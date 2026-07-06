Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 6 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión bursátil

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,9 soles, lo que representa una variación de 0,26% respecto al precio de cierre anterior de 3,89 soles. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 0,18%, mientras que su variación interanual se sitúa en una disminución del 5,05%.

El tipo de cambio del euro a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniendo su incremento por primera vez en una jornada reciente. La volatilidad actual se sitúa en 3,49%, por debajo de la referencia del 7,2%, lo que sugiere un entorno de estabilidad en el mercado cambiario.

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