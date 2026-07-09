Las frazadas guardadas pueden acumular ácaros y provocar alergias respiratorias e infecciones pulmonares

Usar frazadas guardadas sin lavarlas ni ventilarlas puede desencadenar alergias respiratorias e incluso complicaciones pulmonares, advirtió el Hospital Nacional Cayetano Heredia en el marco del Día Mundial de la Alergia. El responsable del Departamento de Medicina del establecimiento, el doctor Danilo Salazar Ore, señaló que las prendas de abrigo almacenadas durante meses acumulan ácaros, microorganismos cuya presencia pasa desapercibida hasta que el contacto con sus residuos provoca síntomas que van desde estornudos hasta dificultad para respirar.

El especialista explicó que los ácaros no generan la reacción alérgica por sí mismos. Lo que afecta al organismo son las partículas provenientes de sus desechos, que quedan atrapadas en las fibras de frazadas, colchones, almohadas y colchas durante el tiempo de almacenamiento. Al sacudir estas prendas, esas partículas se dispersan en el aire y son inhaladas, con consecuencias que pueden ser graves en personas con predisposición alérgica.

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Foto 0: De la congestión persistente a episodios que comprometen la vida, estos cuadros se presentan con síntomas diversos y requieren evaluación clínica, pruebas cutáneas o análisis de sangre para evitar demoras peligrosas (Magnific)

El Ministerio de Salud, a través del Hospital Nacional Cayetano Heredia, recordó que los niños y adultos mayores son los más vulnerables a estas afecciones durante los meses de invierno, y llamó a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas antes de volver a utilizar la ropa de cama guardada.

El sol, el principal aliado contra los ácaros

La recomendación del doctor Salazar Ore es directa: antes de usar cualquier prenda de abrigo que haya permanecido guardada, lo indicado es exponerla al sol durante uno o dos días. La luz solar actúa como un agente natural que reduce la carga de ácaros de forma eficaz. Si las condiciones lo permiten, lavarlas antes de su primer uso del invierno representa una medida adicional de protección.

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“Muchas personas sacan sus frazadas del clóset y las usan inmediatamente. Ese es un error frecuente. Lo recomendable es exponerlas al sol durante uno o dos días y, si es posible, lavarlas antes de volver a utilizarlas. El sol es el principal enemigo de los ácaros y ayuda a reducir el riesgo de alergias", precisó el médico del Hospital Nacional Cayetano Heredia.

Un hombre tose con los ojos cerrados mientras se cubre la boca con el puño en una ilustración que señala síntomas respiratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima: humedad y contaminación que agravan el cuadro

El contexto climático de Lima complica aún más la situación. La humedad característica de la capital peruana, combinada con los niveles de contaminación ambiental propios de la temporada fría, crea condiciones favorables para que los síntomas se intensifiquen. Estornudos constantes, congestión nasal, picazón en los ojos, tos persistente y dificultad para respirar son las manifestaciones más frecuentes, sobre todo en pacientes con asma o rinitis alérgica.

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El doctor Salazar Ore advirtió que este escenario afecta de manera especial a quienes ya tienen antecedentes respiratorios. En esos casos, la exposición a los residuos de ácaros puede derivar en crisis que requieren atención médica, por lo que la prevención en el hogar resulta determinante para evitar complicaciones mayores.

Siete de cada diez cuidadores son mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la cama: otros focos de riesgo en el hogar

Las frazadas y almohadas no son los únicos objetos que acumulan ácaros. El especialista del Cayetano Heredia advirtió que alfombras, peluches, libros y revistas antiguos, papeles almacenados y habitaciones que permanecen cerradas por largos periodos también pueden convertirse en focos de proliferación de estos microorganismos. A eso se suma el desarrollo de hongos y moho en espacios con poca ventilación, lo que incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias.

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Por esa razón, el Ministerio de Salud recomienda mantener las habitaciones con ventilación constante y limpiar las superficies con paños húmedos, una técnica que evita levantar el polvo y dispersar las partículas en el ambiente. Ante los primeros síntomas de alarma, la indicación es acudir al establecimiento de salud más cercano y evitar la automedicación.