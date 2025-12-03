Perú

Fiscal Henry Amenábar, detenido en un baño con coima en dólares, participó en operativo para arrestar a Alan García en 2019

El magistrado, conocido por su participación en el operativo de detención al expresidente, fue arrestado en un centro comercial de Lima tras ser sorprendido con tres mil dólares, parte de un soborno para favorecer a un acusado de estafa

Fuente: Canal N

Henry Amenábar, fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores- Surquillo- San Borja detenido este martes en el baño de un centro comercial mientras recibía un soborno en dólares, estuvo involucrado en el procedimiento que buscaba la captura del expresidente Alan García en 2019 por sus presuntos nexos con Odebrecht, acción que terminó con el suicidio del exmandatario.

El general Luis Lira, director contra la Corrupción de la Policía Nacional (PNP), informó a Canal N que el magistrado fue encontrado con 3 mil dólares que formaban parte de un soborno. Es el octavo fiscal arrestado por corrupción en lo que va del año.

“Este mal funcionario habría solicitado la suma de 20 mil dólares a un denunciante para efectuar el proceso de sobreseimiento de una investigación que está llevando en sede fiscal”, dijo a la televisora.

El oficial explicó que Amenábar buscaba favorecer a una persona acusada de estafa por la compra impaga de una joya valorizada en 50 mil dólares. “Este fiscal lo ha estado llamando en reiteradas oportunidades y lo ha citado en un café en San Borja con la finalidad de combinarlo a que le pague 20 mil dólares para ayudarlo en esta investigación”, dijo.

(Video: Exitosa)

La Policía fotocopió los billetes y verificó que el dinero incautado en la intervención coincidía con los previamente registrados. Lira confirmó además que el funcionario trabajó en investigaciones relevantes: “Ha estado en el caso del expresidente Alan García y en el caso Odebrecht y otros casos importantes”, dijo.

Ricardo Pinedo, quien fue secretario personal del exjefe de Estado, también reaccionó a la detención. “El 17 de abril del 2019, la cobardía del fiscal José Domingo Pérez llevó a encargar al fiscal Henry Amenábar la detención de Alan García. Hoy día, la PNP lo detuvo -in fraganti- cobrando una coima de tres mil dólares. Así terminan”, señaló en su cuenta de X, antes Twitter.

En su momento, la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima abrió una investigación a Domingo Pérez y Amenábar por presuntas irregularidades en la diligencia practicada en la vivienda de García, quien se quitó la vida después de ingresar solo a su habitación, mientras las autoridades permanecían fuera.

Amenábar estuvo involucrado en el
Amenábar estuvo involucrado en el operativo de 2019 que buscaba la captura del expresidente Alan García

Al fiscal hallado con el soborno se le imputó no informar de manera adecuada al exmandatario sobre el procedimiento ni establecer medidas de seguridad para resguardar su integridad durante el operativo.

El entonces abogado de García, Erasmo Reyna, calificó de irregular la actuación y señaló que Amenábar no se identificó ni exhibió la orden al ingresar al domicilio del exgobernante, por lo que comunicó que presentaría una denuncia ante el Ministerio Público.

El fiscal también fue el encargado de entregar el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre el Equipo Especial Lava Jato y la empresa brasileña Odebrecht, que comprendía 739 tomos con pruebas y testimonios sobre corrupción en cuatro proyectos de infraestructura.

Jorge Ramírez, procurador en ese entonces para el caso Odebrecht, detalló que el documento incluía la admisión de responsabilidad de la constructora en los siguientes proyectos: Línea 1 del Metro de Lima (tramos 2 y 3), Carretera Interoceánica (tramos 2 y 3), Vía de Evitamiento en Cuzco y Costa Verde en el Callao.

Ramírez informó que la reparación civil quedó establecida en 610 millones de soles, suma que Odebrecht debía abonar en un plazo de 15 años bajo garantía de un fideicomiso. La empresa tenía la obligación adicional de cancelar intereses legales por cerca de 150 millones de soles y el total de impuestos pendientes, lo que ascendía a unos 450 millones de soles.

