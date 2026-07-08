Vecino enfrenta con un bate de béisbol a ladrón que robaba adornos de bronce en Surquillo: cámaras captaron toda la escena

El hecho ocurrió a pocas cuadras de una sede policial, pero vecinos sostienen que las denuncias por estos hurtos continúan sin una atención oportuna. // Video: Buenos Días Perú

La delincuencia sigue encontrando nuevas formas de obtener dinero en distintos distritos de Lima. Esta vez, los afectados son los vecinos de Surquillo, quienes denuncian el constante robo de adornos de bronce colocados en puertas, rejas y ventanas de sus viviendas. Las piezas decorativas son retiradas con herramientas y luego vendidas en mercados informales por montos que apenas alcanzan unas decenas de soles.

Uno de estos hechos quedó registrado por cámaras de seguridad en el cruce de la avenida General Recavarren, donde un residente decidió salir de su vivienda con un bate de béisbol tras escuchar ruidos en la puerta de su casa. El hombre encaró al presunto ladrón cuando este intentaba desprender una incrustación de bronce. Aunque el momento estuvo cargado de tensión, el incidente no terminó en una agresión física y el sospechoso optó por escapar del lugar.

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Cámaras captaron el momento en que un vecino frustró el robo de piezas de bronce en Surquillo

Composición: Infobae Perú

Las imágenes de videovigilancia muestran al presunto delincuente manipulando una herramienta, aparentemente un alicate, con la que intentaba retirar los adornos metálicos de la fachada de una vivienda. En ese instante, el propietario salió con un bate de béisbol para confrontarlo y exigirle que se retirara.

Lejos de admitir lo que hacía o mostrar intención de abandonar el lugar de inmediato, el sujeto respondió de manera desafiante antes de alejarse. El intercambio no pasó a mayores, pero evidenció la preocupación de los residentes, quienes aseguran que este tipo de robos se ha vuelto cada vez más frecuente en la zona.

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Según relataron vecinos, los delincuentes buscan principalmente las incrustaciones de bronce porque pueden comercializarlas rápidamente en mercadillos informales cercanos. El valor de estas piezas oscila entre S/17 y S/27, dependiendo de su tamaño y estado, lo que las convierte en un objetivo recurrente para quienes se dedican al hurto de metales.

Durante un recorrido por la zona se observó que varias viviendas presentan daños similares. Algunas fachadas tienen espacios vacíos donde antes había elementos decorativos, mientras que otros propietarios optaron por soldar chapas y adornos para evitar que sean retirados con facilidad.

Los residentes sostienen que el problema no es aislado y que las denuncias por este tipo de robos se han repetido en los últimos meses. Incluso afirman que algunos delincuentes regresan a las viviendas donde ya sustrajeron piezas para intentar llevarse las que quedaron pendientes.

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Otro aspecto que genera malestar entre los vecinos es la respuesta frente a estos hechos. A pocas cuadras del lugar donde ocurrió el intento de robo existe una sede policial encargada de brindar seguridad a las embajadas del sector. Sin embargo, los residentes señalan que cuando han detectado robos en flagrancia y han solicitado apoyo, no han obtenido una intervención inmediata.

Estado de emergencia en Lima y Callao

Estado de Emergencia se extiende: restricciones y medidas vigentes

El pasado 25 de junio, el Gobierno oficializó la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 60 días, medida que busca reforzar las acciones contra la delincuencia organizada. Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará a cargo del control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas de intervención establecidas por las autoridades.

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La norma mantiene la suspensión de algunos derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Asimismo, dispone que los eventos públicos de carácter masivo, como actividades religiosas, culturales o deportivas, deberán contar con la autorización correspondiente, mientras que las actividades no masivas podrán desarrollarse sin ese requisito.

De acuerdo con el decreto supremo, la ampliación de la medida responde a informes reservados de la Comandancia General de la PNP que advierten que persisten delitos como homicidios, sicariato y extorsión, además de otros hechos de violencia que afectan la seguridad ciudadana. Lima y Callao permanecen bajo estado de emergencia desde septiembre de 2024, cuando el Ejecutivo adoptó esta medida tras el incremento de ataques contra empresas de transporte urbano y comerciantes.

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