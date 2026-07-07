Perú

Congresista Esdras Medina niega coima por votación sobre universidad de Huacho: “Jamás he recibido dinero”

El legislador rechazó haber recibido pagos ilícitos luego de que la Fiscalía abriera una investigación por presunta influencia en una votación relacionada con la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

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Esdras Medina
a Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra Esdras Medina y otros congresistas por presunta influencia en una votación sobre la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

El congresista Esdras Medina (Renovación Popular) negó este martes haber recibido sobornos a cambio de orientar su voto en el Parlamento, tras la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de la Nación.

Medina respondió a Infobae luego de ser incluido en una pesquisa que también involucra a sus colegas Guido Bellido, Alex Paredes y Edgar Tello, relacionada con presuntas gestiones para influir en una votación vinculada a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (Huacho).

La investigación señala que los parlamentarios votaron en contra de la creación de una comisión destinada a esclarecer las causas de la crisis organizativa en esa casa de estudios, la cual buscaba, además, proponer reformas estructurales para su funcionamiento, una acusación que, según Medina, carece de pruebas objetivas.

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“Una investigación preliminar no constituye una declaración de culpabilidad ni una sentencia, esta fase se orienta únicamente al acopio y verificación de información por parte del Ministerio Público. En mi caso jamás he recibido dinero”, afirmó, al señalar que uno de los denunciantes estuvo en prisión.

Renovación Popular
Medina negó haber recibido sobornos y afirmó que nunca ha solicitado ni negociado ventajas económicas en su labor parlamentaria

El legislador subrayó que nunca ha solicitado ni negociado ninguna ventaja o beneficio económico en ninguna circunstancia, ya que esto contradice sus principios. Añadió que cada opinión y voto emitido en su función congresal responde a “una evaluación política y jurídica”.

“El voto parlamentario constituye una manifestación esencial de la función representativa. La Constitución Política protege la independencia de criterio de los parlamentarios y establece garantías para las opiniones y votos emitidos en ejercicio de sus funciones. Por ello, el sentido de una votación no puede convertirse, por sí mismo, en prueba de corrupción”, explicó.

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Sostuvo que, para imputar un soborno, deben existir elementos “objetivos y verificables” que demuestren una relación entre un supuesto beneficio indebido y una acción concreta.

“Coincidir en una votación con otros parlamentarios no acredita concertación criminal. Votar contra una propuesta no demuestra la recepción de dinero. La responsabilidad penal es personal y requiere prueba individualizada”, indicó.

Desde el 28 de julio de 2026, el Congreso pasará a ser bicameral, con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. (Foto: Agencia Andina)
Medina expresó su disposición a colaborar con las autoridades y manifestó confianza en que la investigación esclarecerá los hechos

Medina expresó su disposición a colaborar con las autoridades y reiteró su confianza en que la investigación fiscal permitirá esclarecer los hechos. “Estoy seguro que este caso será archivado. Llama la atención que salga a la luz a puertas de un nuevo gobierno”, manifestó.

La Secretaría General del Ministerio Público remitió la semana pasada el oficio sobre este caso a Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación, por encargo del titular del Ministerio Público, Tomás Gálvez.

Medina, hasta ahora el único en pronunciarse sobre el caso, también ocupa el cargo de coordinador regional de Renovación Popular en Arequipa, partido encabezado por el excandidato presidencial Rafael López Aliaga.

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