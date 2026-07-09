Perú

La mayoría de peruanos gastará entre S/ 100 y S/ 300 para celebrar Fiestas Patrias

Un estudio de la USIL revela que los consumidores priorizarán el ahorro y administrarán con mayor cuidado su gratificación, mientras las compras de última hora seguirán marcando la campaña comercial por el aniversario patrio

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El enfoque ya no está en gastar más, sino en administrar mejor el dinero disponible para disfrutar de las celebraciones por Fiestas Patrias.
El enfoque ya no está en gastar más, sino en administrar mejor el dinero disponible para disfrutar de las celebraciones por Fiestas Patrias. Foto: Business Empresarial

Las celebraciones por Fiestas Patrias seguirán impulsando el consumo en el país, aunque este año estarán marcadas por una mayor prudencia al momento de administrar el dinero. Los peruanos no planean dejar de participar en las actividades propias de la temporada, pero sí muestran una mayor disposición a evaluar en qué destinan sus recursos y a evitar gastos innecesarios.

Así lo evidencia un estudio del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), que identifica un cambio en los hábitos de compra de los consumidores. La investigación señala que la prioridad ya no es incrementar el gasto, sino distribuir el presupuesto de manera más eficiente, sin renunciar a las celebraciones por el aniversario patrio.

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El ahorro lidera el destino de la gratificación

La investigación revela que el ahorro encabeza las prioridades para quienes recibirán gratificación o aguinaldo durante esta campaña. El 39% de los encuestados indicó que destinaría ese ingreso extraordinario a fortalecer sus finanzas personales, mientras que el 26% lo usaría para realizar viajes o actividades turísticas. Un porcentaje similar señaló que preferiría emplearlo para cancelar deudas.

Según Claudio Huamán, director del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la USIL, este comportamiento responde a un consumidor más selectivo. “No observamos un consumidor que haya dejado de consumir, sino uno que está priorizando mejor sus recursos. En Fiestas Patrias, la celebración se mantiene, pero las decisiones de gasto son más selectivas: se busca ahorrar, cuidar el presupuesto y elegir marcas o productos que tengan mayor sentido para el consumidor”, explicó.

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El estudio muestra que ahorrar será el principal destino del dinero que recibirán quienes accedan a la gratificación o al aguinaldo durante esta campaña.
El estudio muestra que ahorrar será el principal destino del dinero que recibirán quienes accedan a la gratificación o al aguinaldo durante esta campaña. Foto: Yaydoo

El presupuesto para las celebraciones se mantiene contenido

El estudio también muestra que la mayoría de las personas destinará montos moderados para las actividades de Fiestas Patrias. El 34% calcula un presupuesto de entre S/ 100 y S/ 300, mientras que el 26% estima gastar entre S/ 300 y S/ 600. En contraste, el 13% afirmó que no contempla realizar un desembolso adicional durante esta temporada.

La investigación también confirma que la planificación continúa siendo una tarea pendiente para una parte importante de los consumidores. El 40% reconoce que no organiza con anticipación sus actividades, mientras que el 24% empieza a hacerlo apenas una semana antes de los feriados. Esta tendencia concentra una gran parte de las compras en los días previos a la celebración, generando oportunidades para el comercio y el sector retail.

Las marcas peruanas conservan la preferencia del público

Pese a que los consumidores analizan con mayor detenimiento sus decisiones de compra, las marcas nacionales mantienen una sólida conexión con el mercado. El 49% de los encuestados manifestó tener una muy alta afinidad con las marcas peruanas y otro 35% indicó mantener una alta identificación con ellas.

El estudio también muestra que los consumidores valoran aspectos que van más allá del lugar de origen de una empresa. Para considerar que una marca representa al Perú, el 62% destaca la incorporación de diseños inspirados en la cultura nacional, el 56% valora el uso de insumos peruanos y el 32% considera importante que la empresa impulse acciones de responsabilidad social en comunidades del país. Entre las compañías que mejor reflejan ese vínculo aparecen Inca Kola, con el 74% de las menciones, seguida por Cusqueña (42%) y BCP (32%).

El 34% prevé destinar entre S/ 100 y S/ 300 a las celebraciones, mientras que el 26% proyecta un gasto de entre S/ 300 y S/ 600.
El 34% prevé destinar entre S/ 100 y S/ 300 a las celebraciones, mientras que el 26% proyecta un gasto de entre S/ 300 y S/ 600. Foto: Facebook

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