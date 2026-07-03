Puno espera llegada de Keiko Fujimori y se declara con esperanza: “Tiene la gran oportunidad de reconciliarse con el sur”

El alcalde de la provincia de Puno, Javier Ponce, afirmó este jueves que las puertas de su jurisdicción “están abiertas” para que la presidenta electa, Keiko Fujimori, pueda acudir luego de que asuma el cargo. Sin embargo, subrayó el dolor persistente en la región por las muertes durante la represión en las protestas antigubernamentales.
“Consideramos importante la presencia de la presidenta, ya que es la primera vez que se elige a una mujer presidenta, de forma democrática y por voto popular”, expresó en diálogo con el diario Perú21.
Ponce añadió que “sería importante que tome acciones” respecto a la justicia para los fallecidos en las manifestaciones, 18 de ellos en Juliaca en lo que fue la jornada más sangrienta del estallido social
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“Muchos familiares, vecinos y amigos están muy dolidos. Hay responsabilidades de la presidenta, de la expresidenta (Dina Boluarte) y del expremier (Alberto) Otárola. La primera acción que debe tomar la presidenta es poner cartas en el asunto y se sancione en forma drástica a los responsables”, señaló.
El burgomaestre precisó que la investigación sobre los hechos sigue inconclusa y reiteró que “esas muertes no pueden pasar por agua tibia”, sino que deben tener responsables.
“Tenemos esperanza en ella. Queremos estabilidad del gobierno. Yo como alcalde provincial y los alcaldes distritales y gobernadores, hemos tenido una mala experiencia en estos cuatro años. Hemos conocido a cuatro presidentes de la República, cuatro gabinetes y sería la quinta presidenta”, sostuvo.
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“No hemos podido avanzar con nuestros proyectos. El Perú necesita estabilidad y cuando hay estabilidad, los proyectos y las gestiones siguen en forma lineal. Pedimos que la presidenta le dé la mirada al sur del Perú, considerando que la presidenta no ganó por el voto extranjero, ganó por el voto puneño y otras regiones”, añadió.
Ponce opinó que debe existir una reconciliación con el sur, región con amplio rechazo a Fujimori. “La presidenta tiene que olvidar del tema de las banderas políticas y tiene que haber una reconciliación con el sur del Perú. Hoy tiene la gran oportunidad la presidenta de reconciliarse con Puno y el sur del país”, manifestó.
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“Primero, una sanción drástica a los responsables de las muertes que han sucedido. Segundo, comenzar a escuchar, extender puentes y trabajar no solamente con las autoridades, sino también con los gremios sociales organizados, empresarios, microempresarios, emprendedores. Lo que necesitamos nosotros es inversión”, destacó.
Adelantó que la hija y heredera política del fallecido auócrata Alberto Fujimori (1990-2000) será invitada a la Fiesta de la Virgen de la Candelaria en febrero próximo. “Nosotros estamos preparando ya todo el proceso de la actividad para febrero, en la cual la presidenta va a ser invitada desde la alcaldía provincial. Esperemos que la presidenta esté en la fiesta más grande del país y disfrute la belleza de la cultura y la música que tiene Puno”, indicó.
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En la región altiplánica, la lideresa de Fuerza Popular obtuvo 96,486 votos, equivalentes al 13,594 % del total, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), su rival en el balotaje, consiguió 613,281 sufragios, lo que representa el 86,406 %.
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