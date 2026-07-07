Perú

CADE Ejecutivos regresa al Cusco en noviembre y será presidido por Rolando Arellano

CADE 2026 se realizará del 24 al 26 de noviembre y podría recibir la visita de la presidenta Keiko Fujimori, tal como es la tradición en los últimos años

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panel de expertos de Cade 2025
CADE Ejecutivos regresa a Cusco para su edición 2026, y será la primera con la nueva mandataria Keiko Fujimori. - Crédito IPAE

La firma IPAE Acción Empresarial anunció que CADE Ejecutivos 2026, la edición número 64 del principal foro empresarial del Perú, se llevará a cabo en la provincia de Urubamba, región Cusco, entre el 24 y 26 de noviembre.

Se trata de la quinta vez que la región es sede del encuentro empresarial. En esta ocasión, se desarrollará en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, de la Ciudadela de Salud Infantil “Virgen de VIDAWASI, un espacio que volverá a congregar a los principales líderes nacionales para debatir los retos y oportunidades del Perú.

Y ahora esta edición estará presidida por el especialista en marketing Rolando Arellano. Asimismo, sería un CADE Ejecutivos con el primer presidente electo desde 2021 (Pedro Castillo). Esta vez estaría Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, la cual es bien vista por el sector empresarial.

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CADE Ejecutivos 2025 queda oficialmente inaugurado por Gonzalo Galdós y Ana María León. Canal N

CADE Ejecutivos regresa al Cusco

La designación de la sede fue el resultado de un proceso competitivo que IPAE Acción Empresarial impulsa desde hace cuatro años para ampliar la participación de las regiones. La evaluación consideró criterios como accesibilidad, seguridad, capacidad hotelera, conectividad aérea y terrestre, además de otros aspectos técnicos necesarios para el desarrollo del foro.

El proceso se llevó a cabo entre diciembre de 2025 y marzo de este año, periodo en el que se realizaron visitas técnicas a las ciudades postulantes.

En ese marco, IPAE Acción Empresarial expresa su especial reconocimiento al Gobierno Regional del Cusco por su permanente disposición para acoger una nueva edición de CADE Ejecutivos y por el respaldo institucional brindado durante el proceso de evaluación de la sede. El ofrecimiento de las condiciones, garantías y facilidades necesarias para el adecuado desarrollo del encuentro constituyó un importante aporte para la organización del evento y refleja el compromiso de la región con el fortalecimiento del diálogo nacional y con la consolidación del Cusco como sede de eventos de trascendencia para el país.

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CADE EJECUTIVOS 2025
CADE EJECUTIVOS 2025

CADE con nuevo presidente

Asimismo, vale destacar que CADE Ejecutivos 2026 se realizará en una coyuntura marcada por el inicio de un nuevo ciclo político. En ese contexto, el foro convocará a líderes del sector empresarial, autoridades, academia y sociedad civil para promover el diálogo y contribuir a la construcción de una agenda que fortalezca la competitividad, el crecimiento y el desarrollo sostenible del Perú.

Para esta edición, Rolando Arellano Cueva, fundador de Arellano Consultoría para Crecer y uno de los más reconocidos especialistas en marketing, investigación de mercados y estrategia empresarial de América Latina, asumirá la presidencia del Comité Organizador de CADE Ejecutivos 2026.

CADE EJECUTIVOS 2025
CADE EJECUTIVOS 2025

Lo acompañará un comité integrado por destacados líderes empresariales y gremiales, entre ellos Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial; Rolando Arellano Bahamonde, director ejecutivo de Arellano Consultoría para Crecer; Rosa Asca, presidenta de Hombro a Hombro y L+1 Líderes por la Sostenibilidad; Juan Fernando Correa, fundador de Jaxa Consulting; Elmer Cuba, socio y director de Macroconsult; Drago Kisic, socio y director de Macroconsult; Juan Luis Kruger, CEO de la división minera de BRECA; María Isabel León, Presidenta de CADE Ejecutivos 2025.

También acompañan Karina Malaga, gerente general de Gestor Inmobiliario Inventa SAC; Martín Naranjo, presidente del consejo directivo de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc); Franco Olcese, socio fundador del Centro Wiñaq; Paulo Pantigoso, country managing partner y presidente de EY Perú; y Juan Stoessel, fundador y gerente general de Hoteles Casa Andina, quienes contribuirán a la organización de un espacio orientado a promover el diálogo y la construcción de propuestas para el desarrollo del país.

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