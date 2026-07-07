Qué se celebra el 7 de julio en el Perú: una fecha que condensa cultura, memoria política y proyección internacional

¿Qué pasó un día como hoy? El 7 de julio reúne acontecimientos relevantes para la historia y la cultura del Perú. En 1874 nació José María Eguren, figura esencial del simbolismo literario peruano.
En 1932 estalló la Revolución de Trujillo, uno de los episodios más sangrientos de la historia republicana. Un año después nació el pintor Herman Braun-Vega, reconocido internacionalmente. En 2007, Machu Picchu fue elegida como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo. En 2024 falleció Yola Polastri, referente del entretenimiento infantil peruano.
Además, cada 7 de julio se celebra el Día Nacional del Turismo, que promueve el patrimonio cultural, el turismo interno y el desarrollo económico del país.
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7 de julio de 1874 - nace José María Eguren, pionero del simbolismo y la poesía contemporánea peruana
José María Eguren nació el 7 de julio de 1874 en Lima y es considerado uno de los máximos exponentes del simbolismo en la literatura peruana. Desde niño enfrentó problemas de salud, pero el contacto con la naturaleza marcó profundamente su sensibilidad artística.
De formación autodidacta, cultivó la poesía, el periodismo, la pintura, la fotografía y la invención. En 1911 publicó Simbólicas, obra que abrió un nuevo camino para la poesía peruana contemporánea, seguida por La canción de las figuras y otros trabajos de gran influencia. También desempeñó funciones en bibliotecas y museos.
Falleció en Lima en 1942, dejando un legado decisivo para el desarrollo de la literatura peruana del siglo XX.
7 de julio de 1932 - estalla la Revolución de Trujillo, uno de los episodios más violentos del siglo XX
La Revolución de Trujillo comenzó el 7 de julio de 1932 como un levantamiento armado contra el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, impulsado principalmente por militantes del APRA y sectores opositores.
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Los insurgentes tomaron el control de la ciudad y protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas del Estado, incluyendo el ataque al cuartel O’Donovan. La respuesta del gobierno fue inmediata y movilizó al Ejército para recuperar Trujillo tras intensos combates.
La represión posterior dejó miles de muertos, entre combatientes y civiles, convirtiéndose en uno de los episodios más sangrientos de la historia republicana del Perú. El conflicto profundizó la polarización política y marcó durante décadas la relación entre el Estado y el aprismo.
7 de julio de 1933 - nace Herman Braun-Vega, pintor peruano de proyección internacional y arte mestizo
Herman Braun-Vega nació el 7 de julio de 1933 en Lima y fue uno de los pintores peruanos más reconocidos a nivel internacional. Inició su formación artística en el Perú y posteriormente se estableció en Francia, donde desarrolló una obra influenciada por el mestizaje cultural y el diálogo entre el arte clásico europeo y la realidad latinoamericana.
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Sus pinturas incorporaron referencias a grandes maestros como Velázquez, Picasso y Goya, combinadas con personajes y escenas contemporáneas.
Expuso en importantes galerías y museos de América y Europa, consolidando una trayectoria de alcance mundial. Falleció en París en 2019, dejando un legado artístico caracterizado por la reflexión histórica, social y cultural.
7 de julio de 2007 - Machu Picchu es elegida como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo
El 7 de julio de 2007, Machu Picchu fue reconocida como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo tras una votación internacional organizada por la fundación New Open World Corporation.
La proclamación se realizó en Lisboa, Portugal, luego de una campaña que reunió más de 100 millones de votos de personas de distintos países. La ciudadela inca compartió este reconocimiento con monumentos emblemáticos como la Gran Muralla China, Petra, el Cristo Redentor, Chichén Itzá, el Coliseo de Roma y el Taj Mahal.
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En el Perú, la fecha fue establecida como el Día del Santuario Histórico de Machu Picchu, destacando su valor cultural, histórico y turístico como patrimonio de relevancia mundial.
7 de julio de 2024 - Muere Yola Polastri, histórica animadora infantil y símbolo de la televisión peruana
Yola Polastri falleció el 7 de julio de 2024 a los 74 años, poniendo fin a una trayectoria de más de cinco décadas dedicada al entretenimiento infantil en el Perú.
Nacida en Lima en 1950, revolucionó la televisión con programas como El mundo de los niños, Los niños y su mundo y Hola Yola, que marcaron a varias generaciones. Además de presentadora, destacó como cantautora, coreógrafa, actriz y productora, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la televisión peruana.
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Sus canciones infantiles permanecen como parte del imaginario colectivo del país. Tras su fallecimiento, recibió numerosos homenajes y un reconocimiento póstumo por su invaluable aporte a la cultura peruana.
7 de julio - Día Nacional del Turismo<b> </b>
El Día Nacional del Turismo se celebra cada 7 de julio en el Perú tras ser oficializado mediante la Ley N.º 31303. La fecha conmemora la proclamación de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno, reconocimiento obtenido en 2007 y considerado un hito para la proyección internacional del país.
Esta celebración busca promover el turismo interno, valorar el patrimonio cultural y natural, e impulsar el desarrollo económico de las regiones mediante la actividad turística.
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Con motivo de esta jornada, se realizan campañas, ferias y actividades orientadas a incentivar los viajes dentro del territorio nacional y fortalecer la identidad cultural. La conmemoración complementa el Día Mundial del Turismo, celebrado cada 27 de septiembre.
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