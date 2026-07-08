Cancillería ubica a cinco peruanos reportados como desaparecidos en Venezuela: familia permanece en vivienda dañada y recibe ayuda humanitaria

Las autoridades peruanas informaron que la comunidad nacional en Venezuela no registró incidentes por el reciente terremoto, tras activar protocolos de asistencia y reforzar la comunicación consular

La Cancillería del Perú informó, mediante un comunicado oficial, que la Sección de Intereses del Perú en Caracas ubicó a cinco integrantes de una familia peruana que figuraba como desaparecida tras los terremotos registrados en Venezuela. Según la comunicación oficial, los connacionales permanecen en su vivienda ubicada en La Guaira, inmueble que presenta daños materiales producto de la emergencia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que la familia recibe asistencia por parte de las autoridades peruanas. El comunicado señala: “Nuestra Sección de Intereses en Caracas ubicó a cinco integrantes de una familia peruana reportada como desaparecida. Se encuentran en su vivienda en La Guaira, la cual presenta daños materiales tras la reciente emergencia. Se está coordinando la entrega de ayuda humanitaria y víveres para apoyarlos en esta difícil situación. No han solicitado ser repatriados al Perú”.

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La Cancillería también indicó que mantiene contacto con las autoridades locales para continuar la atención de los ciudadanos peruanos afectados por los sismos. En el mismo pronunciamiento añadió: “La Cancillería continúa, en estrecha coordinación con las autoridades locales, la asistencia y atención de los peruanos que se hayan visto afectados por los terremotos”.

Continúan las acciones de asistencia consular

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que las labores de asistencia consular siguen activas para atender las solicitudes de los ciudadanos peruanos que permanecen en las zonas afectadas por los terremotos. Entre las acciones prioritarias figura el seguimiento a los casos reportados por familiares y la coordinación con las autoridades venezolanas para facilitar el acceso a ayuda humanitaria.

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La Cancillería también confirmó que un ciudadano peruano de 91 años todavía permanece en Venezuela. Según la información oficial, el adulto mayor no pudo salir junto con el grupo de compatriotas evacuados debido a causas de fuerza mayor. Frente a esta situación, la Sección de Intereses del Perú en Caracas mantiene las coordinaciones necesarias para brindarle asistencia y concretar su evacuación cuando las condiciones lo permitan.

Las gestiones diplomáticas también incluyen a menores de edad peruanos que continúan en las zonas afectadas. Las autoridades peruanas realizan coordinaciones para facilitar su traslado y mantienen disponibles los mecanismos de apoyo destinados a quienes soliciten repatriación hacia territorio nacional.

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La Cancillería informó que tres adultos mayores llegaron recientemente a Lima como parte de las acciones de evacuación organizadas tras la emergencia. A su arribo, recibieron atención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Según la información oficial, especialistas del MIMP evaluaron las necesidades básicas y las condiciones de resguardo de los sobrevivientes. Además, la entidad dispuso apoyo temporal para uno de los ciudadanos mientras se coordinaba su situación familiar.

Las autoridades peruanas mantienen la coordinación entre las instituciones involucradas con el objetivo de brindar asistencia a los connacionales que resultaron afectados por los terremotos y requieren acompañamiento durante el proceso de retorno o permanencia temporal.

Tres peruanos adultos mayores, sobrevivientes de los terremotos en Venezuela, llegan a Lima con asistencia consular, portando la bandera nacional. (Foto: Cancillería)

La magnitud de la emergencia en Venezuela

Los terremotos registrados en el norte de Venezuela provocaron una emergencia de gran impacto. De acuerdo con el último balance difundido por las autoridades venezolanas, los movimientos sísmicos dejaron 3.685 personas fallecidas, 16.740 heridas y 17.907 ciudadanos sin vivienda.

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Entre las zonas con mayores daños figura La Guaira, localidad cercana a Caracas donde también reside la familia peruana ubicada por la Sección de Intereses del Perú. Las autoridades venezolanas reportaron el colapso de 190 edificios, además de daños en otros 856 inmuebles como consecuencia de los sismos.

Las evaluaciones realizadas mediante imágenes satelitales también estimaron miles de estructuras afectadas entre viviendas destruidas y edificaciones con daños severos, situación que dificulta las labores de recuperación en distintas localidades.

Comunicado de Cancillería de Perú

Mientras las autoridades venezolanas mantienen las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas, el Gobierno del Perú continúa las coordinaciones para asistir a los ciudadanos peruanos afectados por la emergencia.

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Las acciones incluyen seguimiento permanente a los casos reportados, coordinación para la entrega de ayuda humanitaria, atención a las solicitudes de repatriación y acompañamiento consular para los connacionales que permanecen en Venezuela debido a las consecuencias de los terremotos.