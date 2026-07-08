Majo con Sabor se arrepiente de sus declaraciones contra Gabriel Calvo tras separarse: “Muchas cosas se dijeron desde el dolor”

María José Vigil, conocida como Majo con Sabor, reconoció que sus primeras declaraciones tras la ruptura con Gabriel Calvo no reflejaron toda la verdad. En un mensaje reciente, la influencer explicó que el dolor y la inmadurez influyeron en la manera en que comunicó el fin de su relación con el actor.

“Nos quisimos muchísimo. Y precisamente porque hubo tanto amor, hoy puedo reconocer que muchas cosas se dijeron desde el dolor y la inmadurez. No todo fue como se comunicó y asumo mi responsabilidad. Todos podemos equivocarnos, pero también podemos crecer”, afirmó la creadora de contenido, cuyas palabras marcan un giro respecto a sus intervenciones anteriores.

PUBLICIDAD

En las semanas previas, Vigil había señalado a Gabriel Calvo como responsable del deterioro de la relación, llegando a declarar que la ruptura tuvo consecuencias profundas en su vida personal. “Por la relación perdí muchas cosas. Me alejé de amigos. Algo que sí puedo tener claro es que nunca puedes perder lo que tú eres”, dijo entonces.

La chef aseguró que mantiene el cariño y la amistad hacia Gabriel Calvo, destacando que tras la ruptura ambos siguen caminos enfocados en el crecimiento personal.

Majo con Sabor dio detalles de su ruptura

El final de la relación entre Majo con Sabor y Gabriel Calvo sorprendió al ambiente artístico peruano, sobre todo porque la pareja había oficializado su romance apenas en febrero. La historia, que en algún momento generó numerosos comentarios y expectativas en redes sociales, terminó en medio de confesiones y emociones expuestas públicamente.

PUBLICIDAD

En una entrevista reciente, Vigil compartió una visión más matizada de lo ocurrido. Relató que los problemas de pareja se venían acumulando semanas antes de la ruptura, situación que la llevó a atravesar una etapa emocionalmente compleja. “Yo creo que ya llevábamos mal un buen tiempo, o sea, un mes así. Ya en ese mes la pasé horrible, lloré, o sea, por cualquier pelea absurda y ya esa pelea para mí era una ruptura”, expresó.

La creadora de contenido reconoció que la separación no solo afectó su vida sentimental, sino que también tuvo repercusiones en su entorno social. “El día que yo me percaté tanto por la relación que perdí muchas cosas al costado. O sea, me alejé de amigos, amigas. Algo que sí puedo tener claro es que nunca puedes perder lo que tú eres, nunca”, aseguró Vigil.

PUBLICIDAD

Majo con Sabor se pronuncia en exclusiva sobre su relación con Gabriel Calvo, revelando los detalles detrás de su dolorosa separación que incluyó celos y lágrimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste entre las expectativas de futuro de ambos protagonistas también salió a la luz. Mientras ella anhelaba construir una familia y experimentar etapas que aún no ha vivido, Calvo ya había pasado por experiencias similares en el pasado. “O sea, él ya tiene una vida estructurada, ya ha vivido cincuenta años. Yo quiero casarme. Entonces son cosas que él ya las vivió y yo no”, explicó la influencer.

Las declaraciones más recientes de Majo con Sabor han sido interpretadas por muchos de sus seguidores como un ejercicio de autocrítica y madurez. La influencer admitió que sus palabras anteriores no siempre reflejaron la realidad completa y que está en un proceso de aprendizaje personal. Al reconocer sus errores y asumir responsabilidad, Vigil busca dejar atrás los desencuentros y enfocarse en su bienestar.

PUBLICIDAD

El caso de la ruptura entre Majo con Sabor y Gabriel Calvo se suma a una larga lista de historias de figuras públicas que atraviesan procesos personales bajo la mirada constante de las redes sociales.