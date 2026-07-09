Perú

Trabajadores CAS protestan por derecho a gratificación en julio y se enfrentan a la Policía frente al Congreso

Un grupo de trabajadores CAS de diferentes sectores estatales se congregó este jueves en el centro de Lima para exigir que el Congreso apruebe el pago de la gratificación de julio, mientras la discusión parlamentaria sobre la ley de crédito suplementario fue aplazada para el próximo lunes

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Un grupo numeroso de trabajadores bajo el régimen CAS realizó una protesta en los exteriores del Congreso de la República en Lima, bloqueando la avenida Abancay. Las imágenes muestran la tensión del momento en que la policía interviene para desalojar a los manifestantes que exigen mejoras económicas y laborales. - Canal N

Cerca de un centenar de trabajadores CAS realizó este jueves una protesta frente al Congreso de la República, en el centro de Lima, exigiendo el pago de la gratificación de julio. La movilización, que paralizó parte de la avenida Abancay, terminó en un operativo policial para desalojar a los manifestantes y restablecer el tránsito vehicular. La demanda de los trabajadores se centra en la inclusión de su gratificación en la ley de crédito suplementario.

Manifestación y desalojo policial

De acuerdo con un reporte de Canal N, los manifestantes, provenientes de diversos sectores de la administración pública, bloquearon parcialmente la avenida Abancay frente al Congreso de la República. La protesta causó la interrupción del tránsito habitual, lo que motivó la intervención de la Policía Nacional del Perú. Los agentes retiraron a los manifestantes de la vía, restableciendo la circulación y formando un cordón en torno al edificio legislativo.

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Testigos indicaron que el número de manifestantes alcanzó aproximadamente a cien personas, cifra similar a la de efectivos policiales desplegados en la zona. Tras el desalojo, la protesta continuó de manera pacífica en las inmediaciones del Congreso, con la presencia visible de banderolas de distintos colores representando a los trabajadores CAS.

Trabajadores CAS protestan frente al Congreso
Trabajadores CAS protestan frente al Congreso - Canal N

Exigencia por gratificación de julio

El reclamo principal de los trabajadores contratados bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios) es el pago de la gratificación correspondiente al mes de julio, beneficio que no está garantizado en la actualidad. Según los manifestantes, el debate en el Parlamento sobre la ley de crédito suplementario resulta clave, ya que en su texto se discute la fórmula para el abono de esta gratificación, considerada un derecho laboral por los trabajadores.

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Los representantes de los trabajadores señalan que, si el Congreso no aprueba la inclusión de este pago, quedarían excluidos del beneficio en 2026. Por ello, mantienen su protesta y vigilancia en las afueras del Legislativo mientras esperan una decisión favorable.

Suspensión del debate en el Congreso hasta el lunes

Estaba previsto que la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República reanudara la discusión de la ley de crédito suplementario la noche del jueves. Sin embargo, el presidente de la comisión, Alejandro Soto, informó mediante un oficio que la sesión se pospuso para el lunes 13 de julio a las 15:00 horas. Soto argumentó que aún no se alcanzó un avance significativo en las propuestas y que la comisión necesita realizar una evaluación adicional para lograr un dictamen más sólido.

Mano con billetes de 100 soles
La 'grati' ya está empezando a pagarse a trabajadores privados. El monto equivale a un poco más de un sueldo entero. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Situación actual y expectativas

En el cierre de la jornada, la calma retornó a la avenida Abancay, con el tránsito vehicular restablecido y la presencia policial manteniéndose en el lugar. Los trabajadores CAS permanecen atentos a la próxima sesión de la comisión parlamentaria, que definirá si acceden o no al beneficio de la gratificación de julio.

Las protestas visibilizan la incertidumbre que enfrentan miles de empleados públicos bajo este régimen, quienes reclaman igualdad de condiciones laborales respecto de otros trabajadores estatales. El desenlace dependerá de lo que acuerden los miembros del Congreso la próxima semana.

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