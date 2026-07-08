MEF confirma aguinaldo para estos regímenes en julio: ¿Cuál es el monto?

Consulta el cronograma de pagos de sueldos y pensionistas para el mes de Fiestas Patrias. Trae un bono extra solo. - Crédito Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas ha promulgado el decreto supremos N° 128-2026-EF, que da las disposiciones reglamentarias para el pago del aguinaldo del sector público en julio.

“El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del aguinaldo por Fiestas Patrias, fijado hasta por la suma de S/300, el cual se abona, por única vez, en la planilla de pagos del mes de julio de 2026″, señala la norma. Este se entrega a los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo los siguientes regímenes:

Régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276

La Ley Nº 29944

La Ley Nº 30512

Los docentes universitarios a los que se refiere la Ley Nº 30220

El personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153

Los obreros permanentes y eventuales del sector público

El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú

Los pensionistas de derecho propio a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM, la Ley Nº 28091 y el Decreto Legislativo N° 1133.

Pronto los trabajadores ya podrán cobrar su aguinaldo de S/300 por Fiestas Patrias. - Crédito Andina/Norman Córdova

Las fechas en que se paga

En el mes de julio los trabajadores públicos cobrarán su sueldo y aguinaldo, el bono extra de S/300 que se paga desde hace décadas. Se debe apuntar que, anteriormente, desde el Congreso, se ha considerado que este monto está estancado desde, al menos, hace 15 años. Sin embargo, las propuestas para aumentarlo no han sido satisfactorias.

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Estas son las fechas en que se pagará junto a las remuneraciones, según la entidad:

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: viernes 17 de julio

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: lunes 20 de junio

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: martes 21 de junio

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: miércoles 22 de junio.

Trabajadores CAS exigen pago de gratificación y CTS. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

Los CAS ya no recibirán aguinaldo

Ojo, si bien la entrega de aguinaldo es una medida que se da todos los años, que siempre está estipulada en el presupuesto público mucho antes de su pago, la de este año trae un cambio importante.

La Ley ya no tiene alcance a los trabajadores bajo el régimen del decreto legislativo 1057, Contrato Administrativo de Servicios, los CAS. Es decir, estos ya no recibirán el monto de S/300 como todos los años.

La controversia por el pago de la gratificación a los trabajadores CAS continúa. El presidente Balcázar afirma que será la nueva administración la que deba asumir el tema, incluyendo las críticas del Consejo Fiscal, mientras los trabajadores afectados realizan protestas para asegurar el 100% de su beneficio.

Esto se debe porque ahora estos tienen la Ley 32563, que se promulgó en marzo de este 2026 y que da por primera vez gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS. Sin embargo, su aplicación cuenta con dudas y no está claro si las entidades pagarán estos montos —muchas esperan la confirmación del MEF de las modificaciones presupuestarias que quieren realizar para pagar los montos, que varias sí señalan poder lograr—.

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Como s sabe, esta gratificación supera al monto del aguinaldo, siendo de un sueldo entero. Aunque el MEF ha intentado que este año se pague solo el 10%, con un mínimo de S/300, justo como el aguinaldo.