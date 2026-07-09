José María Balcázar no debe ser condecorado por el Congreso, pero José Jerí sí, afirma Fernando Rospigliosi

Presidente del Congreso sostiene que al mandatario no lo corresponde la medalla de Gran Cruz porque ocupó "por unos minutos" la presidencia del Congreso. Video: Canal N

El presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, consideró que al presidente José María Balcálzar no le corresponde ser condecorado con la medalla de Gran Cruz cuando deje el cargo, a pesar de estar en las mismas condiciones que José Jerí.

En diálogo con Canal N, Rospigliosi afirmó que existe una “diferencia” entre Jerí y Balcázar, a pesar de que ambos fueron elegidos presidentes del Congreso en su momento.

“A diferencia de Jerí, Balcázar no ocupó la presidencia del Congreso más de unos pocos minutos. (Pero fue enviado a Palacio) Claro, pero Jerí fue elegido presidente del Congreso y ocupó la presidencia del Congreso hasta que se produjeron estos incidentes que llevaron (a que sea presidente de la República)”, dijo.

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Al reiterar que ambos están en la misma condición, Fernando Rospigliosi insistió en que el actual jefe de Estado “no ejerció la presidencia del Congreso más allá de un par de minutos”.

“Yo creo que es más o menos evidente (que no debería ser condecorado) Él es presidente de la República, pero no ha ejercido la presidencia del Congreso. Jerí sí fue presidente del Congreso durante un tiempo”, reiteró el fujimorista.

José María Balcázar y Fernando Rospigliosi. - Crédito Congreso

Condecoración a Jerí

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, ratificó su postura a favor de otorgar la medalla de Gran Cruz al exmandatario interino José Jerí. En declaraciones a Canal N, el congresista de Fuerza Popular apeló a la tradición parlamentaria para sostener que la distinción le corresponde por haber ocupado la presidencia del Legislativo, independientemente de los escándalos que marcaron su breve gestión.

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“Todos los expresidentes del Congreso de este periodo han tenido esa condecoración y todos los expresidentes de todos los periodos anteriores han tenido esa condecoración”, afirmó Rospigliosi. Ante la mención de la censura que recibió Jerí, el legislador recordó que Lady Camones tampoco completó su mandato y aun así fue condecorada. “Es un expresidente del Congreso y le corresponde, como es una costumbre en el Congreso”, insistió.

Rospigliosi también restó peso a las carpetas fiscales abiertas contra Jerí. “Una investigación no descalifica a nadie”, sostuvo, y defendió mantener la norma vigente sin modificaciones. Aun así, aclaró que la decisión final recae en el Consejo de la Medalla, integrado por seis miembros, incluido él mismo.

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Por su parte, la bancada Somos Perú —partido al que Jerí perteneció hasta su renuncia en junio— presentó una carta formal al Congreso para rechazar la condecoración. El grupo argumentó que la medalla de Gran Cruz, reservada para quienes han prestado “servicios eminentes a la nación”, resulta incompatible con el historial del exmandatario interino.

Entre los señalamientos, la bancada recordó que Jerí enfrentó una investigación por violencia sexual —archivada— pero que en su momento se negó a someterse a la pericia psicológica ordenada por el Poder Judicial. También cuestionaron sus reuniones nocturnas con Zhihua Yang, un ciudadano chino que al mismo tiempo figuraba como proveedor del Estado.

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El portavoz de la bancada, Héctor Valer, fue más enfático: calificó el historial de Jerí de “repugnante” y lo acusó de haber permitido el ingreso a Palacio de Gobierno de personas con arresto domiciliario, de usar la sede del Ejecutivo para actividades ajenas a su función y de actuar como “topo” en la Comisión Investigadora de Empresas Chinas.