Minedu suspende clases presenciales en Innova Schools de Ate tras denuncia por presunta violencia sexual

El Ministerio de Educación (Minedu) dispuso la suspensión temporal de las clases presenciales en el colegio Innova Schools de Mayorazgo, ubicado en el distrito de Ate, luego de que padres de familia presentaran una denuncia por un presunto caso de violencia sexual en agravio de un estudiante. La medida busca facilitar las acciones de intervención, verificación y protección mientras se esclarecen los hechos.
A través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), el sector Educación informó que activó de inmediato los procedimientos correspondientes para supervisar la actuación de la institución educativa y coordinar con las entidades competentes. El objetivo, según indicó, es garantizar la integridad del estudiante y brindar la atención necesaria durante el desarrollo de las investigaciones.
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El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, manifestó su preocupación por la denuncia y señaló que la DRELM viene realizando las acciones dentro de sus competencias para determinar si el colegio aplicó los protocolos establecidos frente a este tipo de situaciones.
DRELM verifica protocolos
“Frente a cualquier situación que vulnere la integridad de un estudiante no podemos ser indiferentes. Estamos acompañando a las familias, verificando las actuaciones realizadas por el colegio y coordinando con las autoridades competentes para que se cumplan los procedimientos establecidos”, declaró Tupayachi.
Como parte de la supervisión, la autoridad educativa informó que se está revisando la intervención del Comité de Gestión del Bienestar del colegio, la activación de los protocolos frente a presuntos hechos de violencia sexual, la documentación generada durante las actuaciones realizadas y las comunicaciones efectuadas con las autoridades correspondientes.
Asimismo, se verifica si la institución educativa adoptó las medidas necesarias para brindar acompañamiento socioemocional al estudiante y a su familia, además de garantizar las condiciones adecuadas para la protección de los integrantes de la comunidad educativa.
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Clases pasarán a modalidad virtual
En el marco de estas medidas, el Minedu recomendó suspender temporalmente las clases presenciales y desarrollar las actividades educativas mediante la modalidad virtual. Esta disposición busca facilitar el proceso de intervención y permitir que se fortalezcan las acciones de atención con la comunidad educativa.
La DRELM informó que, a partir de los siguientes días, se realizarán reuniones con los padres de familia de todos los niveles del colegio para recoger sus demandas, atender las preocupaciones expresadas públicamente y brindar información sobre las acciones que se vienen ejecutando.
Según la entidad, estos encuentros también tienen como finalidad contribuir al restablecimiento de la confianza entre las familias, el equipo docente y la dirección del colegio, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.
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Investigación continúa
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana señaló que mantiene coordinación con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para acompañar el proceso y garantizar que las investigaciones se desarrollen de acuerdo con el marco legal vigente.
La entidad educativa precisó que las acciones desplegadas no solo están orientadas a verificar las responsabilidades correspondientes, sino también a asegurar que el estudiante afectado reciba la atención y protección necesarias durante esta etapa. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades educativas reiteraron que se mantendrán vigilantes frente a cualquier situación que pueda afectar la integridad de los estudiantes.
Finalmente, la DRELM indicó que seguirá realizando labores de supervisión sobre las medidas adoptadas por el colegio y el cumplimiento de los protocolos de prevención y atención frente a posibles casos de violencia sexual. Además, continuará coordinando con las familias y las instituciones involucradas para garantizar una respuesta adecuada ante la denuncia presentada.
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