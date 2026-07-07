Marcos López y la competencia interna en Copenhague de Dinamarca: jugó 45 minutos en el empate ante Viktoria Plzen

El lateral comenzó el duelo de preparación ante el Viktoria Plzen y completó la primera etapa antes de ser sustituido al inicio del complemento, en una rotación prevista dentro del plan de trabajo rumbo a 2026/27 (Copenhague)

En un ensayo de preparación para la temporada 2026/27, Copenhague igualó 1-1 con Viktoria Plzen y Marcos López apareció desde el arranque. El lateral peruano disputó los primeros 45 minutos y fue reemplazado al comenzar el segundo tiempo, dentro de los cambios habituales en este tipo de partidos.

El marcador se movió temprano. El equipo checo se adelantó a los 8 minutos por obra del francés Cheick Souare. En la reanudación, el conjunto danés encontró la paridad con un gol de William Clem a los 51 minutos, resultado que se mantuvo hasta el final del amistoso.

López sigue acumulando rodaje con su club en esta etapa de ajustes previo al inició de la temporada 2026/27 de la Liga danesa

Un primer tiempo para López y un empate con goles en cada etapa

Copenhague igualó con Viktoria Plzen en un amistoso de preparación y Marcos López volvió a sumar minutos desde el arranque. El peruano jugó 45 minutos en un duelo con goles en ambas mitades. (Copenhague)

El amistoso se jugó como parte de la puesta a punto de Copenhague rumbo a la temporada 2026/27, con el objetivo de dar minutos y observar variantes. En ese marco, Marcos López fue titular y se mantuvo en cancha durante toda la primera mitad.

PUBLICIDAD

Viktoria Plzen golpeó rápido con el 1-0 de Cheick Souare (8 minutos), lo que obligó a Copenhague a reorganizarse en un partido de trámite cambiante. El desarrollo se enmarcó en el formato típico de estas pruebas de pretemporada, con rotaciones planificadas y ajustes por líneas.

En el inicio del complemento, el conjunto danés modificó piezas y López salió al descanso, una sustitución programada que respondió a la dinámica de reparto de cargas. La igualdad llegó poco después: William Clem anotó a los 51 minutos y dejó el 1-1 que ya no se alteró.

Preparación rumbo a la temporada 2026/27 y foco en el arranque del curso

El amistoso ante Viktoria Plzen permitió a Copenhague continuar su preparación para la campaña 2026/27. Marcos López mantuvo continuidad y volvió a formar parte de los planes del equipo danés. (Copenhague)

El empate ante el equipo checo se incorporó al itinerario de partidos de preparación con el que Copenhague busca llegar con ritmo al inicio del calendario 2026/27. El club danés trabaja en la puesta a punto con la mira en ser protagonista en el torneo local y en las competiciones europeas.

PUBLICIDAD

Para López, el encuentro representó otra oportunidad para sostener continuidad en un período en el que el cuerpo técnico distribuye minutos entre distintas opciones, con cambios previstos entre tiempos y evaluaciones puntuales en cada amistoso. En esa lógica, su presencia desde el inicio y su participación durante 45 minutos se integraron al plan de trabajo de la pretemporada.

El lateral peruano venía sumando participación en esta etapa y mantuvo esa línea en el cruce ante Viktoria Plzen, que funcionó como una prueba con exigencias competitivas y con decisiones orientadas a administrar cargas.

Extraña a Tapia en la selección

Marcos López llegó a Lima para incorporarse a la selección peruana y dejó un mensaje de responsabilidad para el plantel. Además, evitó pronunciarse sobre la ausencia de Renato Tapia. (Copenhague)

Semanas antes de entrar en actividad con el club, López estuvo en Lima para incorporarse a los entrenamientos de la selección peruana. Em ese sentido, el defensa remarcó el rol que deberán asumir los futbolistas en esta etapa con el Mano Menezes al frente de la blanquirroja: “Creo que es hora de asumir la responsabilidad, hay algunos jugadores también experimentados. Cada vez que llegan nuevos jugadores, el mensaje es claro: representar la camiseta de la selección no es fácil. Hay que tener compromiso y darlo todo”, señaló.

PUBLICIDAD

Consultado por la ausencia de Renato Tapia en las convocatorias recientes, evitó cuestionar la decisión y encuadró el tema en el ámbito del cuerpo técnico: “La verdad no puedo hablar de ese tema porque son temas que corresponden al comando técnico. Si quieres una respuesta, le tendrías que preguntar al DT. Nosotros como jugadores sabemos que Renato es un gran futbolista, una gran persona, sobre todo, y obviamente se le va a extrañar, pero no nos corresponde hablar sobre ese tema”, afirmó.

También indicó que no mantuvo una charla específica con Tapia sobre su situación: “No he hablado personalmente con él. A veces conversamos, pero no hemos hablado de este tema puntual”, agregó.

PUBLICIDAD

Tapia no integra una convocatoria desde septiembre de 2025, cuando disputó un partido de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Paraguay en Lima. En esta nueva lista para los amistosos frente a Haití y España, su nombre volvió a quedar fuera, mientras el plantel avanza en el armado de una base competitiva para los próximos compromisos internacionales.