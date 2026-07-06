José María Balcázar realizó 11 de 19 vuelos presidenciales a Lambayeque, con gastos de S/ 224,638 solo en combustible

José María Balcázar realizó once de diecinueve vuelos oficiales a Lambayeque durante su gestión interina, concentrando la mayoría de sus desplazamientos en esta región

El presidente interino José María Balcázar realizó once de diecinueve vuelos oficiales hacia la región Lambayeque durante su gestión, con un gasto de S/ 224,638 solo en combustible, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder.

Estos traslados incluyeron el uso de aeronaves presidenciales y helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), lo que implicó una movilización considerable de recursos públicos para visitas que, en varias ocasiones, no estuvieron vinculadas a actividades prioritarias.

La agenda presidencial tuvo a Lambayeque y Chiclayo como destinos frecuentes desde los primeros días de mandato. Diez días después de asumir funciones, de acuerdo con el reportaje, Balcázar viajó por primera vez a la zona, acompañado de una comitiva de 28 personas.

PUBLICIDAD

El costo de ese desplazamiento, únicamente en viáticos para el despacho presidencial, fue de S/ 46,801, a los que se sumaron S/ 30,704 por los gastos de sus ministros. El desembolso total para esa jornada superó los S/ 77,000, sin considerar el combustible ni la operación de la aeronave.

El uso de aeronaves presidenciales y helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú generó un gasto de S/ 224,638 solo en combustible, además de costos adicionales en viáticos y logística

El medio señaló que, en ocasiones, Balcázar utilizó vuelos comerciales, pero recurrió con frecuencia al avión presidencial y a helicópteros de la FAP, los cuales exigían largas horas de vuelo desde bases como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en el distrito de Pichari, o la de El Pato, en Piura.

PUBLICIDAD

Cada traslado en avión presidencial implicó un consumo promedio de 11,000 kilos de combustible, equivalentes a S/ 7,333 por vuelo, según registros aeronáuticos citados por Cuarto Poder. Al multiplicar este valor por los nueve viajes realizados en este tipo de aeronave, el gasto total en combustible se acercó al cuarto de millón de soles.

Las visitas a Lambayeque no siempre estuvieron relacionadas con emergencias o supervisión de obras. Según la información revisada por el dominical, algunas agendas incluyeron ceremonias, misas y homenajes al presidente. En uno de los viajes, incluso, la estadía se extendió para coincidir con el fin de semana, lo que incrementó los costos logísticos y de viáticos.

PUBLICIDAD

En abril último, los registros oficiales reportan cuatro viajes a Lambayeque. El primero coincidió con los feriados de Semana Santa y se prolongó durante cinco días. Otro traslado ocurrió el día de las elecciones del 11 de abril, mientras que el tercer y cuarto viaje se realizaron en fines de semana, sin que se reportaran actividades oficiales relevantes. El gasto acumulado de estos traslados fue de S/ 166,345.

Varias visitas no estuvieron asociadas a emergencias ni a supervisión de obras. Algunas incluyeron ceremonias, misas y homenajes, e incluso estadías prolongadas para coincidir con fines de semana

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez, manifestó que, pese a la frecuencia de las visitas presidenciales, el Ejecutivo no asignó recursos ni adoptó medidas suficientes para enfrentar los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

PUBLICIDAD

“Teníamos para el drenaje fluvial de Chiclayo ciento tres millones. No sé qué pasó, que un mes después nos dejan solamente nueve punto nueve millones de soles. Obviamente, con ese presupuesto no puedes lanzar el proceso de drenaje fluvial de la tierra que lo eligió el presidente”, señaló la autoridad local al pedir que se detenga la “farra”.

Aunque nació en Cajamarca, Balcázar ha desarrollado su carrera en Lambayeque como abogado, juez y decano del Colegio de Abogados de esa región, con la que actualmente enfrenta un juicio por apropiación ilícita, acusado de desviar fondos durante su gestión.