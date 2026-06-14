¿Cómo beneficiaría a Perú el acuerdo entre EE.UU. e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz? Exministro explica los efectos en el precio de los combustibles

Ilustración conceptual de un barril de petróleo encadenado a micros de transporte en Lima, con monedas de sol cayendo sobre un mapa, dramatizando el alza de costos del combustible para el transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán mantiene la atención de los mercados internacionales debido a su impacto sobre el comercio energético y la estabilidad económica mundial. Durante los últimos meses, la interrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz generó preocupación en diversos países por las consecuencias sobre el suministro mundial de petróleo y el aumento de los costos de energía.

Este escenario comenzó a cambiar luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo con Irán para restablecer la navegación en una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de crudo. La noticia abrió expectativas sobre una posible reducción de los precios internacionales del petróleo y un alivio para economías dependientes de las importaciones de combustibles.

PUBLICIDAD

En Perú, la atención se centra en los efectos que una normalización del mercado energético internacional podría generar sobre los precios internos, la inflación y diversos sectores productivos. Sobre este panorama se pronunció el exministro de Economía Luis Miguel Castilla durante una entrevista concedida a Canal N.

Acuerdo entre Estados Unidos e Irán busca restablecer el flujo petrolero

Donald Trump anuncia un acuerdo con Irán y la reapertura del Estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense informó este domingo que alcanzó un entendimiento con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz después de más de tres meses de enfrentamientos. A través de la red social Truth Social, confirmó la reapertura de la ruta marítima y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

“El acuerdo ya está cerrado, ¡felicidades a todos! De este modo, autorizo la apertura del estrecho de Ormuz sin peajes y, al mismo tiempo, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Barcos del mundo, ¡arranquen motores! ¡Que fluya el petróleo!”, escribió el mandatario.

PUBLICIDAD

La relevancia del estrecho de Ormuz radica en su papel dentro del comercio mundial de hidrocarburos. Según explicó Luis Miguel Castilla, cerca del 20 % del petróleo global atraviesa esta zona estratégica, motivo por el cual cualquier interrupción genera repercusiones en numerosos países.

Durante la entrevista, el exministro recordó que antes del inicio del conflicto el precio del barril de petróleo se ubicaba entre 60 y 65 dólares. Tras el estallido de la guerra, la cotización alcanzó niveles cercanos a los 110 y 120 dólares por barril. Posteriormente, la incertidumbre y los anuncios contradictorios relacionados con posibles treguas generaron una fuerte volatilidad.

PUBLICIDAD

El economista indicó que la última cotización registrada se situó alrededor de los 85 dólares por barril, todavía por encima de los niveles previos a la crisis. En ese contexto, señaló que una recuperación de los flujos petroleros podría llevar nuevamente los precios a los valores observados antes del conflicto.

“Lo que se esperaría es que a nivel que se restablezcan los flujos petroleros en el mundo, bajen los costos de transporte y esto haría que probablemente el precio del petróleo se ubique en los niveles de precrisis”, afirmó.

Impacto esperado en los combustibles y la inflación en Perú

Una estación de servicio en Lima, Perú, exhibe sus surtidores y un cartel digital con precios de combustible variados, con los logos de Facilito y Osinergmin visibles bajo un cielo nublado, reflejando el panorama energético local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Castilla destacó que Perú mantiene la condición de importador neto de petróleo, razón por la cual cualquier disminución del precio internacional tendría efectos sobre los combustibles que consumen hogares y empresas.

Según explicó, una caída de los precios externos debería reflejarse en menores costos para los consumidores. Sin embargo, advirtió que este proceso depende también del comportamiento de los intermediarios y de la supervisión de los organismos encargados de fiscalizar el mercado.

PUBLICIDAD

“Lo importante es que los grifos, los intermediarios, hagan que ese precio, esa reducción de precio se refleje en una reducción de precio al consumidor”, señaló.

Asimismo, consideró que una disminución del costo de los combustibles contribuiría a moderar la inflación en el país y facilitaría el retorno hacia el rango meta establecido por el Banco Central.

Transporte, comercio y construcción entre los sectores favorecidos

Una estación de servicio en Lima, Perú, muestra surtidores de gasolina, diésel, GNV y GLP junto a un tablero electrónico con los precios actualizados en soles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exministro identificó al transporte como una de las actividades con mayor exposición a las variaciones del precio de los combustibles. Indicó que el incremento de los costos energéticos impactó tanto en el transporte público como en el transporte de carga y el transporte aéreo.

De acuerdo con su evaluación, una reducción de los precios del petróleo permitiría aliviar los costos operativos de estas actividades y fortalecer el poder adquisitivo de los consumidores.

PUBLICIDAD

Castilla también sostuvo que una inflación más controlada podría favorecer sectores vinculados a la demanda interna, entre ellos la construcción, el comercio y los servicios. A ello sumó la importancia de enfrentar en mejores condiciones los posibles efectos económicos asociados al fenómeno de El Niño.

El anuncio también genera expectativas en los mercados financieros internacionales. Para Castilla, una normalización del mercado energético reduciría una fuente de incertidumbre para la economía mundial.

Según explicó, menores precios del petróleo podrían contribuir a moderar las presiones inflacionarias en distintas economías. Este escenario abriría espacio para eventuales reducciones de tasas de interés por parte de bancos centrales, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos.

En paralelo, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informó que las negociaciones entre Washington y Teherán concluyeron con éxito. El mandatario confirmó que ambas partes aceptaron poner fin a las operaciones militares y precisó que la firma oficial del acuerdo está programada para el 19 de junio en Suiza, con la participación de mediadores internacionales.

PUBLICIDAD