Jackson Mora: Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva en su contra por presunto fraude informático y banda criminal tras apoderarse de S/9.9 millones

Jackson Mora, acusado de pertenecer a ‘Los Arquitectos del Fraude’, es escoltado por agentes policiales tras su detención. (América Hoy)

La Fiscalía de La Molina solicitó 18 meses de prisión preventiva para Jackson Mora Rodríguez y otros ocho implicados, quienes habrían conformado una organización criminal dedicada al fraude informático en agravio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, Chincha.

Según la investigación, los acusados vulneraron los sistemas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), logrando ejecutar la transferencia ilegal de más de 9.9 millones de soles a cuentas vinculadas a empresas privadas.

El expediente fiscal sostiene que, el 13 de abril, una supuesta comitiva de asesores parlamentarios visitó al alcalde de Chincha, Abel Sánchez Cahuana, con el pretexto de ofrecer asesoría técnica.

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En realidad, esta visita habría servido para obtener claves y datos personales, facilitando así el acceso al sistema electrónico SIAF-MEF asociado al DNI electrónico del alcalde. De acuerdo con la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla, los fondos transferidos fueron primero enviados a la cuenta de FFC MMA SAC, representada por Noelia Ruth Mora Rodríguez, hermana de Jackson Mora, y luego canalizados a través de empresas de terceros.

Las operaciones bancarias, según la fiscalía, se realizaron en 41 movimientos y parte del dinero terminó en cuentas de Inversiones Torrico EIRL y Servicios Mugaburu EIRL, empresas representadas por Félix Víctor Saldarriaga Guerrero.

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La investigación señala como presuntos cabecillas de la red a César Antonio Nepo Zolla y Daniel Mesones Mazzini, alias “Jeshu”, vinculados a la estructura conocida como “Los Arquitectos del Fraude”.

Fiscalía de La Molina solicita 18 meses de prisión preventiva para nueve investigados por presunto fraude informático y banda criminal.

Pruebas, allanamientos y descargo de los implicados

La solicitud de prisión preventiva presentada por el fiscal José Luis Pumasunco Herhuay se apoya en los elementos de convicción reunidos durante allanamientos y registros domiciliarios realizados en 11 inmuebles de Lima y Callao.

En estos operativos, autorizados por el Poder Judicial, se incautó documentación, equipos electrónicos y otros elementos que serán analizados para esclarecer la ruta de los fondos desviados y la estructura de la presunta organización criminal.

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Entre los investigados se encuentran también Fabia C. Reyes Salas, Roy L. Chauca Tantalean, Fiorella M. Gallo Roncalla, Máximo S. Ojeda Cisneros y Álvaro A. Vacacela Guerrero. El Ministerio Público informó que continuará desarrollando diligencias para determinar responsabilidades penales, “en estricto respeto del debido proceso”.

Sobre el caso, Jackson Mora negó todas las acusaciones tras cumplir con la detención preliminar de siete días. Ante los medios, aseguró: “No tengo ninguna responsabilidad en los hechos que me atribuyen”. El empresario insistió en que colaborará con las investigaciones y expresó su confianza en que “las autoridades esclarezcan los hechos en el menor tiempo posible”.

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El informe policial indica que, hasta la fecha, se recuperó más de 8 millones de soles de los fondos transferidos, pero la investigación sigue bajo reserva mientras se analizan los hallazgos obtenidos en las diligencias. La Fiscalía sostiene que los implicados utilizaron empresas y cuentas bancarias para ocultar el origen del dinero y facilitar su disposición.

La audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva contra Jackson Mora y los demás involucrados está pendiente de programación en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Este.