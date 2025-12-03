Perú

Fiscal Henry Amenábar, exmiembro del equipo Lava Jato, admitió cobro de coima al ser arrestado: “Él mismo sacó el dinero”

El fiscal adjunto fue detenido in fraganti después de admitir que solicitó un soborno en dólares para archivar un caso de estafa. La PNP confirmó que aceptó los cargos y la JNJ abrió una investigación en su contra

Fuente: Latina

El fiscal adjunto Henry Amenábar, detenido este martes en el baño de un centro comercial, admitió haber solicitado un soborno en dólares a cambio de poner en pausa un proceso penal que había reactivado en su despacho de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores- Surquillo- San Borja.

Luis Lira, jefe de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (PNP), confirmó que el magistrado aceptó los cargos al quedar arrestado in fraganti. “Es evidente, se le ha encontrado el dinero dentro de sus prendas. Él mismo lo ha puesto en el lavadero”, dijo a Latina Noticias al explicar cómo extendió los billetes en dólares.

Amenábar fue encontrado con 3 mil dólares que formaban parte del soborno. La entrega se produjo tras la denuncia del ciudadano involucrado, quien indicó que el fiscal lo había amedrentado y lo citó en un café de San Borja, exigiendo la suma “para apoyarlo en el archivo de su investigación por estafa”.

Según la PNP, el magistrado había pedido originalmente 20 mil dólares. Los agentes lo intervinieron tras constatar que tenía parte de ese dinero en su poder, previamente fotocopiado para su verificación.

El funcionario quedó bajo medidas cautelares tras conocerse las pruebas que indican un posible acto de corrupción judicial| Panamericana

El denunciante informó que Amenábar había reactivado su caso, que se encontraba archivado, y le advirtió que sin el pago solicitado sería perjudicado. “El denunciante, muy valeroso, ha denunciado el hecho y se ha montado el operativo”, afirmó Lira.

El jefe policial precisó que este año han detenido a cerca de mil funcionarios y servidores públicos por actos de corrupción, incluidos siete fiscales y 15 alcaldes en funciones. “Tenemos una serie de investigaciones y tenemos operativos importantes que se van a realizar durante el presente mes antes de acabar el año a nivel nacional”, declaró.

“El ciudadano tiene que denunciar los hechos de corrupción, porque para que exista la corrupción, existe un agente corruptor y un elemento de la corrupción, que es necesario para poder incriminar”, subrayó.

Una resolución de noviembre de 2020 dejó sin efecto la designación de Amenábar en el Equipo Especial de Fiscales que investiga corrupción vinculada a Odebrecht, con lo cual retornó al pool de fiscales de Lima.

El magistrado estuvo presente en el operativo que buscaba la captura del expresidente Alan García en abril de 2019 por sus presuntos nexos con la firma brasileña. Ricardo Pinedo, quien fue secretario personal del exmandatario, también reaccionó a la detención.

“El 17 de abril del 2019, la cobardía del fiscal José Domingo Pérez llevó a encargar al fiscal Henry Amenábar la detención de Alan García. Hoy día, la PNP lo detuvo -in fraganti- cobrando una coima de tres mil dólares. Así terminan”, señaló en su cuenta de X, antes Twitter.

En su momento, la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima abrió una investigación a Domingo Pérez y Amenábar por presuntas irregularidades en la diligencia practicada en la vivienda del exgobernante, quien se quitó la vida después de ingresar solo a su habitación.

Investigado

A raíz de su detención por el pedido de soborno, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió abrir investigación en su contra. “Estas acciones empañan la labor del Ministerio Público en la persecución del delito, hecho que la Junta Nacional de Justicia, presidida por el doctor Gino Ríos Patio, lamenta profundamente”, se lee en un comunicado.

El máximo organismo de la judicatura también rechazó “todo acto de corrupción proveniente de quienes integran el sistema de justicia”.

