La gratificación ya no se va solo en compras: crece el pago anticipado de deudas

La 'grati' ya está empezando a pagarse a trabajadores privados. El monto equivale a un poco más de un sueldo entero. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Con la llegada de la gratificación de julio, muchos trabajadores vuelven a enfrentar una decisión clave: gastar, ahorrar o reducir deudas. En hogares donde el presupuesto llega más presionado a mitad de año, este ingreso ya no solo activa compras: también puede servir para aliviar obligaciones pendientes.

El antecedente más reciente apunta en esa dirección. En julio de 2025, los pagos anticipados de créditos crecieron 29,4% frente al mes anterior entre clientes de Scotiabank Perú, de acuerdo con cifras de la entidad financiera. El movimiento coincidió con el abono de este beneficio laboral y muestra que una parte de los trabajadores lo usó para bajar deuda antes que seguir acumulando intereses.

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El dato cobra relevancia porque julio suele ser uno de los meses más activos para el consumo, impulsado por campañas comerciales, viajes, tecnología, vestimenta y gastos familiares. Aun así, según información local del banco, en agosto de 2025 los pagos anticipados se mantuvieron por encima del nivel previo, lo que indica que el efecto no se agotó en el mes de pago.

Para quienes reciben gratificación, julio suele abrir tres destinos principales: consumo, ahorro o pago de deudas.

La deuda entra en la lista de prioridades

Para quienes reciben gratificación, julio abre una disputa clara por el bolsillo: compras, ahorro o pago de deudas. La decisión depende de los pendientes de cada hogar, pero el avance de los pagos anticipados muestra que las obligaciones financieras están ganando espacio en esa distribución.

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Scotiabank Perú señala que durante este periodo se registra un mayor uso de productos financieros, tanto por consumo con tarjetas como por ahorro y pago de obligaciones. En ese escenario, adelantar pagos aparece como una opción para reducir intereses, acortar plazos o aliviar cuotas futuras.

“No se trata solo de consumir menos, sino de distribuir mejor el dinero: separar una parte para el ahorro, otra para metas personales y, cuando sea posible, reducir deudas que generan intereses”, indicó la entidad.

El punto cobra mayor relevancia en deudas de alto costo financiero, como saldos de tarjetas de crédito o préstamos de consumo. En esos casos, usar parte de la gratificación para amortizar deuda puede tener un efecto directo en el presupuesto de los siguientes meses.

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Con presupuestos familiares más ajustados, parte de la gratificación empieza a destinarse a reducir deudas pendientes. - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez

Menos compras por impulso, más cálculo financiero

El consumo sigue siendo uno de los destinos más visibles de la gratificación. Viajes, tecnología, vestimenta, restaurantes y artículos para el hogar suelen concentrar buena parte de las campañas comerciales de julio.

Pero el ingreso extra también empuja otro tipo de decisiones. Algunos trabajadores lo destinan al ahorro, mediante cuentas, depósitos a plazo u otros productos pensados para emergencias, metas familiares o gastos próximos. Otros prefieren reducir deuda para no arrastrar intereses durante el segundo semestre.

En campañas de Fiestas Patrias, el ingreso extra de la gratificación activa el movimiento comercial, aunque cada vez más trabajadores también evalúan cuánto destinar al ahorro o pago de deudas. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Ese cambio no elimina el consumo, pero sí modifica la forma en que se reparte la gratificación. La compra inmediata compite cada vez más con una necesidad concreta: recuperar margen en el presupuesto mensual.

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Antes de usar la gratificación, la entidad bancaria recomienda definir cuánto irá a gastos inmediatos, cuánto se separará para ahorro y cuánto puede destinarse al pago de obligaciones. Cuando existen deudas con intereses altos, adelantar pagos puede ser más conveniente que asumir nuevos gastos financiados.