Nicolas Raskin, Youri Tielemans; Dodi Lukébakio, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard.
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