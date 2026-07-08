Gratificación de Fiestas Patrias 2026: ¿Conviene pagar la tarjeta de crédito o ahorrar?

La gratificación de Fiestas Patrias 2026 puede superar el sueldo neto mensual por la bonificación extraordinaria de EsSalud o la EPS. (Andina)

La gratificación de Fiestas Patrias 2026 se presenta como una oportunidad para redefinir la salud financiera de miles de trabajadores peruanos. Este ingreso adicional, otorgado a quienes laboran en el sector privado, puede superar el sueldo neto mensual por la bonificación extraordinaria asociada a EsSalud o a la EPS.

La decisión sobre si destinar este dinero al pago de la tarjeta de crédito o a ahorrar adquiere especial relevancia en el actual contexto económico.

La especialista en finanzas personales Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), recalca que el principal uso recomendado para la gratificación es la reducción de obligaciones financieras.

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Las tarjetas de crédito figuran entre las deudas que deben cancelarse primero por sus tasas de interés más altas, según la especialista.

Sícoli sostiene que entre el 70% y el 90% del monto recibido debería destinarse al pago de deudas, en especial aquellas que generan mayores intereses, como las tarjetas de crédito.

Según la especialista, identificar las deudas con tasas de interés más elevadas debe ser el primer paso antes de realizar cualquier abono. Sícoli indica: “Las primeras en liquidarse deberían ser las que cobran intereses más altos, como las de tarjetas de crédito”. Esta estrategia ayuda a disminuir el monto total a pagar y contribuye a mejorar la estabilidad financiera.

Fondo de emergencia

No todo el ingreso extraordinario debe dirigirse a la cancelación de deudas. Sícoli recomienda reservar un porcentaje del dinero para crear o fortalecer un fondo de emergencia. Este fondo actúa como respaldo ante gastos inesperados, evitando la necesidad de recurrir nuevamente a préstamos o a las propias tarjetas de crédito.

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La proporción destinada al fondo de emergencia dependerá de la situación particular de cada trabajador, su nivel de ingresos y el grado de endeudamiento. Sícoli aconseja que este ahorro se mantenga en la misma moneda en la que se recibe la gratificación, salvo que existan obligaciones en otra denominación.

La gratificación de Fiestas Patrias 2026 también puede usarse para crear o reforzar un fondo de emergencia ante gastos inesperados. (Andina)

“Mantendría la gratificación en la moneda en la que se recibe, a menos que se cuente con deudas en otra denominación”, puntualizó la economista.

Orden y planificación

El riesgo de destinar la gratificación a gastos inmediatos sin evaluar la situación financiera es uno de los principales errores detectados por los especialistas. Recomiendan realizar una revisión exhaustiva de las deudas existentes, comparar tasas de interés y establecer un plan de pagos antes de emplear cualquier parte del ingreso adicional.

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Elaborar una lista de obligaciones pendientes y definir prioridades resulta fundamental para aprovechar la gratificación como una herramienta de saneamiento financiero. Utilizar este ingreso para reducir compromisos financieros puede fortalecer la economía personal durante los siguientes meses.

Los especialistas recomiendan revisar las deudas, comparar tasas de interés y ordenar un plan de pagos antes de gastar la gratificación. (Andina)

Sobre el ahorro

Solo quienes ya hayan logrado cancelar sus deudas y cuenten con una situación financiera estable pueden evaluar la posibilidad de invertir el dinero de la gratificación. La especialista de la UPC enfatiza que la inversión debe analizarse según el perfil de riesgo de cada persona.

Entre las alternativas de mayor rendimiento, Sícoli menciona las acciones de los sectores minero, tecnológico y agroindustrial. Para quienes prefieren una opción más conservadora, sugiere fondos de inversión que combinan acciones y bonos, los cuales permiten reducir la exposición al riesgo.

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Respecto a los depósitos a plazo fijo, la economista explica que el riesgo es casi nulo, aunque la rentabilidad es limitada y puede situarse por debajo de la inflación acumulada.

Otra opción señalada por la experta son los fondos mutuos y los aportes voluntarios sin fin previsional en las AFP, recomendados para quienes buscan un horizonte de inversión a mediano o largo plazo. “Es una alternativa muy atractiva y es una opción interesante para invertir”, expresó Sícoli.

Gratificación de Fiestas Patrias: ¿Qué remuneraciones se consideran para el cálculo del monto?| Andina

Compromisos financieros

La gratificación puede servir también para cubrir parte de la cuota inicial de un inmueble, pero Sícoli advierte que este no sería el momento más adecuado para asumir un crédito hipotecario. Recomienda esperar algunos meses antes de comprometerse con obligaciones de largo plazo, especialmente ante un escenario político y económico en evaluación.

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La gratificación de Fiestas Patrias 2026 representa una oportunidad significativa para reorganizar las finanzas personales. El consejo de los especialistas apunta a priorizar el pago de deudas con altos intereses, construir un fondo de emergencia y solo considerar la inversión cuando la situación financiera lo permita.

Las decisiones adoptadas con este ingreso extraordinario pueden marcar la diferencia en la estabilidad económica de los próximos meses.