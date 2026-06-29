Salud

9 hábitos saludables para evitar rechinar los dientes de noche

Expertos vinculan la ansiedad diaria con el apretamiento mientras se duerme, un patrón que afecta la calidad del descanso y puede dañar dientes y articulaciones

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Ilustración de una mujer acostada con cabello oscuro, su mano derecha sobre la mejilla, expresión de dolor, boca abierta con dientes visibles. Acuarela.
El bruxismo nocturno avanza sin señales claras hasta que aparecen el desgaste dental y el dolor mandibular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bruxismo nocturno puede pasar desapercibido durante años, hasta que surgen efectos como el desgaste dental o el dolor mandibular. Muchas personas ignoran los síntomas iniciales, lo que retrasa la consulta y complica el diagnóstico. Los profesionales insisten en la importancia de identificar señales como rigidez matutina o cefaleas para actuar a tiempo.

El rechinamiento de dientes mientras se duerme está estrechamente vinculado al estrés, a las alteraciones del sueño y a factores de estilo de vida.

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Las revisiones dentales periódicas son clave para detectar signos tempranos, ya que los afectados a menudo desconocen que lo padecen hasta que el odontólogo observa daños durante una consulta de rutina.

Infografía sobre bruxismo nocturno con ilustraciones de personas, un cerebro, dientes dañados, alimentos, reloj, cama y un dentista examinando una boca.
La rigidez al despertar y las cefaleas funcionan como alertas tempranas que muchas personas no asocian con el rechinamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el bruxismo y qué lo genera

El bruxismo nocturno se define como el apretamiento o rechinamiento involuntario de los dientes durante el sueño. Las principales fuentes, entre ellas Mayo Clinic y reyesdenavarra.com, lo asocian con el desgaste dental, el dolor en la mandíbula y las alteraciones del descanso.

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La causa más frecuente es el estrés o la ansiedad, aunque también influyen las alteraciones en la mordida, el consumo de cafeína, alcohol y tabaco, y la presencia de trastornos del sueño como la apnea. Reyesdenavarra.com menciona que puede existir un componente hereditario.

Bruxismo
Las revisiones odontológicas periódicas permiten detectar daños cuando el paciente aún desconoce el problema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bruxismo diurno es más fácil de identificar, pero la variante nocturna suele pasar inadvertida. Muchas personas solo descubren el problema por molestias o durante una revisión dental, cuando el profesional detecta signos como dientes desgastados o sensibilidad articular.

Entre las consecuencias más comunes se encuentran el desgaste dental, la rigidez mandibular, el dolor en la articulación temporomandibular (ATM) y las cefaleas. Además, el bruxismo puede afectar la calidad del sueño tanto del paciente como de quien comparte la habitación.

Persona durmiendo en cama con la ventana abierta. La luna llena ilumina el cielo nocturno estrellado, con luces de ciudad visibles a lo lejos.
Una rutina previa al sueño sin pantallas y con ambiente relajante contribuye a disminuir la carga muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic explica que, en muchos adultos, el cuadro no requiere tratamiento específico y que una proporción de niños lo supera sin intervención. Las revisiones periódicas ayudan a detectar el avance del daño y a decidir si es necesario iniciar algún abordaje.

9 hábitos saludables para evitar rechinar los dientes de noche

Las siguientes recomendaciones buscan reducir el riesgo de bruxismo nocturno y mejorar la calidad del sueño. Adoptar estos hábitos puede ayudar a disminuir la tensión muscular y proteger la salud bucal.

1. Reducir el estrés y la ansiedad

Un hombre con camisa azul claro tiene la cara entre las manos, sentado frente a una mesa con papeles, una calculadora, un bolígrafo y una taza.
El estrés y la ansiedad se vinculan con el apretamiento involuntario de los dientes durante el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control del estrés figura como uno de los métodos más eficaces para prevenir el bruxismo. Las fuentes destacan la utilidad de la meditación, el yoga, el ejercicio físico, la respiración consciente, la terapia psicológica o la escritura de un diario.

Karyn Kahn, odontóloga de Cleveland Clinic, señaló que “incluso avances pequeños en el control del estrés durante el día pueden traducirse en menos presión sobre los dientes por la noche”. Reservar entre 60 y 90 minutos de descanso antes de dormir contribuye a bajar el ritmo mental.

2. Evitar cafeína, alcohol y otras sustancias estimulantes por la noche

Una taza de cerámica blanca con café latte y arte en la superficie se posa sobre una mesa de madera. Al fondo, bolsas de café y una máquina de espresso.
Limitar la cafeína y el alcohol por la noche favorece un descanso más reparador y reduce la activación del sistema nervioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic recomienda abstenerse de consumir café o té con cafeína después de la cena y evitar las bebidas alcohólicas en las horas previas al sueño.

Con información de Cleveland Clinic, se sugiere también limitar las sustancias estimulantes por la noche para evitar la activación del sistema nervioso y favorecer un descanso más reparador.

