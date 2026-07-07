Roberto Sánchez insiste en fraude electoral y convoca a marchas este 28 de julio contra la juramentación de Keiko Fujimori

A través de un comunicado, varios partidos políticos reconocen los resultados oficiales del JNE, pero insisten en denunciar irregularidades. El candidato de Juntos por el Perú convoca a movilizaciones este 28 de julio. (Crédito: Buenos Días Perú)

El excandidato presidencial Roberto Sánchez convocó a movilizaciones de protesta para el próximo 28 de julio, fecha en la que está prevista la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta electa. La convocatoria fue respaldada por integrantes de Juntos por el Perú, quienes cuestionaron el resultado electoral y anunciaron su participación en las manifestaciones previstas en distintos puntos del país.

Desde Juntos por el Perú, los congresistas salientes expresaron su rechazo a la proclamación de los resultados y reiteraron sus cuestionamientos al proceso electoral. En ese sentido, el legislador Wilson Quispe afirmó que la ciudadanía debe organizarse y salir a protestar ante lo que considera un “fraude electoral”.

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“El pueblo tiene que salir a movilizarse. El pueblo tiene que organizarse, porque no le podemos dar tregua a la hija de un genocida”, declaró para las cámaras de Buenos Días Perú. Además señaló que gremios y organizaciones sociales no estarían de acuerdo con lo que calificó como un fraude electoral.

Roberto Sánchez convoca a marchas contra juramentación de Keiko Fujimori tras perder segunda vuelta. (Foto composición: Infobae Perú)

“Sánchez no es democrático”

El anuncio de Roberto Sánchez generó críticas desde otros sectores políticos. El congresista Wilson Soto, de Acción Popular, cuestionó la decisión del excandidato y consideró que se deben aceptar los resultados oficiales emitidos por las autoridades electorales.

“El colega Sánchez creo que no es una persona demócrata. Debería aceptar los resultados. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera ganado? Creo que esto hay que saber ganar, hay que saber perder”, manifestó Soto para el citado medio.

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Por su parte, el exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) José Luis Gil sostuvo que las protestas anunciadas formarían parte de una estrategia política para cuestionar la legitimidad del próximo Gobierno. Según indicó, las movilizaciones buscarían generar un escenario de inestabilidad tras la proclamación electoral. “No han logrado las elecciones, pero lo pueden lograr a través de la violencia social y política.”

Insisten en fraude electoral

Más temprano, los partidos Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación difundieron un comunicado conjunto en el que señalaron que respetan la proclamación oficial de los resultados realizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, afirmaron que continuarán denunciando las presuntas irregularidades que, según su postura, se habrían registrado durante el proceso electoral.

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En el documento, las organizaciones indicaron que el reconocimiento de la proclamación no implica renunciar a sus cuestionamientos y anunciaron que ejercerán una labor de control político desde sus espacios de representación.

Además, señalaron que impulsarán iniciativas relacionadas con la derogación de normas que consideran favorables para el crimen, el restablecimiento del referéndum y la búsqueda de la libertad del golpista Pedro Castillo. De esta manera, las agrupaciones adelantaron una postura de oposición frente al nuevo gobierno que se iniciará con la gestión de Keiko Fujimori.

Roberto Sánchez anuncia bloque parlamentario con Ahora Nación y Obras. (Foto: Roberto Sánchez)