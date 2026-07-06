Machu Picchu: Nuevo estudio revela el calvario que vivieron 1,4 millones de turistas que llegaron al Santuario, ¿por qué motivos?

APOTUR sostuvo que las debilidades de gestión no se limitan a Machu Picchu y también alcanzan a otros destinos turísticos del Perú.

Un reciente estudio de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR), basado en el análisis de la experiencia de 1,4 millones de turistas internacionales, advierte que los problemas en la gestión de accesos, la informalidad y las deficiencias operativas amenazan la sostenibilidad de Machu Picchu y otros destinos turísticos clave en el Perú.

El informe de APOTUR utilizó la metodología Insight Hunting SEO para identificar los principales factores que afectan la percepción de los turistas.

Los resultados muestran que el 35,2% de las observaciones de los visitantes estuvo relacionado con dificultades en la gestión de boletos y accesos a Machu Picchu, mientras que el 26,4% apuntó a la informalidad, incumplimientos de servicios y deficiencias operativas.

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Estas cifras evidencian que muchos viajeros enfrentan obstáculos desde el proceso de compra de entradas hasta la calidad de los servicios turísticos en su visita a la ciudadela en Cusco.

Claudia Medina afirmó que la conservación del patrimonio depende de una gestión moderna, transparente y eficiente.

Machu Picchu: Problemas de acceso y servicios afectan la experiencia del visitante

Para APOTUR, estos problemas no son exclusivos del principal atractivo turístico del país, sino que reflejan fallas en la gestión de diversos destinos.

“La conservación de nuestro patrimonio depende de una gestión moderna, transparente y eficiente que permita mejorar la experiencia del visitante y fortalecer la imagen del Perú como destino turístico de clase mundial”, afirmó Claudia Medina, presidenta del gremio.

La conmemoración del aniversario de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, el próximo 7 de julio, es vista por el sector como una oportunidad para reforzar las acciones en favor del patrimonio y la calidad del turismo en el país.

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APOTUR pidió modernizar los sistemas digitales de venta de boletos y fortalecer la formalización y la supervisión de los servicios turísticos.

Propuestas para una gestión turística más eficiente y sostenible

Entre las principales recomendaciones de APOTUR figuran la modernización de los sistemas digitales para la venta de boletos, la formalización y supervisión de los servicios turísticos, la mejora de la infraestructura y conectividad en destinos estratégicos y el uso de herramientas tecnológicas para optimizar la experiencia del visitante.

El gremio turístico también plantea la necesidad de estrategias de gestión sostenible durante temporadas de alta demanda y una mejor articulación entre el sector público y privado.

Finalmente, APOTUR considera que la coyuntura actual representa una oportunidad para impulsar medidas que permitan preservar el patrimonio cultural y natural del país, así como fortalecer la sostenibilidad y competitividad de Machu Picchu y de los principales destinos turísticos del Perú.

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El gremio propuso mejorar la infraestructura, la conectividad y la articulación público-privada para reforzar la sostenibilidad y la competitividad turística del Perú.

Machu Picchu, el mayor símbolo del turismo y la identidad peruana

Machu Picchu es una ciudadela inca del siglo XV, ubicada en la región andina del sur del Perú, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar.

Considerada una de las “Nuevas Siete Maravillas del Mundo” y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es reconocida tanto por su valor histórico y arquitectónico como por su impresionante entorno natural. Esta joya arqueológica fue redescubierta en 1911 y, desde entonces, se ha convertido en el ícono turístico por excelencia del país.

Pero la importancia de Machu Picchu va mucho más allá de su atractivo cultural. Es el principal destino turístico del Perú, recibiendo más de 1 millón de visitantes al año y generando miles de empleos directos e indirectos en la región de Cusco y el Valle Sagrado.

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El turismo relacionado con el sitio impulsa la economía local, beneficia a familias, hoteles, transportistas, artesanos y operadores turísticos. Además, Machu Picchu fortalece la imagen internacional del Perú como destino de clase mundial y contribuye de manera decisiva al desarrollo económico y la proyección global del país.