Perú

¿Cuál es el primer desafío que tendrá que asumir el próximo presidente? Julio Velarde, titular del BCR, lanza grave pronóstico

El presidente del Banco Central de Reserva sugirió que el fenómeno climático y la escasa expansión económica serán los mayores desafíos para la futura gestión, aun en un contexto de altos precios de exportación

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El contenido aborda el informe del Banco Central de Reserva (BCR) acerca de los desafíos que tiene el próximo gobierno y cómo el primer gran reto que deberán asumir pondrá su capacidad y tenacidad en los primeros 100 días.

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, advirtió desde un foro económico en Loreto que el próximo gobierno tendrá como principal reto el impacto del fenómeno de El Niño. Durante su intervención, el funcionario lamentó que la economía nacional muestre un crecimiento “pálido” de menos de 4%, incluso en un contexto donde los precios internacionales de los minerales han alcanzado máximos históricos.

El titular del BCR destacó que el valor del oro, la plata y el cobre registra cifras no vistas desde hace 66 años. Sin embargo, precisó que estos resultados no se reflejan en un dinamismo económico equivalente al de otros periodos de bonanza. Velarde comparó la situación actual con los años 2006, 2007 y 2008, cuando Perú logró tasas de expansión superiores en un entorno también caracterizado por altos precios de materias primas.

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Julio Velarde y el BCRP: por qué su continuidad vuelve a marcar el debate político en elecciones. (Foto: Agencia Andina)
Julio Velarde y el BCRP: por qué su continuidad vuelve a marcar el debate político en elecciones. (Foto: Agencia Andina)

Precedentes históricos y la situación actual

Velarde recordó que en 2008, aun con la crisis financiera global desatada en el último trimestre, la economía creció 9%, superando ampliamente el desempeño actual. Según el presidente del BCR, el contexto externo es incluso más favorable hoy que en aquellos años. “Estamos con mejores precios que teníamos 2005, 2006, 2007, 2008. El 2008, a pesar de que el cuarto trimestre fue una crisis que golpeó a todo el mundo, crecimos 9%. Para tener una idea, ahora más bien estábamos teniendo hasta ahora un crecimiento realmente pálido”, afirmó Velarde en el foro realizado en Loreto.

Esta comparación evidencia la brecha existente entre el contexto internacional favorable y la respuesta interna de la economía peruana. Velarde expresó preocupación porque el aumento de los ingresos por exportaciones minerales no se traduce en tasas de crecimiento similares a las de ciclos anteriores. Según su diagnóstico, el país enfrenta una paradoja: precios récord en las materias primas y, al mismo tiempo, un avance económico limitado.

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Julio Velarde - SNI
Julio Velarde - SNI

El Niño: el principal riesgo para la próxima administración

Durante su intervención, Julio Velarde advirtió que el fenómeno de El Niño se perfila como el mayor desafío para el siguiente gobierno, dado el potencial impacto sobre la producción y la infraestructura. Según el funcionario, el alcance de los daños dependerá de la capacidad de implementación de medidas de prevención y mitigación durante lo que resta de este año y el inicio del próximo.

Velarde remarcó que “queda El Niño. Tratar con una acción fuerte El Niño para no resolver más a fin de este año y comienzo del próximo, y cuánto golpeará dependerá mucho de las medidas que se tomen para mitigar sus efectos”. La declaración refleja la preocupación por el efecto que este fenómeno climático puede tener en sectores clave como la agricultura, el comercio y los servicios.

Julio Velarde - SNI
Julio Velarde - SNI

Factores internacionales y oportunidades para el país

El presidente del BCR también hizo referencia a factores externos que podrían influir en el escenario económico. Señaló que, si se confirma la reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de tránsito de petróleo a nivel mundial, el siguiente gobierno enfrentaría un riesgo menos en materia energética. Sin embargo, Velarde insistió en que el factor más relevante sigue siendo el impacto potencial de El Niño.

Además, subrayó que, aunque Perú mantiene niveles similares de exportación de minerales, el aumento de los precios internacionales genera mayores ingresos. “Exportamos la misma cantidad, pero los precios nos están permitiendo obtener más recursos”, puntualizó Velarde. Llamó a aprovechar este ciclo favorable de las materias primas, advirtiendo que estos periodos no suelen prolongarse indefinidamente.

Julio Velarde - SNI
Julio Velarde - SNI

Déficit fiscal, endeudamiento y sostenibilidad

En el análisis presentado por el presidente del Banco Central de Reserva, se alertó acerca de la ampliación del déficit fiscal y el aumento del endeudamiento público. Velarde indicó que el país está gastando más de lo que ingresa, una situación que, de persistir, podría limitar el margen de maniobra para enfrentar choques económicos futuros.

El funcionario precisó que “el déficit fiscal se ha ampliado y el endeudamiento ha aumentado”, lo que suma presión sobre las cuentas públicas. Además, enfatizó que el actual ciclo de precios altos en los minerales podría no repetirse y que, por ello, la economía debe prepararse para escenarios menos favorables.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. (Foto: Paula Elizalde)
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Perspectivas y llamados a la acción

A pesar del contexto internacional positivo, Julio Velarde reiteró la necesidad de tomar decisiones oportunas para asegurar que la economía peruana responda mejor a las oportunidades que ofrece el mercado global. Advirtió que la bonanza minera debe aprovecharse mediante políticas que promuevan la inversión, la productividad y la diversificación.

De acuerdo con el presidente del BCR, la gestión del próximo gobierno será determinante para enfrentar tanto los desafíos climáticos como los riesgos fiscales. El fenómeno de El Niño y la sostenibilidad del crecimiento económico se perfilan como los principales ejes de la agenda económica nacional para los próximos meses.

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