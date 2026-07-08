Día Mundial de la Alergia: por qué se conmemora el 8 de julio, cómo se define una alergia y por qué crece la preocupación sanitaria por estos cuadros

Foto 0: De la congestión persistente a episodios que comprometen la vida, estos cuadros se presentan con síntomas diversos y requieren evaluación clínica, pruebas cutáneas o análisis de sangre para evitar demoras peligrosas (Magnific)

Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia, una jornada orientada a reforzar la información pública sobre las enfermedades alérgicas, promover la prevención y alentar el diagnóstico y el tratamiento oportunos. La efeméride fue establecida por la Organización Mundial de la Alergia (WAO, por sus siglas en inglés) como una campaña de educación sanitaria para visibilizar un problema frecuente y en aumento.

En términos médicos, la alergia se describe como una respuesta desproporcionada del sistema inmunológico ante sustancias habitualmente inocuas del entorno, conocidas como alérgenos. Entre los desencadenantes mencionados con mayor frecuencia figuran el polen, el polvo, los ácaros del polvo, hongos, caspa o pelo de animales, ciertos alimentos, picaduras de insectos y algunos fármacos. En esos cuadros, el organismo libera mediadores inflamatorios que se asocian con la aparición de síntomas.

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La carga de estas enfermedades se expresa también en estimaciones globales: organismos y centros sanitarios citan que más del 30% de la población mundial podría presentar algún tipo de alergia, y que la tendencia muestra crecimiento sostenido. En ese contexto, el Día Mundial de la Alergia busca reforzar el conocimiento sobre los signos de alarma y la necesidad de consultar con especialistas cuando aparecen manifestaciones persistentes o graves.

Qué es una alergia y qué sustancias suelen desencadenarla

El Día Mundial de la Alergia recuerda que estas reacciones surgen cuando el sistema inmunitario responde de forma exagerada a sustancias comunes como polen, alimentos, medicamentos o ácaros. (Magnific)

La alergia se define como una reacción “anómala”, “excesiva” o “exagerada” del sistema inmunitario frente a elementos externos que, en la mayoría de las personas, no generan problemas. En los materiales difundidos por instituciones sanitarias y centros asistenciales, esos elementos se enumeran como alérgenos de origen ambiental o alimentario, además de sustancias vinculadas a tratamientos médicos.

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En la lista de desencadenantes aparecen el polen, el polvo, los ácaros del polvo, el moho, determinados animales, alimentos y medicamentos, además del veneno de insectos en el caso de picaduras. También se menciona que la predisposición puede tener un componente hereditario, por lo que se señala la conveniencia de realizar controles y estudios de forma anticipada en niños cuando existe sospecha.

En España, por ejemplo, textos médicos identifica como los pólenes con síntomas más habituales a los de gramíneas, olivo, plátano de sombra y cupresáceas. En el plano alimentario, se citan diferencias por edad: en población infantil se mencionan leche y huevo, mientras que en adultos se listan frutos secos, marisco y alimentos de origen vegetal. En cuanto a fármacos, se alude a reacciones asociadas con antiinflamatorios no esteroideos y antibióticos beta-lactámicos (penicilina y derivados).

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Al describir el origen del término, algunos expertos señalan que “alergia” proviene del griego y se asocia con la idea de una “reacción diferente”, en referencia a respuestas que no se observan en quienes no presentan hipersensibilidad.

Síntomas: de manifestaciones leves a episodios que comprometen la vida

Una alergia puede manifestarse con rinitis, urticaria, conjuntivitis o asma, aunque en algunos casos evoluciona hacia reacciones severas que requieren atención médica inmediata. (Magnific)

Las manifestaciones clínicas pueden variar en intensidad y localización. En documentos de divulgación sanitaria se remarca que no todas las personas experimentan los mismos signos y que el cuadro depende del alérgeno implicado y de la vía de exposición. Entre las presentaciones citadas se encuentran rinitis, conjuntivitis, asma bronquial, urticaria y angioedema.

Algunos textos describen síntomas frecuentes como picazón, estornudos, enrojecimiento, inflamación de la zona afectada y secreción nasal. También se mencionan alteraciones digestivas ante ciertos alimentos o medicamentos, además de reacciones cutáneas vinculadas con contacto con jabones, cremas o detergentes, o asociadas a fármacos.

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En el extremo más grave, se menciona la anafilaxia como una reacción que puede comprometer la vida del paciente. En una publicación sanitaria se advierte que puede afectar la vía aérea y requerir atención urgente, y se enumeran signos como dificultad para respirar y tragar, erupción cutánea, disminución de la presión arterial, pulso débil, tos persistente, náuseas y vómitos y pérdida del conocimiento.

En ese marco, se insiste en que, ante sospecha de alergia, resulta relevante la consulta con un médico especialista en alergias para la evaluación clínica y la indicación de estudios. También se menciona el uso de herramientas diagnósticas como pruebas cutáneas o análisis de sangre para identificar causas.

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Prevención, consulta con especialistas y opciones terapéuticas mencionadas

Evitar los alérgenos, acudir al especialista y seguir el tratamiento indicado son medidas clave para controlar las alergias y reducir el riesgo de complicaciones. (Magnific)

En el Día Mundial de la Alergia se plantea que la educación sanitaria apunta a disminuir riesgos, reducir exposición y mejorar el control de los síntomas. Entre las recomendaciones repetidas se incluye evitar el contacto directo con alérgenos que desencadenan reacciones, como polvo, polen, ácaros, pelo de animales, determinados alimentos y algunos fármacos.

En el ámbito doméstico, se menciona la importancia de sostener la higiene del hogar, con la precaución de no utilizar sustancias químicas que puedan gatillar cuadros en personas sensibles. También se sugiere que quienes ya tienen diagnóstico mantengan control médico y cumplan el tratamiento indicado para su caso.

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En cuanto al manejo farmacológico, se enumeran alternativas como antihistamínicos, colirios, espray nasal, corticoides tópicos e inhaladores para asma. Expertos médicos agregan que existe inmunoterapia específica, descrita como una opción ajustada a cada paciente y mencionada como un tratamiento capaz de modificar el curso de la enfermedad.

Además, se alude a avances recientes en abordajes especializados, como la desensibilización a medicamentos y alimentos, indicada como un procedimiento a realizar por profesionales con experiencia en esas técnicas.

En el terreno de hábitos, también se sugiere evitar ejercicios de alto impacto durante épocas de polinización, en especial en personas con asma, y ajustar la dieta cuando se detectan intolerancias o reacciones a alimentos concretos, con sustituciones por opciones que no impliquen el mismo riesgo.

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