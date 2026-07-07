Terremotos en Venezuela: Cancillería confirma llegada a Lima de tres adultos mayores peruanos sobrevivientes

Tres peruanos adultos mayores, sobrevivientes de los terremotos en Venezuela, llegan a Lima con asistencia consular, portando la bandera nacional. (Foto: Cancillería)

Tres adultos mayores peruanos que sobrevivieron a los terremotos en Venezuela arribaron a Lima esta madrugada luego de ser evacuados desde una de las zonas más afectadas por los movimientos sísmicos. La operación fue coordinada por la Cancillería del Perú, a través de la Sección de Intereses del Perú en Caracas, que gestionó el traslado de los connacionales hacia territorio nacional.

Durante el retorno, los tres ciudadanos recibieron asistencia de funcionarios consulares peruanos durante su paso por Bogotá. Al llegar a la capital peruana, fueron atendidos por personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entidad que brindó alojamiento temporal a uno de ellos debido a que sus familiares directos viven en provincias del interior del país.

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“Tras las gestiones realizadas por la Sección de Intereses del Perú en Caracas, tres adultos mayores fueron evacuados de la zona más afectada por los dos terremotos que han enlutado a Venezuela. Los connacionales llegaron al Perú esta madrugada. Durante su paso por Bogotá, recibieron asistencia de nuestros funcionarios consulares. A su arribo a Lima también fueron atendidos por personal de Cancillería y del MIMP, entidad que alojó a uno de ellos, cuyos familiares viven en el interior del país”, precisó la Cancillería en su cuenta de X.

La llegada de los connacionales ocurre mientras Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria tras los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio. Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, afectaron principalmente la zona norte del país, dejaron miles de damnificados y provocaron graves daños en viviendas e infraestructura urbana.

Tres peruanos adultos mayores, sobrevivientes de los terremotos en Venezuela, posan con una bandera de su país en el aeropuerto de Lima tras ser repatriados por la Cancillería. (Foto: Cancillería)

Cancillería continúa gestiones para asistir a peruanos afectados por terremotos en Venezuela

La Cancillería peruana informó que mantiene activas las labores de asistencia consular para atender a los ciudadanos afectados por la emergencia en Venezuela. Un cuarto peruano, de 91 años, no pudo ser trasladado junto con el grupo de adultos mayores debido a causas de fuerza mayor; sin embargo, la Sección de Intereses del Perú en Caracas continúa realizando las gestiones necesarias para brindarle apoyo y concretar su evacuación.

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Además, las autoridades peruanas realizan coordinaciones para lograr el traslado de menores de edad peruanos que permanecen en las zonas afectadas. El consulado mantiene los mecanismos de apoyo para atender las solicitudes de repatriación y acompañar a los connacionales durante el proceso.

A su llegada a Lima, los tres adultos mayores recibieron asistencia del MIMP, cuyos especialistas evaluaron sus necesidades básicas y condiciones de resguardo. La entidad también dispuso apoyo temporal para uno de los sobrevivientes mientras se coordinaba su situación familiar.

Miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú reciben a tres ciudadanos peruanos adultos mayores, sobrevivientes de los terremotos en Venezuela, a su llegada al aeropuerto de Lima. (Foto: Cancillería)

Siete peruanos permanecen desaparecidos tras terremotos en Venezuela

La emergencia también mantiene en alerta a las autoridades peruanas por la situación de otros connacionales. De acuerdo con la información difundida, siete peruanos permanecen desaparecidos tras el colapso de estructuras urbanas provocado por los movimientos telúricos.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó además el fallecimiento de tres ciudadanos peruanos como consecuencia del impacto de los terremotos. La identificación de las víctimas fue corroborada mediante la información proporcionada por sus familiares y los documentos correspondientes.

Las oficinas de representación peruana en el extranjero continúan coordinando acciones con las autoridades locales para ubicar a los desaparecidos y atender nuevos pedidos de asistencia presentados por residentes peruanos en Venezuela.

Terremotos en Venezuela dejaron miles de víctimas y daños materiales

Los terremotos que golpearon el norte de Venezuela dejaron un saldo de miles de víctimas. Según el último balance difundido por las autoridades venezolanas, los movimientos sísmicos causaron la muerte de 3.685 personas, dejaron 16.740 heridos y provocaron que 17.907 ciudadanos quedaran sin vivienda.

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El desastre tuvo como una de las zonas más afectadas a La Guaira, cerca de Caracas, donde se reportó el colapso de 190 edificios y daños en otros 856 inmuebles. Evaluaciones satelitales también estimaron miles de estructuras afectadas entre viviendas destruidas y edificaciones con daños severos.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate junto con las autoridades locales, el Gobierno peruano mantiene activas sus acciones de apoyo para atender a los ciudadanos nacionales afectados por la emergencia.