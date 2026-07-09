Universidad de San Marcos: estudiantes toman la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para exigir una mesa de diálogo con las autoridades

Estudiantes tomaron la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNMSM como medida de protesta. Composición: Infobae

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) afronta una jornada de protesta estudiantil marcada por la toma de sus instalaciones y la exigencia de un espacio de diálogo con las autoridades. La medida, impulsada por el Centro Federado de Derecho y Ciencias Políticas, responde a una serie de pedidos que, según los representantes del alumnado, permanecen sin atención.

La movilización produjo cambios en el funcionamiento de la facultad durante este jueves. Mientras los estudiantes mantienen la ocupación del local, la universidad dispuso que las clases de Derecho y Ciencias Políticas se desarrollen en modalidad virtual. En el resto de facultades, las actividades académicas continúan con normalidad.

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La situación también abrió una nueva etapa de conversaciones entre las partes. Para las 5:00 p. m. se programó una mesa de diálogo entre representantes estudiantiles y autoridades de la facultad, encuentro del que dependerá la continuidad o el levantamiento de la protesta.

Estudiantes exigen atención a una serie de demandas

Los representantes del Centro Federado de Derecho y Ciencias Políticas señalaron que la principal exigencia consiste en la aprobación del reglamento de tacha docente, documento que, según indican, permanece pendiente desde hace varios años.

En declaraciones a RPP, una representante estudiantil explicó que el objetivo de la protesta no consiste únicamente en cuestionar a las autoridades de la facultad, sino en lograr la aprobación de una norma que consideran necesaria. “Nosotros somos estudiantes, no somos delincuentes. No es que nosotros queramos perder clases; creo que la mayoría trabajamos, estudiamos. Esta medida es básicamente como la última medida de fuerza, porque no nos hacen caso”, afirmó.

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La misma representante precisó que los estudiantes no buscan la destitución del decano únicamente por la protesta, sino “que se apruebe algo que durante muchos años se debió aprobar”. Además, sostuvo que las vías de conversación previas ya fueron utilizadas sin obtener resultados y señaló que la toma finalizará cuando el decano acepte la mesa de diálogo solicitada.

Pedidos incluyen cambios administrativos y garantías para los participantes

Cientos de votantes se congregan en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para ejercer su derecho al voto, marcando un hito en el proceso democrático. (Paula Díaz Elizalde)

Además del reglamento de tacha docente, los estudiantes mantienen otros reclamos relacionados con la administración de la facultad. Entre ellos figuran la destitución de dos autoridades, la revisión de las vacantes para la sede de Villa Rica, el retiro del CEPRE de la facultad y la garantía de que no se iniciarán procedimientos disciplinarios contra quienes participan en la medida de protesta.

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Los representantes estudiantiles sostienen que estas solicitudes buscan cambios en la gestión de la facultad y consideran indispensable que las autoridades atiendan cada uno de los puntos mediante un proceso de diálogo formal.

Como consecuencia de la protesta, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos informó que las clases correspondientes a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se realizan de forma virtual durante la jornada.

La medida solo alcanza a esa facultad. Las demás unidades académicas mantienen sus actividades presenciales y el funcionamiento habitual de la universidad.

Según la información disponible, RPP buscó obtener una respuesta oficial de la universidad respecto a los reclamos planteados por los estudiantes; sin embargo, hasta ese momento no obtuvo una declaración de las autoridades.

Federación Universitaria respalda la medida estudiantil

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) expresó públicamente su respaldo al Centro Federado de Derecho y Ciencias Políticas mediante un pronunciamiento difundido durante la protesta.

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En el documento, la organización estudiantil manifestó su “firme respaldo a los compañeros del Centro Federado de Derecho y Ciencia Política en su justa medida de lucha” y rechazó lo que calificó como una política “antiestudiantil y antidemocrática” del decano José Felix Palomino Manchego.

La federación también sostuvo que el decano “ha ordenado el ingreso de trabajadores y matones a la Facultad de Derecho, acompañados de su operador Renato Pérez”. Además, exigió “el retiro de todo tipo de agresiones y amenazas a los estudiantes” y pidió “la instalación urgente de una Mesa de Diálogo y Trabajo con carácter de urgencia para atender los reclamos de los estudiantes”.

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Comunicado de FCCP

En el mismo pronunciamiento, la FUSM indicó que las demandas del Centro Federado incluyen la aprobación del reglamento de tacha docente, el retiro de autoridades del CERSEU y de la Dirección de Escuela de Ciencia Política, el retiro del CEPRE, la reducción de vacantes para la sede de Villa Rica y el compromiso de no iniciar procedimientos disciplinarios contra dirigentes y estudiantes que participan en la protesta.