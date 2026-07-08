María Pía Copello cuestiona la defensa de Alejandra Baigorria a Said Palao: “Dijo que podía seguir yendo a despedidas de soltero y normal”

María Pía Copello cuestionó públicamente la postura de Alejandra Baigorria frente al polémico episodio de su esposo Said Palao en Argentina, al señalar que no encuentra coherencia entre el comunicado que la empresaria publicó en redes sociales, donde admitió que no estaba bien, y sus declaraciones posteriores en las que aseguró que le permitiría volver a asistir a una despedida de soltero.
La conductora planteó el tema en el pódcast Sin más que decir, donde no estuvo presente cuando Baigorria fue entrevistada. El cuestionamiento de Copello puso en evidencia una contradicción que ya circulaba entre los seguidores del espectáculo peruano: la misma mujer que reconoció haber pasado un mal momento fue la que salió a defender públicamente a su esposo cuando este presentó su proyecto ‘Chapa tu gringa’. Para la conductora, ese gesto no estuvo bien calculado.
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La crítica de María Pía Copello y lo que no le cuadra
Copello fue directa al exponer su posición. Afirmó que le habría gustado que sus compañeros del pódcast —el exchico reality Mario Hart, Israel Dreyfus y Luciana Roy— le hubieran hecho preguntas más incisivas a Baigorria durante la entrevista de la semana anterior. Según la exconductora de ‘Mande quien mande’, la conversación dejó pasar el punto central del debate.
“Ella dijo que seguiría diciéndole a Said que vaya a despedidas de soltero y que normal. Pero no me cuadra mucho, porque ella en realidad dio un comunicado en sus redes donde dijo que no estaba bien. Entonces yo digo: ¿cómo es que lo dejas ir, pero a la vez dices ‘no estoy bien’?”, planteó Copello.
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La conductora fue más lejos al señalar que la responsabilidad de haber puesto a Baigorria en esa situación recayó directamente en Palao. “¿Quién la puso en ese sitio a Alejandra? La puso Said”, dijo, y añadió que eso no cambia el afecto que pueda tenerle al integrante de ‘Esto es Guerra’, pero que los hechos deben llamarse por su nombre.
Con un tono más personal, Copello reveló lo que ella habría hecho en el lugar de Baigorria. Aseguró que no habría salido a respaldar públicamente a su pareja cuando este presentó ‘Chapa tu gringa’, y que le habría exigido que respondiera solo por sus actos. “Hubiera dejado que se lo coman los leones el otro día que presentaba su ‘Chapa tu gringa’ y hubiera dicho: ‘Habla pues, hijito’”, declaró.
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La reacción del público en redes sociales fue mayoritariamente favorable a la posición de Copello. Comentarios como “Exacto, todos estaban de chupamedias”, “Bien dicho” y “Así es María Pía” se multiplicaron tras la difusión del fragmento, lo que refleja que la contradicción señalada por la conductora ya era percibida por una parte importante de la audiencia.
Lo que dijo Alejandra Baigorria sobre Said Palao y las despedidas de soltero
Las declaraciones que motivaron la crítica de Copello se produjeron en dos escenarios distintos. En el pódcast Sin más que decir, Baigorria respondió afirmativamente cuando le preguntaron si permitiría que Said Palao asistiera a otra despedida de soltero. “Lo que quiera. Yo te digo porque al final si el que la va a fregar va a ser él y se acaba, se acaba y ya está. Es así”, afirmó la empresaria.
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En esa misma conversación, Baigorria reconoció que en el pasado fue una persona muy celosa y que esa experiencia la llevó a cambiar su forma de relacionarse. “Antes yo era una persona muy celosa y he cambiado totalmente porque a mí me tocó una relación muy dura, de muchos celos, de muchas cosas que pasé muy feas”, confesó.
A partir de esa etapa, dijo, decidió construir su matrimonio desde la confianza y sin controles permanentes. “Ahora soy una persona relajada, no tengo por qué vivir con ‘no vayas’, el celular, el GPS. Para eso no regreso”, agregó.
En su aparición en el dominical Día D, la empresaria fue aún más enfática. Aseguró que conocía los detalles del viaje de Palao a Argentina y que en ningún momento lo vio como algo negativo. “Claro, por supuesto. Es que cada pareja tiene sus reglas y yo siempre quise tener una relación donde no tuviera celos ni toxicidades”, declaró ante el reportero del programa.
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Consultada sobre el perdón, Baigorria explicó que lo que perdonó fue la exposición pública a la que quedó sometida, no una infidelidad. “Hubo cosas que no se debieron hacer. Lo perdoné, fue mi decisión, estamos bien, la confianza sigue intacta”, precisó.
Said Palao también se pronunció sobre el tema ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y aseguró que la confianza de su esposa fue recuperada hace tiempo, y que ambos han fortalecido su vínculo a partir de la comunicación.
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