Brasil vs Estados Unidos: día, hora y canal TV del partidazo por la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

La Liga de Naciones de Vóley Femenino (VNL) 2026 entra en la recta final de su fase preliminar con un duelo que promete paralizar el torneo. Estados Unidos y Brasil, las dos selecciones con mejor rendimiento hasta el momento, medirán fuerzas en un enfrentamiento que podría definir al líder absoluto de la clasificación antes del inicio de la ronda final.
Ambos equipos llegan igualados en la cima tras completar una sobresaliente campaña durante las dos primeras semanas de competencia. Con el boleto prácticamente asegurado a la siguiente instancia, estadounidenses y brasileñas buscarán cerrar esta primera etapa con una victoria de peso que las consolide como las principales candidatas al título del certamen.
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Brasil vs Estados Unidos: día y hora del partidazo por la VNL Femenina 2026
El esperado enfrentamiento entre Estados Unidos y Brasil se disputará el sábado 11 de julio, en el cierre de la participación de ambas selecciones durante la tercera semana de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026. El compromiso está programado para iniciar a las 22:00 horas de Perú y se jugará en Osaka, Japón. A continuación, te compartimos los horarios del partido en otros países:
- Perú, Colombia y Ecuador: 22:00 horas
- Bolivia, Chile y Venezuela: 23:00 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 00:00 horas del domingo 12 de julio
- Estados Unidos (hora del Este): 23:00 horas
- España: 05:00 horas del domingo 12 de julio
- Osaka, Japón (hora local): 12:00 horas del domingo 12 de julio
Brasil vs Estados Unidos: canal TV y streaming
El partido entre Estados Unidos y Brasil podrá ser visto en Perú y gran parte de Latinoamérica a través de DSports, señal deportiva de DirecTV que posee los derechos de transmisión de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo mediante DGO, la plataforma de streaming de DirecTV, disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.
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Otra alternativa será Volleyball World TV (VBTV), la plataforma oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), que transmitirá el duelo para sus suscriptores. El servicio requiere una suscripción mensual de 9.99 dólares para acceder a todos los partidos de la competencia.
Estados Unidos y Brasil llegan igualados en la cima
Tanto Estados Unidos como Brasil suman 20 puntos, producto de siete victorias y una sola derrota, consolidándose como las selecciones más regulares de la presente edición de la VNL.
El conjunto norteamericano alcanzó la cima gracias a una campaña de alto nivel. En las dos primeras semanas derrotó a Ucrania, Francia, Alemania, República Dominicana, República Checa, Serbia y a la vigente campeona Italia, uno de los resultados más resonantes del campeonato. Su única caída fue frente a Canadá, selección que se impuso en sets corridos.
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Brasil, por su parte, también ha confirmado su candidatura al título con una destacada actuación. La escuadra sudamericana superó a Países Bajos, República Dominicana, Bulgaria, Francia, Bélgica, China e Italia, aunque perdió el invicto en su última presentación al caer frente a Alemania en un intenso partido que se definió en cinco sets.
Con ese panorama, el duelo entre ambas potencias podría definir qué selección finalizará la fase preliminar en lo más alto de la tabla de posiciones.
Un duelo con aroma a final
Más allá de los puntos en disputa, el choque entre Estados Unidos y Brasil enfrenta a las dos selecciones con mejor rendimiento en la VNL 2026 durante las dos primeras semanas de competencia. Con siete triunfos en ocho presentaciones por lado, ambas escuadras llegan con credenciales para pelear por el título y buscarán enviar un mensaje al resto de favoritas antes del inicio de la ronda final.
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El enfrentamiento también marcará el cierre de la fase preliminar para ambos equipos, por lo que una victoria significará llegar con impulso y confianza al tramo decisivo de la Liga de Naciones, en la que tanto brasileñas como estadounidenses aparecen entre las máximas candidatas a levantar el trofeo.
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