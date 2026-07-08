EsSalud: Presidente niega desabastecimiento de medicinas oncológicas

Estudio indica que al menos 6 de cada 10 peruanos acude a una farmacia privada con recetas emitidas en el sector público. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Gestión)

Una denuncia pública dejó al descubierto que pacientes oncológicos no podrían acceder a su tratamiento ante la falta y escasez de medicamentos en los hospitales del Seguro Social del Perú (EsSalud).

Un informe televisivo presentado por el programa Punto Final de Latina dio a conocer la situación de hospitales como el Almenara, Rebagliati y Sabogal, donde se reportan carencias de insumos esenciales para pacientes con cáncer y otras enfermedades complejas.

Los testimonios recabados dan cuenta de la ausencia de fármacos como metotrexato, mercaptopurina y ifosfamida. “Lo que es metotrexato, mercaptopurina, ondansetrón. No hay, siempre me dicen que no hay”, relata una paciente oncológica.

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El drama se acentúa en casos como el de Jimena, madre y psicóloga de 28 años, quien viaja de Tarapoto a Lima para su tratamiento. “Que no hay la medicina, en el Hospital Almenara”, cuenta. —¿Qué medicina? “Ifosfamida”. Ante la falta de respuesta, Jimena tuvo que optar por comprar el fármaco.

En el Sabogal, una niña de siete años con leucemia también depende de tratamientos que no llegan. “Siempre me dicen que no hay. A veces hay, pero no entregan completo. No han comprado, no sabemos si van a comprar”, indica su madre.

El problema, según especialistas consultados por el medio, no solo radica en la falta puntual de medicamentos, sino en deficiencias estructurales en la planificación de compras y en la gestión de recursos públicos.

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El sistema de abastecimiento de EsSalud opera mediante licitaciones públicas, compras directas o decretos de urgencia, mecanismos que, si se utilizan de forma inadecuada, pueden originar distorsiones y generar sospechas de malversación.

En medio de reportes de desabastecimiento de medicinas oncológicas, se cuestiona que EsSalud habría destinado recursos a la compra de medicamentos no considerados prioritarios, generando interrogantes sobre la gestión del sistema de salud.Layina- Punto Final.

EsSalud niega crisis y garantiza abastecimiento oncológico

Frente a la intervención del Ministerio Público y la difusión de reportajes sobre presuntas irregularidades en compras estatales, el presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, rechazó que exista desabastecimiento de medicamentos oncológicos en los hospitales de la institución.

“Lo que yo ya he dispuesto ya es la ampliación de la auditoría del Órgano de Control Institucional de EsSalud con el alcance al decreto de urgencia que quedó trunco”, señaló Moreno en entrevista con RPP.

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El titular de EsSalud cuestionó la veracidad de las denuncias y sostuvo que los gerentes de las redes hospitalarias Almenara, Rebagliati y Sabogal certificaron en un comunicado conjunto que los almacenes y farmacias se encuentran debidamente abastecidos.

Moreno explicó que, para mantener la continuidad de los tratamientos, actualmente se recurre a un sistema de compras y préstamos internos entre hospitales. “Si el Sabogal tiene un medicamento hoy día (...) el Rebagliati y el Almenara inmediatamente le prestan porque le toca al paciente el quince o el veinte de julio, y de manera progresiva, vamos nosotros resolviendo lo que hace años y los meses anteriores hemos tenido esta deficiencia”, continuó.

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Sobre las adquisiciones futuras, Moreno informó que su gestión ha destinado un presupuesto de 196 millones de soles para la compra de 742 tipos de medicamentos, destinados no solo a tratamientos oncológicos, sino también a pacientes con tuberculosis, VIH y miastenia gravis. La institución asegura que los procesos de compra se realizan bajo mecanismos de transparencia y supervisión.