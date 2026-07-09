Pequeño lobo marino apareció en Lambayeque y preocupó a bañistas: Serfor confirmó su buen estado y lo trasladó a una zona segura

Un pequeño lobo marino fue rescatado luego de varar en la playa de Pimentel, en la región Lambayeque. El ejemplar permaneció bajo resguardo de la Capitanía de Puerto hasta la llegada de especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), quienes evaluaron su estado y lo trasladaron a una zona segura.
El hallazgo ocurrió la mañana del miércoles y generó la atención de bañistas y vecinos que alertaron sobre la presencia del mamífero marino. Ante el riesgo de que personas o animales se acercaran, los guardacostas establecieron medidas de protección hasta la llegada de los especialistas.
El caso ocurre en medio de otros reportes de afectación a fauna marina en distintas zonas del litoral peruano. En Ica, las autoridades ambientales activaron protocolos de vigilancia tras la muerte inusual de varios lobos marinos en áreas naturales protegidas.
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Bañistas hallaron pequeño lobo marino varado en playa de Pimentel
Los primeros en advertir la presencia del lobo marino varado fueron bañistas que llegaron temprano a la playa de Pimentel para realizar actividades deportivas. Ellos compartieron imágenes y alertaron sobre la situación del ejemplar a través de redes sociales.
De acuerdo con información difundida por RPP Noticias, el animal se desplazó desde la orilla hasta las inmediaciones de la Capitanía de Puerto de Pimentel. En ese lugar permaneció mientras personal de la autoridad marítima se encargaba de mantenerlo protegido.
El jefe de la Capitanía de Puertos, Juan Eduardo Cáceres Palacios, explicó que el ejemplar llegó hasta el frontis de sus instalaciones y que los guardacostas evitaron que los perros se acercaran.
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“El lobito ha amanecido acá al frente de la capitanía. No sé por qué se ha sentido con seguridad él y ha subido todo, ha caminado y ha amanecido acá al frente. Así que le hemos estado dando seguridad para que los perritos no se acerquen”, declaró al medio radial.
El representante de la autoridad marítima señaló que, tras comunicarse con Serfor, brindaron apoyo para el traslado del animal. “Llamamos a Serfor, hemos apoyado con una movilidad y se lo ha llevado Serfor”, agregó.
Lobo marino fue trasladado por Serfor tras permanecer varado
Tras recibir el reporte sobre un lobo marino en la playa de Pimentel, especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en coordinación con la Capitanía de Puerto de Pimentel, realizaron el monitoreo del ejemplar durante dos días para evaluar su estado de salud y comportamiento.
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Según informó la entidad a través de sus redes sociales, durante el seguimiento se verificó que el animal se encontraba en buenas condiciones. Por ello, se decidió trasladarlo hacia una playa con menor presencia de personas, donde pudiera continuar su descanso sin ser perturbado.
El Serfor recordó a la ciudadanía que los lobos marinos pueden permanecer varias horas e incluso días descansando en la playa. Ante el hallazgo de uno de estos ejemplares, recomendó mantener distancia, no alimentarlo ni intentar moverlo, y reportar el caso a las autoridades competentes para una atención adecuada.
Lobos marinos muertos en Ica ponen en alerta a autoridades ambientales
El rescate del ejemplar en Lambayeque ocurre luego de que se reportara una muerte inusual de lobos marinos en Ica. Los casos fueron registrados en las islas Chincha y San Gallán, dos zonas protegidas donde equipos especializados realizan evaluaciones para determinar las causas de los fallecimientos.
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El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) activó protocolos de vigilancia y monitoreo para recopilar información sobre las condiciones en las que fueron encontrados los animales.
El Ministerio del Ambiente informó que estas acciones se desarrollan con apoyo de entidades como Serfor, Senasa y el Ministerio de Salud (Minsa), mientras continúan las evaluaciones sanitarias y de campo.
Las autoridades ambientales recomendaron a la ciudadanía no tocar ni trasladar animales marinos muertos o con signos de enfermedad encontrados en playas, y reportar estos casos para permitir una intervención oportuna.
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