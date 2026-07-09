Susel Paredes ironiza sobre plan de otorgar medalla de Gran Cruz a José Jerí: “¿Lo van a condecorar por lechero?"

La congresista y candidata a la alcaldía de Lima cuestionó la iniciativa parlamentaria que busca premiar al expresidente interino, quien llegó al cargo tras ocupar una curul como suplente de Martín Vizcarra

La congresista y aspirante a la alcaldía de Lima, Susel Paredes, ironizó este jueves sobre la propuesta en el Congreso de entregar la medalla en el grado de Gran Cruz al exgobernante interino José Jerí, quien asumió la jefatura del Estado como titular del Parlamento tras la vacancia de Dina Boluarte.

En una entrevista con la radio Exitosa, Paredes señaló que la posible condecoración a Jerí genera controversia por su origen parlamentario y su llegada a la presidencia legislativa.

“Jerí es un accidente de la política”, afirmó, al recordar que, aunque recibió solo unos 11.600 votos en las elecciones parlamentarias de 2021, accedió a una curul como accesitario del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien fue inhabilitado y había obtenido más de 200.000 votos.

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“Ese chico debe haber nacido parado, porque después termina siendo presidente cuando él ni siquiera entró por sus votos al Congreso. Entra de accesitario. O ha hecho una especie de macumba, pacto”, expresó.

Paredes cuestionó la legitimidad de Jerí, destacando que obtuvo su escaño como suplente de Martín Vizcarra, quien fue inhabilitado, y aludió a su buena fortuna para alcanzar altos cargos sin respaldo electoral propio

“No sé si ha ido a la (laguna de las) Huaringas... que nos diga, porque más lechero no se puede ser. Y encima lo van a condecorar, ¿por qué? ¿Por lechero (término utilizado de manera coloquial para referirse a una persona que tiene mucha suerte o que logra beneficios inesperados)? Bueno, no quisiera que se malinterprete mi palabra", concluyó entre risas.

La bancada de Somos Perú, a la que perteneció Jerí, presentó en la víspera un documento en el que rechazó la propuesta de otorgar el reconocimiento, al alegar “estrictas consideraciones de orden ético y moral y de idoneidad pública”, pues representa “la máxima condecoración que otorga este Poder del Estado a ciudadanos que han brindado servicios eminentes a la Nación”.

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En una carta dirigida a Fernando Rospigliosi, presidente del Legislativo, el grupo justificó su oposición señalando que “su historial de actuación pública y los cuestionamientos constitucionales que motivaron su apartamiento de la alta magistratura del Estado son de público conocimiento, resultando incongruente y agraviante para el país pretender honrar una gestión caracterizada por los siguientes hechos”.

La bancada de Somos Perú rechazó formalmente la condecoración, alegando que la distinción debe reservarse para ciudadanos con servicios eminentes y señalando “consideraciones de orden ético, moral y de idoneidad pública”

Detalló seguidamente que Jerí afrontó una investigación por violencia sexual finalmente archivada, y que no se sometió “en su debido momento, a la realización de la pericia psicológica obligatoria ordenada por el Poder Judicial (...), conducta incompatible con la probidad exigida a un exjefe de Estado o alto funcionario”.

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Mencionó, además, la “conducta clandestina (...) en encuentros nocturnos de carácter encubierto y fuera del recinto oficial del Palacio de Gobierno, específicamente en un establecimiento comercial de comida china (chifa), con el referido ciudadano Zhihua Yang, quien ostentaba simultáneamente la condición de proveedor del Estado”.

Posteriormente, el portavoz oficial de la bancada, Héctor Valer, expresó en un comunicado que “entregar la máxima distinción de este Poder del Estado a una figura con un historial de actuación pública repugnante resulta un agravio para el país”.

“Esta rotunda oposición se sustenta en una serie de inconductas de extrema gravedad ética, que van desde su comprobada evasión a la justicia al resistirse a mandatos judiciales de terapias en la investigación por violación sexual, hasta su rol de sabotaje como ‘topo’ en la Comisión Investigadora de Empresas Chinas, encubriendo sus nexos y reuniones clandestinas con proveedores del Estado”, añadió.

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