El “cooling break” llegaría a la Liga 1: la poderosa razón por la cual se instalaría en el torneo peruano

El torneo peruano analizaría incorporar una detención formal de hidratación desde el Torneo Clausura 2026, una medida del Mundial 2026 que abriría una ventana comercial y ya divide opiniones (Liga1MAX)

La Liga 1 estudia incorporar una pausa formal de hidratación al estilo del Mundial 2026 para el Torneo Clausura. La propuesta aparece en paralelo a la aplicación de nuevas disposiciones arbitrales anunciadas para el fútbol peruano y pone sobre la mesa un punto sensible: la interrupción del juego también puede abrir espacio para acuerdos comerciales.

La posibilidad se instaló a pocos días del arranque del torneo y, aunque no existe confirmación oficial sobre su adopción, ya genera debate por el impacto que tendría en el desarrollo de los partidos.

En el formato mundialista, esa detención se ubica cerca de la mitad de cada etapa y puede extenderse hasta tres minutos, con efectos directos sobre el ritmo de la competencia.

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Una pausa “negociable” y el factor comercial

La posibilidad de incluir el “cooling break” en la Liga 1 ganó fuerza tras conocerse que la pausa también podría tener un componente comercial, además de su objetivo de favorecer la recuperación física. (Liga1MAX)

La discusión tomó fuerza tras lo expuesto por el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de Max, donde planteó que la implementación no dependería solo de criterios deportivos. “Si quieren negociar el cooling break, podrían hacerlo tranquilamente. Hay una posibilidad de que pueda darse”, afirmó. Luego añadió: “Si había minuto de hidratación, ahora puede materializarse esto por un tema comercial. No sería raro”.

La referencia apunta a que el corte no funcionaría únicamente como una medida de recuperación en partidos con exigencia climática, sino como un formato con márgenes de negociación. En la práctica, el “cooling break” se presenta como una interrupción autorizada para que los jugadores se hidraten y se recuperen, en particular cuando las condiciones del entorno lo ameritan.

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En el Mundial 2026, según lo descrito en los textos base, la FIFA estableció dos pausas obligatorias, una por tiempo, con una duración variable de 90 segundos a tres minutos. La ubicación de ese intervalo se acerca a la mitad de cada etapa, y el efecto más visible es que el encuentro queda segmentado en cuatro tramos de juego.

Ese recorte del tiempo continuo es el que abre una lectura adicional: el fútbol detiene su dinámica y, con ello, cambia la forma de consumir el partido. De acuerdo con lo señalado por Peralta, el eje comercial aparece como un argumento posible para que la pausa deje de ser excepcional y se convierta en parte del reglamento del torneo.

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Qué es el “cooling break” y por qué genera polémica

La pausa utilizada en el Mundial 2026 divide posiciones antes de su posible llegada al Clausura. Mientras algunos valoran el beneficio físico, otros cuestionan las interrupciones durante el juego

El “cooling break” puede entenderse como una pausa reglamentaria que interrumpe el desarrollo del partido para permitir hidratación y recuperación física. En el Mundial 2026, su aplicación fue presentada como obligatoria en cada tiempo, con el detalle de que su duración puede variar dentro del rango ya mencionado.

Los expertos remarcan un punto que alimenta la polémica: el corte altera el pulso del partido. El esquema termina por fragmentar el juego y, en términos prácticos, instala una lógica de cuatro bloques en lugar de dos tiempos largos y continuos.

Desde su anuncio, el sistema despertó opiniones contrapuestas entre hinchas y especialistas por las interrupciones en el ritmo. La medida “debutó oficialmente” en el Mundial 2026 y describió una escena puntual: el arbitraje detuvo las acciones cerca de la mitad del primer tiempo en un partido entre México y Sudáfrica para habilitar la hidratación.

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Ese tipo de acción, repetida dos veces por encuentro, explica por qué una parte del público lo asocia con un cambio estructural en la experiencia del partido. Algunos señalan que el procedimiento mundialista “prácticamente convirtió los partidos en duelos de cuatro tiempos”, una frase que busca retratar el peso del corte en el flujo de juego.

En Perú, el debate se abre con un matiz adicional: la Liga 1 ya utilizó pausas de hidratación en partidos disputados con temperaturas elevadas. La discusión actual, sin embargo, gira alrededor de una eventual formalización bajo el paraguas del “cooling break” y su incorporación como parte de un paquete más amplio de cambios reglamentarios.

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