3. No fumar o reducir el tabaco antes de dormir

Primer plano de un cigarrillo encendido con ceniza y humo que se eleva, reposando en un cenicero de cristal facetado que refleja la luz.
Reducir el tabaco en la tarde ayuda a evitar que la nicotina empeore la tensión mandibular durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar de fumar o al menos reducir el consumo de cigarrillos después de las 19:00 pueden marcar la diferencia. Cleveland Clinic, advierte que la nicotina afecta el sistema nervioso y puede empeorar el rechinamiento nocturno. Mayo Clinic aconseja buscar ayuda profesional para abandonar el hábito.

4. Mantener una rutina relajante antes de acostarse

Vista lateral de una persona con gafas sentada en una habitación oscura, iluminada por la pantalla de una computadora portátil y una lámpara de mesa tenue.
La apnea del sueño y otras alteraciones nocturnas pueden estar asociadas con el rechinamiento involuntario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crear un ambiente propicio para el descanso es fundamental. Se recomienda evitar el uso de pantallas al menos una hora antes de ir a la cama, escuchar música tranquila, aplicar una compresa tibia en la mandíbula o tomar una ducha caliente. Un dormitorio fresco, agradable y tranquilo ayuda a disminuir la tensión previa al sueño.

5. Cuidar los hábitos de sueño

Una pareja duerme en una cama, el hombre boca arriba y la mujer boca abajo, cubiertos con sábanas grises. La luz del sol entra por la ventana.
El dolor en la articulación temporomandibular se relaciona con la tensión sostenida al dormir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sueño de calidad reduce el riesgo de bruxismo. Mayo Clinic aconseja tratar los problemas de sueño y consultar con la pareja por si detecta ruidos de rechinamiento durante la noche. Si se sospecha un trastorno del sueño más serio, el profesional puede sugerir un estudio específico.

6. Evitar pantallas y cenas copiosas antes de dormir

Una joven con gafas mira fijamente la pantalla de su teléfono móvil sentado en un sofá por la noche, con el reflejo de una imagen brillante y colorida visible en los cristales de sus gafas.
Reservar entre 60 y 90 minutos de desconexión previa ayuda a bajar el ritmo mental antes de acostarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las comidas abundantes y el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse dificultan el control del bruxismo nocturno. El objetivo es minimizar los estímulos y facilitar un descanso estable, según clinicaferrusbratos.com.

7. No masticar chicle ni forzar la mandíbula

Persona en cama con pijama, bebiendo leche de un vaso y leyendo un libro. Una lámpara de noche ilumina la escena junto a una ventana oscura.
La sensibilidad dental puede ser una consecuencia del desgaste progresivo provocado por el apretamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic desaconseja hábitos como morderse los labios, la lengua o las mejillas, y recomienda evitar el chicle durante largos periodos. Clinicaferrusbratos.com sugiere además no consumir alimentos duros y aplicar hielo o calor húmedo para aliviar el dolor mandibular.

8. Dormir de lado o boca arriba con buena alineación cervical

Un hombre duerme de lado en la cama con una manta gris. La nuca y parte de la espalda alta se ven con un color rojizo. Un reloj digital marca las 7:03.
Dormir de lado o boca arriba con alineación cervical adecuada disminuye la presión sobre la articulación temporomandibular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir boca abajo puede aumentar la presión sobre la mandíbula. Cleveland Clinic recomienda descansar de lado o boca arriba, con la cabeza alineada con la columna. La elección de la almohada resulta clave para evitar la sobrecarga articular.

9. Consultar por una férula hecha a medida si el dentista la indica

Imagen de una mujer durmiendo de lado en la cama, cubierta por una manta gris, con luz ambiental nocturna. Una planta Sansevieria en maceta y una ventana se ven al fondo.
Consultar cuando cuesta abrir o cerrar la boca permite descartar problemas de la articulación y otras causas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La férula o protector bucal protege los dientes durante el sueño, aunque no elimina la causa del bruxismo. “Un protector dental bien hecho protege los dientes del desgaste y ayuda a reducir la tensión muscular y articular”, declaró Kahn. Los modelos personalizados ofrecen un mejor ajuste que los genéricos.

Cuándo consultar a un médico por el bruxismo nocturno

Se recomienda acudir a un profesional si el dolor mandibular, las cefaleas, la sensibilidad muscular, el desgaste dental o la dificultad para abrir y cerrar la boca se presentan con frecuencia. También conviene consultar si la pareja detecta ruidos nocturnos de rechinamiento, dato que puede orientar el diagnóstico.

Dormitorio con cama blanca y persona durmiendo. Ventana abierta con cortinas ondeando, mostrando un atardecer. Un libro y una lámpara en mesita de noche.
Un dormitorio fresco, silencioso y cómodo contribuye a un descanso estable y menos tensión muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la revisión, el odontólogo examinará los dientes, la mandíbula y la boca en busca de daños. Según Mayo Clinic, el examen permite descartar otras causas, como trastornos de la ATM, problemas dentales o apnea del sueño. Si se sospecha un trastorno del sueño, puede derivar a un especialista para realizar estudios adicionales.

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