Perú

Ordenan ocho meses de prisión preventiva contra fiscal Henry Amenábar: además de coima, pidió iPhone 17 Pro Max para su hija

Chats y testimonios difundidos por Cuarto Poder revelan que el exintegrante del equipo Lava Jato no solo pidió dinero, sino también un teléfono de alta gama. Las pruebas presentadas por Edgar Zaconetty fueron decisivas para la prisión preventiva ordenada por la Corte Superior de Justicia de Lima

Fuente: Cuarto Poder

El Poder Judicial dictó ocho meses de prisión preventiva para el fiscal adjunto Henry Amenábar, detenido la semana pasada en el baño de un centro comercial mientras intentaba recibir un soborno a cambio de paralizar un proceso penal reactivado en su despacho de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores-Surquillo-San Borja.

La Corte Superior de Justicia de Lima fundamentó su resolución en las pruebas presentadas por Edgar Zaconetty, quien entregó audios, videos y mensajes de WhatsApp que documentan las exigencias del magistrado, actualmente procesado por cohecho pasivo específico.

Según un informe de Cuarto Poder, parte de las coacciones incluyeron la solicitud de dinero en dólares y un iPhone 17 Pro Max como compensación adicional para su hija. La extorsión comenzó cuando Zaconetty aceptó reunirse con el fiscal encargado de investigarlo por presunta estafa. El encuentro tuvo lugar en el café de un centro comercial de Miraflores.

“Cuando llegué al lugar, él ya estaba allí, esperando. Después de saludarnos, dijo: ‘Vamos al punto. Como le mencioné por teléfono, aquí se trata de que usted salga de este proceso lo más rápido posible’”, relató.

Fuente: Latina

El denunciante confirmó que, en un primer momento, se le requirió una coima de veinte mil dólares. Explicó que, al preguntar por el motivo del dinero, Amenábar le dijo: “Piensa lo que gustes, pero yo soy el que tiene que convencer a mi superior de archivar el caso. Depende de ti”.

Zaconetty relató también que el magistrado le había pedido un teléfono iPhone 17 Pro Max para su hija y que justificó la solicitud de dinero con el argumento de que lo necesitaba para una operación de su hijo.

“Me comentó que su hijo se había fracturado un dedo jugando básquet y necesitaba una operación. Me dijo que costaba trece mil soles, pero debido a que yo ganaba en dólares, debía dolarizar el monto. Entonces me pidió: ‘Cúbreme la operación de mi hijo en dólares’. Le respondí que unos tres mil dólares serían suficientes. Me dijo: ‘Bien, cúbreme esa cantidad’. Al despedirnos, me dio la mano y añadió: ‘O pagas o problemas’”, relató.

Las comunicaciones fueron almacenadas en WhatsApp como evidencia. “Me preocupa mucho no tener noticias suyas. Recuerde lo que le comenté el primer día. Hablo con usted solo porque me preocupa mi hijo, y esa preocupación crece cada día”, escribió Amenábar en un mensaje para instituir en el cobro.

Las demandas incluyeron veinte mil
Las demandas incluyeron veinte mil dólares en efectivo y un iPhone 17 Pro Max para la hija del fiscal, además de una suma de tres mil dólares para la operación del hijo de Amenábar

Los tres mil dólares se entregaron en efectivo, dentro de un sobre, en el baño de un centro comercial. “Cuando me los recibió, le pedí que los contara. Me dijo que no era necesario, se abrió el saco y los guardó en el bolsillo interior superior izquierdo. Inmediatamente, me aseguró que en una semana tendría todo resuelto”, describió Zaconetty.

El arresto de Amenábar ocurrió instantes después: “Quiero mencionar que estuve presente cuando lo detuvieron. En ese momento, él me miró y me amenazó: ‘¡Ya vas a ver!’”, declaró su delator.

Exmiembro del Equipo Especial de Fiscales que investigó la corrupción vinculada a Odebrecht, el magistrado también participó en el operativo que intentó capturar al expresidente Alan García en abril de 2019, en relación con sus presuntos vínculos con la constructora brasileña. Ahora podría ir a 15 años de prisión.

