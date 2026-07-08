Corte de luz este jueves 9 de julio: revisa los distritos y zonas de Lima y Callao que se quedarán sin energía

Un paisaje urbano nocturno de Lima muestra edificios residenciales con y sin iluminación, lo que indica un corte de energía en algunas zonas de la ciudad. (Andina)

La empresa Pluz realizará este jueves 9 de julio de 2026 una nueva jornada de cortes de luz programados en diversos distritos de Lima Metropolitana y el Callao. La suspensión temporal del servicio responde a trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de garantizar un suministro más seguro, estable y continuo para los usuarios.

De acuerdo con el cronograma oficial, las interrupciones se desarrollarán en diferentes horarios y alcanzarán sectores de Breña, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ventanilla, Carmen de la Legua-Reynoso, Jesús María y Comas. Los trabajos afectarán urbanizaciones, asentamientos humanos, asociaciones de vivienda, avenidas, calles y otros sectores residenciales.

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¿Qué distritos tendrán corte de luz este jueves 9 de julio?

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina

Los cortes programados por Pluz se distribuirán de la siguiente manera:

Breña

Horario: 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

El corte comprenderá las cuadras 6 y 7 del jirón Alto de la Luna; cuadras 12, 13 y 14 del jirón Aguarico; cuadras 6, 7 y 8 del jirón General Luis José Orbegoso; cuadra 1 del jirón Octavio Ortiz Arrieta; cuadra 1 del jirón Lastenia Larriva de Llona; cuadras 15, 16 y 17 del jirón Loreto; parque Socabaya; cuadra 1 del jirón Pucallpa; cuadras 6 y 7 del jirón Restauración; cuadras 7, 8, 9 y 10 del jirón Castrovirreyna; además de las manzanas A, B, C, D, E y F de la urbanización Nosciglia.

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También estarán comprendidas las cuadras 12 del jirón Napo; cuadras 12 y 15 del jirón Huancabamba; cuadras 6 y 7 del jirón Dean Valdivia; cuadra 1 del jirón Justa García Robledo; cuadra 4 del jirón Oxapampa y la cuadra 1 de la calle José María Kasperczak.

Carabayllo

Horario: 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

La interrupción afectará la Asociación de Vivienda San Pedro Torre Blanca (manzanas A, B, C, D, E, J, LL y Ñ), la Asociación Biohuerto Torreblanca (manzanas D y E) y la Asociación Agro Torreblanca (manzanas A, B, C, D y E).

San Juan de Lurigancho

Primer corte

Horario: 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

Será uno de los distritos con mayor número de sectores afectados. El servicio será suspendido en la Asociación Pro Vivienda Villa Casuarinas; los asentamientos humanos Pueblo Libre, Cerro Sauce Alto, Virgen de las Mercedes, El Sauce Segundo y Santa Rosa del Sauce; la Agrupación Familiar Villa Rosario II; la Agrupación Familiar 14 de Junio; la Agrupación Familiar El Mirador de San Juan de Lurigancho; la Asociación de Vivienda Sauce Chico; la Asociación de Vivienda San Marcos; la Asociación Pro Vivienda Inca Manco Cápac; Radio de la S.A.B. 2533 y la urbanización Villa Las Flores.

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También se verán afectadas las avenidas Los Jardines Este y Santa Rosa de Lima, así como los jirones Apatitos, Baritina, Citrino, Geodas, Las Amapolas, Las Lajas, Las Margaritas, Los Jaspes, Los Onix y Piedra del Sol, entre otros sectores comprendidos en el cronograma oficial.

Segundo corte

Horario: 9:30 a. m. a 4:30 p. m.

La suspensión alcanzará la urbanización Canto Rey, específicamente el jirón Río Amazonas (cuadra 32), la avenida Próceres de la Independencia (cuadra 32) y las manzanas E, F y P.

Tercer corte

Horario: 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Comprende la urbanización Mangomarca, en las manzanas K2, I2, L2 y M2, además del jirón Pacopampa (cuadra 1) y el jirón Intihuatana (manzana L2).

Ventanilla

Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

El corte afectará el asentamiento humano Omar Alfredo Marcos Arteaga (manzanas A, A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, O, P, P Prima, Q, R, S y S Prima); la Asociación de Vivienda Santa Rosa (manzanas P, P Prima, S, S Prima, T, T Prima, U, U Prima, V, V Prima y Z) y el asentamiento humano Fabricio Marcos Córdova (manzanas I, J, K y L).

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Carmen de la Legua-Reynoso

Horario: 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

La interrupción comprenderá el asentamiento humano Señor de los Milagros (manzanas C1, E1, G1 y H1), la avenida Maquinarias (cuadra 2), avenida Materiales (cuadra 2), jirón María Regina (cuadra 1), jirón Pilar Lara (cuadra 3) y jirón República de Jamaica (cuadra 3).

Jesús María

Horario: 2:00 p. m. a 3:30 p. m.

El corte afectará la cuadra 18 de la avenida Olavegoya y el cruce del jirón Lloque Yupanqui con la avenida Húsares de Junín.

Comas

Horario: 8:30 a. m. a 6:30 p. m.

La suspensión del servicio eléctrico se realizará en el sector comprendido entre la avenida Gerardo Unger y la avenida Trapiche.

¿Por qué se realizan estos cortes de luz?

El paisaje urbano de Lima muestra una mezcla de edificios iluminados y zonas en penumbra, reflejando un corte de suministro eléctrico. (Andina)

Pluz explicó que estas interrupciones programadas forman parte de un plan de mantenimiento preventivo de la red eléctrica. Los trabajos incluyen inspecciones técnicas, renovación de equipos, modernización de la infraestructura y reforzamiento de las redes de distribución para disminuir el riesgo de fallas imprevistas, mejorar la calidad del suministro y garantizar un servicio más confiable para los usuarios.

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Estas labores son ejecutadas de manera programada para que los clientes puedan tomar las previsiones necesarias antes de la suspensión temporal del servicio.

Recomendaciones durante el corte de energía

Desconectar electrodomésticos, televisores, computadoras y otros equipos sensibles antes del inicio del corte para evitar daños cuando se restablezca el suministro.

Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras para conservar los alimentos por más tiempo.

Cargar previamente celulares, laptops, baterías externas y otros dispositivos indispensables.

Contar con linternas, lámparas recargables o iluminación de emergencia y evitar el uso de velas para reducir el riesgo de incendios.

Evitar utilizar ascensores durante el horario programado de la suspensión eléctrica.

Si en el hogar hay personas que dependen de equipos médicos eléctricos, coordinar con anticipación medidas alternativas durante el tiempo que dure la interrupción del servicio.