Se hizo pasar por delivery y quemó camioneta en La Molina: ataque estaría vinculado a disputa entre hermanos por herencia

Un falso repartidor llegó en una motocicleta hasta una vivienda de La Molina y prendió fuego a una camioneta estacionada. Aunque inicialmente se investigó como un posible caso de extorsión, la Policía apunta a un conflicto familiar relacionado con una disputa por una herencia. Cámaras de seguridad registraron el ataque y las autoridades buscan identificar a los responsables. Fuente: ATV Noticias

Un falso repartidor de delivery llegó en una motocicleta hasta una vivienda de La Molina, caminó hacia una camioneta estacionada y lanzó gasolina antes de prenderle fuego. El ataque generó alarma entre los vecinos que observaron cómo las llamas alcanzaban parte del vehículo, en un contexto de extorsión y sicariato en el Perú.

Durante las primeras horas, el hecho fue investigado como un posible caso de extorsión por la forma en que fue ejecutado. Sin embargo, las primeras investigaciones policiales revelaron que detrás del atentado habría un conflicto familiar.

El propietario del vehículo denunció una disputa con sus hermanos por la herencia de sus padres y por un proceso de curatela relacionado con su madre. La víctima sospecha que uno de sus familiares estaría involucrado y solicitó garantías para su vida.

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Un falso repartidor incinera una camioneta en La Molina, Perú, un hecho inicialmente investigado como extorsión pero vinculado a un conflicto familiar por herencia. (Composición: Infobae Perú)

Falso delivery roció combustible y prendió fuego a camioneta en La Molina

El ataque ocurrió en la avenida Alameda de la Paz. Las cámaras de videovigilancia del distrito registraron la llegada de una motocicleta con dos ocupantes, quienes se estacionaron frente al inmueble donde estaba la camioneta.

Uno de ellos descendió del vehículo y avanzó hacia la zona como si realizara una entrega. Sin embargo, en lugar de dejar un pedido, lanzó combustible contra la unidad y segundos después inició el incendio.

Los vecinos observaron desde sus viviendas cómo el fuego afectaba parte de la carrocería, los faros y los laterales del vehículo. La rápida reacción permitió que la camioneta no quedara completamente destruida.

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La imagen ilustra el momento de un ataque incendiario perpetrado por un falso repartidor de delivery contra una camioneta estacionada en La Molina. (Captura ATV Noticias)

El gerente de Seguridad Ciudadana y Vial de La Molina, Javier Ávalos Arenas, explicó que las cámaras del distrito captaron el momento del ataque y que la información fue entregada a la Policía Nacional.

“Según la información dada por nuestra Policía Nacional, este es un problema entre hermanos. Es un conflicto familiar”, declaró Ávalos Arenas a ATV Noticias.

Víctima denunció disputa por herencia y bienes familiares

Según la denuncia policial, el propietario de la camioneta, Steve Bruno Estrada Dalorto, mantiene diferencias con sus hermanos por la administración de los bienes familiares y un proceso de curatela de su madre.

El agraviado señaló que sus sospechas apuntan hacia uno de sus hermanos y descartó que el ataque esté relacionado con una organización dedicada a la extorsión. Ante el temor por su seguridad, pidió garantías para proteger su integridad.

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La investigación quedó a cargo de los agentes de la comisaría Las Praderas, quienes buscan determinar quiénes participaron en el ataque y cuál fue el motivo exacto detrás del incendio provocado.

Un informe policial de la CIA. PNP. Las Praderas detalla un incendio vehicular en La Molina, Perú, registrado el 27 de julio de 2026, vinculado a un conflicto familiar por herencia. (Captura ATV Noticias)

Municipalidad entregó imágenes de videovigilancia a la Policía

Desde la Municipalidad de La Molina, Ávalos Arenas indicó que el sistema de seguridad del distrito permitió recopilar información clave sobre el recorrido de los presuntos responsables.

“En la central de videovigilancia pudimos captar una moto con dos ocupantes que aparentemente eran de delivery. Uno de ellos baja, se dirige a la zona y arroja un líquido, aparentemente combustible, que luego prende”, explicó el funcionario a Panamericana Noticias.

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Un falso repartidor de delivery en La Molina prende fuego a una camioneta en el marco de un conflicto familiar por herencia. (Composición: Infobae Perú)

El gerente de seguridad señaló que la Policía Nacional está a cargo de establecer el móvil del ataque y determinar responsabilidades. “Nosotros como municipalidad estamos dando todas las evidencias que podemos ofrecer, las diferentes cámaras y el recorrido del vehículo para que establezcan cuál es el móvil”, agregó.

El incendio de la camioneta dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas heridas. Tras el atentado, la municipalidad incrementó la presencia de serenazgo y se coordinó un mayor despliegue policial en la zona.

“Solamente han sido daños materiales, pero sería bueno establecer cuál es la causa y cuál es el motivo. Nosotros estamos tomando todas las medidas y reforzando la seguridad en la zona”, señaló Ávalos Arenas.

Mientras avanzan las diligencias, la Policía continúa analizando las imágenes de seguridad para identificar a los responsables del ataque contra la camioneta en La Molina.

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