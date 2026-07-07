Destinos emergentes ganan terreno en Fiestas Patrias y expanden el impacto económico del turismo: ¿Cuáles son?

Las expectativas apuntan a que el turismo interno continúe expandiéndose, impulsado por una oferta más diversa de destinos y un mayor impacto económico en los negocios de las regiones. Foto: Turismo City

Las Fiestas Patrias volverán a consolidarse como una de las temporadas más importantes para el turismo interno en el Perú, impulsando el movimiento de viajeros y la actividad económica en distintas regiones. Tras el crecimiento registrado en los últimos años, el sector espera mantener esa tendencia con una mayor diversificación de destinos y un gasto que beneficia a múltiples negocios locales.

Según Luis Alonso Ruiz, gerente general de kupos Perú, el dinamismo ya no se concentra únicamente en los destinos tradicionales. La creciente digitalización del transporte terrestre ha facilitado que más peruanos descubran nuevas rutas, mientras que el perfil del viajero también ha cambiado: hoy planifica con mayor anticipación, compara alternativas y prioriza la seguridad y la transparencia antes de comprar sus pasajes.

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Destinos que ganan protagonismo

Durante esta campaña, los destinos tradicionales seguirán concentrando buena parte de la demanda. Lima, Ica, Cusco, Arequipa, Junín y San Martín figuran entre los lugares más visitados. Sin embargo, también destacan ciudades que vienen registrando un mayor interés por parte de los viajeros.

“Lo interesante es cómo suben destinos como Chachapoyas, Piura y el norte en general, asociados al sol, la historia y la naturaleza”, señaló Ruiz a Infobae Perú. Explicó que este cambio responde a que los turistas buscan experiencias distintas, buen clima y propuestas más auténticas. Además, indicó que las plataformas digitales han permitido hacer visibles rutas que antes eran poco conocidas o difíciles de encontrar.

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Un recorrido evidenció que la mayoría de inmuebles aún no cumple con el embanderamiento obligatorio, pese a la cercanía del inicio de las sanciones (Créditos: ATV)

Un gasto que beneficia a las regiones

El ejecutivo recordó que, según cifras de MINCETUR y APOTUR, durante las últimas Fiestas Patrias se movilizaron alrededor de 1,8 millones de personas, frente a cerca de 1,7 millones del año anterior, lo que refleja un crecimiento sostenido del turismo interno.

“Lo bonito de esto es que no es un gasto que se queda en un solo lugar: se reparte por todo el país”, afirmó. Agregó que cada viajero dinamiza diferentes actividades económicas, desde restaurantes y hospedajes hasta comercios, servicios de transporte local y venta de artesanías. A su juicio, el turismo interno es uno de los motores económicos más descentralizados, ya que permite que los ingresos lleguen especialmente a pequeños emprendedores como hostales familiares, puestos de comida, artesanos y mototaxistas.

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Ruiz precisó que el presupuesto promedio destinado por los peruanos para viajar durante estas fechas asciende a alrededor de S/ 445 por persona, considerando principalmente transporte, alimentación, alojamiento y actividades de ocio para una estadía promedio de cuatro noches.

El bus sigue siendo el gran protagonista

El transporte terrestre continúa liderando ampliamente las preferencias de los viajeros. De acuerdo con datos citados por el gerente de kupos Perú, el bus interprovincial concentra el 64,1% de los desplazamientos realizados durante Fiestas Patrias.

Piura es uno de los destinos emergentes que más ha progresado a nivel turístico. Foto: Worldpackers

“Dicho fácil: 2 de cada 3 peruanos que viajan lo hacen por carretera”, destacó. Explicó que esta preferencia responde a tres factores principales: tarifas accesibles, una cobertura que llega a destinos donde no existen aeropuertos y una mejora constante en la comodidad de las unidades. “El avión es genial para tramos largos, pero el bus es el que realmente conecta al Perú de punta a punta”, añadió en conversación con Infobae Perú.

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Frente al incremento de pasajeros, indicó que las empresas del sector vienen reforzando su flota, incrementando frecuencias y fortaleciendo los controles de seguridad. Asimismo, recordó que las autoridades mantienen operativos de fiscalización y reiteró la importancia de viajar únicamente con empresas formales.

Un viajero más digital y planificado

Ruiz sostuvo que el comportamiento del consumidor ha evolucionado significativamente durante el último año. Según explicó, quedó atrás el hábito de comprar pasajes a última hora, pues ahora los usuarios organizan sus viajes con mayor anticipación y realizan todo el proceso desde sus teléfonos móviles.

“Hoy planifica con más anticipación su viaje, compara antes de comprar y decide desde el celular”, afirmó. Añadió que los pasajeros valoran principalmente la transparencia en los precios, la seguridad y la comodidad, por lo que buscan conocer todas las alternativas antes de tomar una decisión.

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La banda escolar del colegio Manuel González Prada, de Huaycán, ya inició los ensayos para las celebraciones por Fiestas Patrias 2026. Con más de 100 estudiantes, saxofones, tambores y nuevas coreografías, la agrupación que se hizo viral en 2024 prepara un renovado espectáculo para el desfile del 15 de julio, en el marco del aniversario del colegio y de Huaycán. En este video, conoce cómo avanzan los preparativos y lo que adelantó el profesor César Castillares sobre el repertorio de este año. Fuente: Panamericana Televisión

Finalmente, consideró que el reto para el sector será mantener el impulso del turismo interno más allá de los feriados largos. “La gran lección es que cuando le das al peruano información clara y opciones fáciles, viaja más y viaja mejor”, sostuvo. “Creemos profundamente en que digitalizar el transporte es una forma concreta de ayudar a que más peruanos conozcan su país y de que esa economía se quede en las regiones. Ese es el Perú que queremos ayudar a mover, todo el año”, concluyó.