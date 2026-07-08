Médico en estado de ebriedad es captado atendiendo a pacientes en hospital de Puno: el video que desató su suspensión

El video documenta la investigación a un médico por presunta ebriedad en el Hospital Carlos Monge Medrano de Puno. Se observa a un hombre con mascarilla y gorra interactuando con un agente policial en un pasillo hospitalario. El mismo hombre es visto luego sentado en un escritorio con documentos. Posteriormente, Walter Santa Cruz, director del hospital, comparece ante la cámara. Las escenas incluyen el interior de un centro médico y una sala de entrevistas. El material constituye una pieza de cobertura noticiosa.

El médico César Augusto Chayña Chayña fue separado temporalmente de sus funciones en el Hospital Carlos Monge Medrano, ubicado en Juliaca, en la región peruana de Puno, luego de que se difundiera un video en el que aparece atendiendo a pacientes en el servicio de emergencia en presunto estado de ebriedad. La medida se mantendrá mientras se desarrolla el proceso administrativo para determinar responsabilidades.

Las imágenes, registradas muestran al galeno siendo confrontado por pacientes que cuestionaban su aparente estado durante la jornada laboral.

“¿Cómo usted puede atender así?”, se escucha reclamar a una persona que graba el video. En respuesta, el médico únicamente pide: “Por favor, se retira”. En otro momento de la grabación, otro paciente le increpa: “Ustedes están acostumbrados a hacer esto”, mientras el profesional insiste en que se retiren.

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Hospital inició investigación administrativa

El director del Hospital Carlos Monge Medrano, Walter Santa Cruz Cárdenas, confirmó al noticiero que el médico fue apartado de sus funciones mientras la Secretaría Técnica realiza las investigaciones correspondientes.

Según explicó, el procedimiento permitirá establecer si el profesional incurrió en una falta grave y qué sanción corresponde aplicar.

Un médico con mascarilla y gorra interactúa con un agente policial en Puno, aparentemente en estado de ebriedad. (Latina)

“Secretaría Técnica ya va a deliberar la responsabilidad y en función de esa responsabilidad va a determinar cuál es la sanción, en todo caso, si fuera el caso, si es que ha incurrido también este médico en alguna situación de gravedad”, declaró.

El funcionario precisó que la investigación tomará aproximadamente un mes. Durante los primeros diez días se recopilarán los elementos de prueba y posteriormente el médico tendrá alrededor de quince días para presentar sus descargos.

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“Durante el proceso de investigación, que va a durar aproximadamente entre diez días, otros quince para que presente sus descargos, en aproximadamente un mes, les vamos a informar cómo está la situación de este trabajador del hospital”, indicó.

No se realizó dosaje etílico

Uno de los aspectos que ha generado mayor cuestionamiento es que el médico no fue sometido a una prueba de dosaje etílico, pese a que, según el reporte periodístico, los pacientes solicitaron la intervención de la Policía.

Consultado sobre este punto, el director del hospital respondió que, hasta donde tiene conocimiento, el examen no fue practicado.

“Entiendo que no se le ha hecho. Esto saldrá a la luz en el proceso de investigación”, señaló.

Asimismo, indicó que, según la asesoría legal del hospital, la ausencia de esta prueba no impide continuar con las investigaciones, ya que también existen otros elementos de convicción. “Tenemos videos, tenemos testimonios de algunas personas que indican lo contrario”, sostuvo.

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Video muestra momentos de tensión

En las imágenes difundidas se observa al médico, quien lleva puesta una mascarilla y una gorra, abandonar el consultorio tras ser increpado por los pacientes. Incluso, en un momento, un efectivo policial interviene para contener la situación.

Mientras tanto, decenas de personas continuaban esperando ser atendidas en el área de emergencia. En medio de los reclamos, algunos pacientes calificaron al profesional como “un médico irresponsable”.

Pacientes piden sanciones

De acuerdo con el reportaje, no sería la primera ocasión en que usuarios del hospital cuestionan el comportamiento del médico. Por ello, los pacientes exigieron que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen si existió alguna falta que amerite una sanción administrativa o de otra naturaleza.

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La investigación interna será la encargada de evaluar los videos, testimonios y demás pruebas para establecer si el médico incurrió en una conducta incompatible con el ejercicio de sus funciones dentro del establecimiento de salud.