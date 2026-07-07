Remedio natural para el sarro: la forma casera rápida y económica para limpiar y blanquear los dientes

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato de sodio es uno de los remedios caseros más utilizados en México para el cuidado dental. Muchas personas lo emplean para tratar de reducir manchas y la acumulación de placa en los dientes.

Aunque su uso frecuente genera dudas entre especialistas, el interés por métodos económicos y accesibles para mejorar la salud bucal sigue creciendo.

Aquí te explicamos cómo se utiliza el bicarbonato de sodio para intentar eliminar el sarro de los dientes y cuáles son las recomendaciones de los odontólogos sobre este método.

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Productos para la higiene bucal, incluyendo bicarbonato de sodio, un cepillo de dientes de madera y crema dental natural, se muestran sobre una superficie de madera en un baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del bicarbonato de sodio para los dientes

Estos son algunos de los beneficios más conocidos del bicarbonato de sodio para los dientes:

Remueve manchas superficiales El bicarbonato de sodio ayuda a eliminar manchas ocasionadas por café, té, tabaco y algunos alimentos, debido a su acción abrasiva suave.

Reduce la acumulación de placa Su uso puede ayudar a disminuir la formación de placa bacteriana, principal causa de caries y enfermedades de las encías.

Neutraliza ácidos en la boca El bicarbonato tiene un efecto alcalino que ayuda a neutralizar los ácidos producidos por bacterias, lo que puede contribuir a prevenir la desmineralización del esmalte dental.

Sensación de limpieza Muchas personas reportan una sensación de mayor limpieza y frescura después de usar bicarbonato de sodio para cepillarse los dientes.

Recuerda que su excesivo puede desgastar el esmalte dental y causar sensibilidad, por lo que se recomienda emplearlo solo de forma ocasional y consultar a un odontólogo antes de incorporarlo en la rutina diaria.

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Cómo usar bicarbonato de sodio para blanquear los dientes y elimina el sarro

El bicarbonato de sodio es un remedio casero popular para la limpieza dental, pero es importante utilizarlo con precaución para evitar dañar el esmalte de los dientes o las encías.

¿Cómo usar el bicarbonato para blanquear dientes?

Preparación de la pasta Mezcla una cucharadita de bicarbonato de sodio con unas gotas de agua hasta formar una pasta espesa. Aplicación Coloca la pasta sobre tu cepillo de dientes. Cepilla suavemente los dientes durante 1 a 2 minutos, evitando frotar con fuerza. Enjuague Enjuaga tu boca con abundante agua. Frecuencia Usa este método solo 1 o 2 veces por semana. El uso excesivo puede desgastar el esmalte dental.

Es importante mencionar que el bicarbonato de sodio puede ayudar a eliminar manchas superficiales y a reducir la acumulación de placa, pero no elimina el sarro ya formado (el sarro es placa endurecida que solo puede retirar un dentista con herramientas especiales).

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Recomendaciones

No combines bicarbonato con limón ni vinagre, ya que los ácidos pueden dañar el esmalte.

Si tienes encías sensibles o problemas dentales, consulta a un odontólogo antes de usar bicarbonato.

Mantén una buena higiene bucal diaria (cepillado con pasta fluorada, hilo dental y visitas regulares al dentista).

Un cepillo de dientes de bambú con pasta de bicarbonato de sodio se encuentra junto a un frasco de este polvo y un vaso de agua, mostrando un método de limpieza dental casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato tiene baja abrasividad

De acuerdo con el medio, una revisión de estudios publicada en la revista de la Asociación Dental Americana en 2017 analizó las pastas dentales que contienen bicarbonato y su capacidad para retirar placa. Ese análisis concluyó que el ingrediente es económico, poco abrasivo y eficaz para limpiar la superficie dental.

La baja abrasividad es uno de los argumentos a su favor, porque permite remover suciedad sin desgastar el esmalte al nivel de otros materiales más duros.

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Aun así, el diario advirtió que frotar con fuerza o usarlo todos los días puede resultar contraproducente.

La recomendación que recoge el texto es usar una mezcla simple de bicarbonato con agua y limitarla a una vez por semana. El resto de los días, la base del cuidado sigue siendo la pasta dental con flúor de uso habitual.

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