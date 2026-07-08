Temporada de ballenas jorobadas en Piura inicia este 15 de julio: autoridades revisan condiciones para recibir turistas

avistamiento de ballenas

Las costas de Piura se alista para recibir una nueva temporada de avistamiento de ballenas jorobadas, uno de los principales atractivos de turismo de naturaleza del litoral norte peruano. Entre el 15 de julio y el 15 de octubre, visitantes nacionales y extranjeros podrán participar en excursiones marítimas para observar a estos grandes cetáceos en su paso por las aguas cálidas de la región.

Ante el inicio de esta actividad turística, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Piura activó coordinaciones con autoridades marítimas y administradores de los principales puntos de embarque para reforzar las condiciones de seguridad y brindar una adecuada experiencia a los visitantes, según informó la Agencia Andina.

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Las playas de Los Órganos y Máncora serán nuevamente los escenarios principales de esta temporada, que cada año atrae a miles de turistas interesados en presenciar la migración de las ballenas jorobadas y conocer más sobre la fauna marina del norte peruano.

Verifican condiciones del muelle y seguridad para turistas

Como parte de las acciones previas al inicio de la temporada, la Dircetur Piura sostuvo una reunión de coordinación con la Capitanía de Puerto de Talara y la administración del muelle de Los Órganos, principal punto de salida para los recorridos turísticos de observación de cetáceos.

Durante la jornada, las instituciones inspeccionaron las instalaciones del muelle para verificar que la infraestructura cumpla con las condiciones necesarias para recibir a los turistas durante los próximos meses. La revisión busca fortalecer aspectos vinculados al embarque, la seguridad de los pasajeros y el ordenamiento de las actividades marítimas.

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Las autoridades también constataron la llegada de los primeros visitantes interesados en esta experiencia, que se ha convertido en una de las principales fuentes de movimiento económico para las localidades costeras de Piura.

Una ballena jorobada se sumerge frente a la costa de Río de Janeiro, Brasil, el martes 30 de junio de 2026 (Foto AP/Dhavid Normando)

El avistamiento de ballenas jorobadas genera ingresos para diversos sectores vinculados al turismo, como transporte marítimo, hospedaje, gastronomía y comercio local, convirtiéndose en una actividad clave para la economía de las zonas cercanas al litoral.

¿Por qué las ballenas jorobadas llegan al mar de Piura?

Cada año, las ballenas jorobadas realizan una extensa migración hacia las aguas cálidas del norte del Perú, donde encuentran condiciones favorables para cumplir etapas importantes de su ciclo de vida, como la reproducción, el nacimiento de crías y su cuidado durante los primeros meses.

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La presencia temporal de estos cetáceos convierte a las playas de Piura y Tumbes en destinos destacados para el turismo de naturaleza durante la segunda mitad del año. Los visitantes llegan principalmente entre julio y septiembre para observar los saltos y desplazamientos de estos animales en mar abierto.

Además de su valor turístico, las ballenas cumplen un papel importante dentro del ecosistema marino. Su presencia contribuye al equilibrio del océano mediante procesos naturales que favorecen la productividad marina y el ciclo de nutrientes.

Unas ballenas jorobadas salen a la superficie cerca de una embarcación del Proyecto Ballena Jorobada durante una actividad de seguimiento frente a la costa de Río de Janeiro, Brasil, el martes 30 de junio de 2026 (Foto AP/Dhavid Normando)

Sin embargo, el crecimiento del turismo de avistamiento también plantea un desafío: garantizar que la observación de estos animales se realice bajo criterios responsables y con medidas que eviten alterar su comportamiento.

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Perú no cuenta con una ley que regule el avistamiento de ballenas

Mientras Piura inicia una nueva temporada turística, especialistas advierten que Perú continúa sin una normativa específica que regule de manera integral el avistamiento de ballenas. El país es actualmente el único de América Latina que no cuenta con una ley enfocada en establecer reglas claras para proteger a estos cetáceos durante las excursiones.

La ausencia de una regulación ha generado preocupación entre organizaciones ambientales y especialistas, debido a que algunas prácticas pueden afectar a los animales. Entre los problemas reportados figuran acercamientos excesivos de embarcaciones, persecuciones, uso de motos acuáticas cerca de los cetáceos y actividades no autorizadas como el nado con ballenas.

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Una ballena jorobada salta fuera del agua frente a la costa de Río de Janeiro, Brasil, el martes 30 de junio de 2026 (Foto AP/Dhavid Normando)

De acuerdo con la bióloga Mariella Scarpati, una observación invasiva puede generar estrés en estos animales y modificar sus patrones de comportamiento, afectando procesos como la alimentación, el descanso y el cuidado de sus crías.

Además, la falta de reglas claras también representa un riesgo para los turistas. Las ballenas jorobadas pueden alcanzar grandes dimensiones y un acercamiento inadecuado podría provocar accidentes durante los recorridos marítimos.