Dos soldados del Ejército peruano quedan bajo investigación tras ser detenidos en una red de minería ilegal

Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú presentan a presuntos integrantes de la organización criminal “Los Guardianes de La Pampa” detenidos en Madre de Dios. (Foto: Ministerio de Defensa)

El megaoperativo ejecutado en la región de Madre de Dios culminó con la detención de veinte personas, entre las que figuran dos soldados del Ejército peruano investigados por presuntamente brindar apoyo a la organización criminal conocida como el Cártel de La Pampa. La acción, desarrollada por equipos combinados del Ejército y la Policía Nacional del Perú, permitió incautar arsenal de guerra y equipamiento sofisticado utilizado para garantizar la seguridad de actividades de minería ilegal y extorsión.

Incautaciones sin precedentes y despliegue de fuerzas

Durante el operativo, descrito por 24 Horas como uno de los más contundentes en la lucha contra el crimen organizado en la Amazonía peruana, se decomisaron explosivos, equipos de comunicación de alta tecnología y más de treinta mil municiones. Entre los elementos confiscados se encontraron seis minas Claymore, dispositivos capaces de destruir vehículos blindados, lo que evidenció el nivel de armamento y la capacidad operativa del grupo criminal.

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Según 24 Horas, el despliegue conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional del Perú permitió identificar la estructura del Cártel de La Pampa, también conocido como Los Guardianes de la Trocha. Esta organización ha sido señalada como responsable de actividades ilícitas de extracción de oro y cobro de cupos en la zona, consolidando su influencia mediante el uso de armamento de guerra.

Participación de militares en actividades ilícitas

De acuerdo con la información difundida por 24 Horas, dos de los detenidos son miembros activos del Ejército peruano. Ambos son investigados por proporcionar seguridad a la red criminal. Fuentes del Ministerio Público citadas por el medio indicaron que los militares habrían estado haciendo uso de una licencia al momento de su presunta participación en los hechos delictivos.

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Las autoridades evitaron brindar detalles sobre la identidad de los efectivos castrenses, argumentando que sus casos están sometidos a evaluación judicial para determinar la procedencia de medidas como prisión preventiva. La situación de los uniformados detenidos ha abierto un nuevo frente en la investigación y pone en relieve la posible infiltración de organizaciones criminales en instituciones estatales, según lo reportado por 24 Horas.

Impacto en la seguridad y estructura del crimen organizado

El operativo arrojó como resultado el abatimiento de dos presuntos miembros del cártel y la desarticulación de al menos tres campamentos utilizados para la minería ilegal. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental solicitó la ampliación de la detención preliminar por siete días adicionales, a fin de convalidar los hallazgos y profundizar la investigación sobre la red delictiva.

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Funcionarios del Ministerio Público advirtieron sobre la magnitud del problema, al señalar que los grupos dedicados a la minería ilegal en Madre de Dios no operan de forma artesanal, sino que constituyen verdaderos cárteles con acceso a recursos logísticos y financieros considerables. 24 Horas recogió declaraciones en las que se enfatizó que “quien está detrás de la minería ilegal son cárteles, son organizaciones criminales”.

Falta de recursos y llamado a las autoridades

En medio del avance de la investigación, el Ministerio Público manifestó su preocupación por el presupuesto asignado para combatir la minería ilegal. De acuerdo con lo informado por 24 Horas, durante 2026, el rubro presupuestal número 128, destinado a la lucha contra este flagelo, no ha recibido fondos. Las autoridades reiteraron su llamado a los organismos competentes para fortalecer las capacidades de respuesta institucional frente al avance del crimen organizado en la región.

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La operación, que visibilizó la presencia de elementos militares en las filas del Cártel de La Pampa, marca un nuevo episodio en la lucha contra la minería ilegal y la extorsión en Madre de Dios. Las investigaciones seguirán su curso en el Poder Judicial, donde se determinará la situación jurídica de los veinte detenidos, incluidos los dos militares del Ejército peruano, según lo reportado por 24 Horas.