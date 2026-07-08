Las alergias se disparan en Perú: EsSalud supera las 170 mil atenciones este año y explica cómo detectarlas a tiempo

Abrir ventanas, lavar textiles y reducir el uso de alfombras son acciones esenciales para evitar alergias. La prevención doméstica marca la diferencia frente a un invierno hostil y húmedo. (Andina)

Las enfermedades alérgicas continúan ganando terreno en el país y ya representan uno de los principales motivos de consulta en los establecimientos de EsSalud. Solo entre enero y junio de este año, el Seguro Social ha registrado 170.639 atenciones relacionadas con este tipo de afecciones, una cifra que refleja la alta demanda de pacientes que presentan síntomas como congestión nasal, estornudos, picazón o problemas respiratorios.

En el marco del Día Mundial de la Alergia, especialistas de la institución hicieron un llamado a la población para identificar a tiempo estas enfermedades y evitar que evolucionen hacia cuadros más complejos, como el asma. Además, recordaron que, aunque las alergias no tienen una cura definitiva, actualmente existen tratamientos que permiten controlar la enfermedad y disminuir significativamente sus efectos sobre la calidad de vida.

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Más de un millón de atenciones por enfermedades alérgicas en solo tres años

Las cifras confirman que Lima vive un invierno extremo. La humedad al 100 %, combinada con polvo y contaminación, dispara alergias y asma, complicando la vida diaria de niños y adultos. (Freepik)

Las cifras de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud muestran la magnitud del problema. Entre el 2023 y junio del 2026 se realizaron 1 millón 207 mil atenciones por diferentes tipos de alergias en todo el país.

Del total, 170.639 consultas corresponden únicamente al presente año, mientras que el 2025 marcó el mayor número de casos registrados durante este periodo, con 357.817 atenciones, convirtiéndose en el año con la mayor demanda de servicios por este tipo de enfermedades.

Las redes asistenciales que concentraron la mayor cantidad de pacientes fueron:

Rebagliati , con 203.787 atenciones acumuladas.

Almenara , con 133.163 casos .

Sabogal, con 130.631 consultas.

A estas se suman las redes de Arequipa y Lambayeque, que también reportaron una elevada cantidad de pacientes atendidos.

Dentro de los diagnósticos más frecuentes, la rinitis alérgica no especificada encabeza ampliamente la lista con 375.241 casos registrados desde el 2023. Se trata de una enfermedad que afecta las vías respiratorias superiores y suele presentarse por la exposición al polvo, los ácaros, el polen, la humedad u otros alérgenos presentes en el ambiente.

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Después aparecen otros diagnósticos recurrentes como:

Alergia no especificada: 115.028 casos.

Dermatitis alérgica de contacto: 100.763 casos.

Urticaria alérgica: 53.499 casos.

Otras formas de rinitis alérgica, que superan los 39 mil pacientes.

De acuerdo con los especialistas, estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos especializados, considerando que miles de personas conviven diariamente con estas enfermedades sin recibir atención adecuada.

El doctor Kiars Themme Afán, especialista en Inmunología y Alergia del Hospital Rebagliati de EsSalud, explicó que actualmente existe una alternativa terapéutica que puede modificar la evolución de estas patologías.

Según indicó, la inmunoterapia permite controlar las alergias hasta en un 80 %, ya que actúa directamente sobre la causa que genera la reacción y no únicamente sobre los síntomas, como ocurre con los antihistamínicos.

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Antes de iniciar este tratamiento, los pacientes deben someterse al denominado prick test, una prueba cutánea que identifica con precisión cuál es el alérgeno responsable de la enfermedad, ya sea polvo, ácaros, humedad, alimentos u otros agentes.

Con esos resultados, los especialistas elaboran una inmunoterapia personalizada que consiste en la administración diaria de gotas sublinguales durante aproximadamente tres años, acompañadas de controles médicos periódicos para evaluar la respuesta del organismo.

El especialista también señaló que las vacunas utilizadas en este procedimiento son elaboradas por un equipo especializado de EsSalud, permitiendo adaptar el tratamiento a las características de cada paciente.

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¿Cómo reconocer una alergia y cuándo acudir al médico?

Se estima que la prevalencia de estas enfermedades inmunológicas sigue en aumento, con proyecciones que indican que la mitad de la población mundial podría verse afectada para el año 2050 (Freepik)

Uno de los principales problemas que advierten los alergólogos es que muchas personas confunden una alergia con un resfrío común, retrasando el diagnóstico y recurriendo a la automedicación para aliviar temporalmente las molestias.

Aunque ambas enfermedades pueden compartir algunos síntomas, existen diferencias importantes que permiten sospechar de una reacción alérgica.

Entre los síntomas más frecuentes de una alergia se encuentran:

Estornudos repetitivos , especialmente al despertar.

Congestión nasal persistente.

Secreción nasal transparente .

Picazón en la nariz, garganta o paladar .

Lagrimeo y picazón en los ojos .

Sensación de irritación en la piel o aparición de ronchas.

Tos persistente asociada a la exposición de determinados alérgenos.

A diferencia del resfrío, las alergias generalmente no producen fiebre y los síntomas pueden mantenerse durante semanas o repetirse cada vez que la persona entra en contacto con el agente que provoca la reacción.

El doctor Kiars Themme explicó que un diagnóstico oportuno permite iniciar el tratamiento adecuado y reducir el riesgo de complicaciones, especialmente en personas que podrían desarrollar asma si la enfermedad no es controlada correctamente.

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Asimismo, recordó que el uso indiscriminado de medicamentos sin supervisión médica solo ayuda a aliviar temporalmente las molestias, pero no elimina el origen del problema ni modifica la evolución de la enfermedad.

Por ello, EsSalud recomendó acudir a consulta cuando los síntomas sean persistentes o se repitan con frecuencia, especialmente si afectan la respiración, alteran el sueño o interfieren con las actividades cotidianas. Una evaluación especializada permitirá identificar el alérgeno responsable y determinar el tratamiento más adecuado para cada paciente.