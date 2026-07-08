Descubren cuatro nuevos grupos genéticos de cacao peruano y confirman la riqueza genética de ocho regiones

Antes del reconocimiento científico, el cacao peruano ya ocupaba un espacio importante en la producción agrícola y en las exportaciones del país. Su presencia en distintas regiones permitió conservar una amplia variedad de materiales nativos, aspecto que concentra el interés de instituciones dedicadas a la investigación y al desarrollo de nuevas variedades.
Ese trabajo científico suma ahora nuevos elementos para comprender la diversidad genética del cacao cultivado en el territorio nacional. Los resultados, obtenidos tras el análisis de muestras provenientes de ocho regiones, fueron difundidos en una publicación especializada y plantean nuevas posibilidades para la investigación, la conservación y la producción agrícola.
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Una investigación patrocinada por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas permitió identificar cuatro nuevos grupos genéticos de cacao nativo del Perú. El estudio fue desarrollado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva y sus resultados aparecieron publicados en la revista científica Plos One.
Según la información difundida por dicha institución, el estudio amplía el conocimiento disponible sobre la diversidad genética del cacao peruano y abre nuevas posibilidades para el desarrollo de variedades con mejores características productivas, mayor calidad y resistencia frente a enfermedades.
Para alcanzar esos resultados, los especialistas analizaron el ADN de 390 árboles de cacao recolectados en Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Madre de Dios, Piura, San Martín y Ucayali. El trabajo utilizó herramientas de genética molecular de alta precisión, lo que permitió establecer diferencias entre las muestras estudiadas e identificar cuatro nuevos grupos genéticos.
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Los grupos recibieron las denominaciones Awajún, Porcelana, Chuncho 1 y Chuncho 2, nombres que pasan a integrar la clasificación genética del cacao peruano obtenida durante la investigación.
Regiones conservan una composición genética propia
Otro de los resultados destacados por el Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva corresponde a la composición genética presente en las regiones analizadas.
El estudio confirmó que cada una de las ocho regiones evaluadas conserva características genéticas propias en sus poblaciones de cacao. Esa información fortalece el conocimiento sobre la diversidad existente dentro del país y respalda la posición del Perú como uno de los principales reservorios de diversidad genética del cacao a nivel mundial.
La investigación aporta información útil para la conservación de recursos genéticos, debido a que permite identificar con mayor precisión las diferencias entre las variedades presentes en distintas zonas productoras. Ese conocimiento también facilita futuras investigaciones relacionadas con el mejoramiento genético del cultivo.
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Estudio encuentra vínculo entre el grupo Awajún y la variedad CCN-51
Los investigadores también analizaron la composición genética de la variedad CCN-51, utilizada ampliamente en la producción comercial de cacao.
De acuerdo con el estudio, esta variedad posee un 45 % de ascendencia genética correspondiente al grupo Awajún. Ese resultado evidencia el aporte del germoplasma peruano a los programas internacionales de mejoramiento genético, según precisa la información difundida por la institución responsable de la investigación.
El análisis permite conocer con mayor detalle el origen genético de una de las variedades más empleadas en la actividad cacaotera, información que puede resultar relevante para futuros programas científicos vinculados al desarrollo de nuevas plantas.
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Resultados fortalecerán bancos de germoplasma y nuevas variedades
El Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva indicó que los resultados obtenidos favorecerán el fortalecimiento de los bancos de germoplasma dedicados a la conservación del material genético del cacao.
La investigación también aporta información para impulsar el desarrollo de nuevas variedades y favorecer la producción de cacao fino de aroma. Según la institución, esos avances beneficiarán tanto a la comunidad científica como a los productores, debido al mayor conocimiento disponible sobre la diversidad genética presente en el país.
La información generada durante el estudio podrá servir como base para futuros proyectos científicos relacionados con la conservación, caracterización y aprovechamiento del cacao peruano.
Mercado internacional mantiene precios superiores a niveles históricos
El estudio se difunde en un contexto internacional marcado por cambios en el mercado del cacao. Actualmente, el precio del producto oscila entre 4.900 y 5.600 dólares por tonelada métrica en los mercados de futuros de Estados Unidos y el Reino Unido.
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Esos valores representan una recuperación luego del incremento registrado durante 2024, cuando la cotización superó los 12.000 dólares por tonelada como consecuencia de las severas sequías que afectaron África Occidental.
Según la información disponible, la recuperación de los volúmenes de exportación permitió una estabilización de los precios durante 2026. Ese escenario ofrece oportunidades para el cacao peruano en mercados internacionales que demandan productos diferenciados y de alta calidad, mientras los nuevos resultados científicos amplían el conocimiento sobre la diversidad genética existente en el país y proporcionan información para futuras investigaciones y programas de mejoramiento vegetal.
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