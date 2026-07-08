Más de 250 aves marinas y seis lobos marinos aparecen muertos en Lambayeque: autoridades atribuyen el hecho al calentamiento del mar

La aparición de fauna marina sin vida en distintos puntos del litoral de Lambayeque mantiene bajo observación a las autoridades locales y a las entidades especializadas. El registro más reciente corresponde al varamiento de una ballena jorobada frente a la caleta de San José, un hecho que amplía la preocupación por la situación ambiental que enfrenta esta zona costera.
Este episodio ocurre en un contexto marcado por la muerte de cientos de aves marinas y varios lobos marinos, además de reportes sobre una reducción de especies de interés para la pesca artesanal. Las autoridades locales atribuyen este escenario al incremento de la temperatura del mar asociado al fenómeno de El Niño y solicitan una respuesta coordinada de las instituciones competentes.
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Ballena jorobada moviliza a las autoridades en San José
Una ballena jorobada hembra apareció varada durante la madrugada frente al litoral del distrito de San José, en la región Lambayeque. Debido al tamaño del cetáceo y a su estado de descomposición, la Municipalidad Distrital de San José inició coordinaciones con el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), sede San José, para evaluar la situación y gestionar maquinaria que permita intervenir en la zona.
La alcaldesa Shirley Castañeda Sánchez informó que también solicitó la participación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), instituciones encargadas de realizar las evaluaciones técnicas correspondientes. Según explicó, el caso forma parte de una serie de eventos registrados en las últimas semanas sobre la fauna marina del litoral lambayecano.
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Más de 250 aves marinas y seis lobos marinos fueron encontrados sin vida
El recorrido efectuado por el área de Gestión Ambiental y Servicios Municipales permitió contabilizar más de 250 aves guaneras y otras aves marinas muertas a lo largo de la costa de San José. A esta cifra se suman seis lobos marinos encontrados en semanas anteriores, además de otros registros de fauna afectada.
La municipalidad comunicó esta información a las entidades competentes con el propósito de consolidar un expediente técnico que será remitido al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El objetivo consiste en solicitar la declaratoria de emergencia para la pesca artesanal en el distrito, debido al impacto que la situación ambiental genera sobre las actividades económicas locales.
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Las autoridades locales sostienen que la presencia de estos ejemplares sin vida no corresponde a casos aislados, sino a una situación que requiere evaluación especializada para determinar el alcance del problema y establecer las medidas necesarias.
Sector pesquero reporta reducción de especies
La preocupación también alcanza a los gremios de pescadores artesanales, cuyos representantes advierten una disminución de especies marinas disponibles para la pesca. Esta situación afecta el trabajo cotidiano de numerosas familias que dependen de esta actividad como principal fuente de ingresos.
Desde la oficina de Defensa Civil del distrito se aplican medidas de contingencia y prevención frente a los efectos asociados al fenómeno de El Niño. Paralelamente, las autoridades realizan el empadronamiento de pescadores artesanales, agricultores y ganaderos en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
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El registro busca contar con información actualizada sobre los sectores productivos que podrían requerir atención en caso de una declaratoria de emergencia o de nuevas medidas adoptadas por el Gobierno.
San José enfrenta otros problemas de infraestructura
La municipalidad indicó que la situación ambiental coincide con otras dificultades que afectan al distrito. Entre ellas figura la escasez de agua potable y los problemas recurrentes del sistema de alcantarillado, condiciones que incrementan la preocupación de la población frente al aumento de la temperatura registrado durante una época del año en la que normalmente predominan condiciones climáticas diferentes.
En ese contexto, la alcaldesa reiteró el pedido dirigido al Gobierno para priorizar la ejecución de un proyecto de saneamiento que permanece paralizado desde hace más de diez años.
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Según explicó, durante la actual gestión se impulsaron acciones civiles con el propósito de recuperar recursos públicos vinculados a esa obra, luego de que las acciones penales prescribieran en 2022. Además, recordó que, pese al desembolso aproximado de S/ 9,5 millones a un consorcio, la ejecución del proyecto solo registró gastos cercanos a S/ 155 mil, situación que mantiene a miles de habitantes sin acceso a un servicio básico.
Mientras las entidades especializadas desarrollan las evaluaciones sobre la ballena jorobada y la mortandad de fauna marina, la municipalidad continúa con las coordinaciones ante Imarpe, Serfor, Sanipes e Indeci para definir las acciones que permitan atender la emergencia reportada en el litoral de San José y respaldar la solicitud vinculada a la pesca artesanal del distrito.
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