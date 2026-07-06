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El Niño Costero: Contraloría invertirá más de S/285 millones en limpieza de 74 puntos críticos en Piura

El operativo movilizará a más de 2.000 auditores para verificar que los recursos públicos destinados a prevenir inundaciones y desbordes sean ejecutados de manera oportuna en la región norteña

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Fenómeno El Niño - Contraloría - Piura - El Niño Costero - El Niño Global - Perú - 6 julio
Composición: Infobae Perú

La Contraloría General de la República inició un operativo especial en Piura para supervisar los trabajos de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, una de las principales medidas de prevención frente al avance del Fenómeno El Niño Costero. La intervención se desarrolla en una de las regiones consideradas con mayor nivel de riesgo por las autoridades, debido a la posibilidad de lluvias intensas, desbordes e inundaciones durante los próximos meses.

El despliegue de control se produce mientras diversos organismos mantienen la alerta por las condiciones climáticas que podrían afectar a la costa norte del país, en especial a la región Piura. En ese escenario, la Contraloría verificará que los recursos públicos destinados a las labores de mitigación sean ejecutados correctamente, con el objetivo de reducir el impacto que podrían generar las precipitaciones sobre miles de familias, áreas agrícolas e infraestructura pública.

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Contraloría supervisará obras de limpieza en 74 puntos críticos de Piura

Niño Costero - Perú - Piura - Alerta temprana - 12 mayo
Composición: Infobae Perú

La Contraloría General de la República informó que puso en marcha en la región el operativo de control denominado “Descolmatación y Limpieza de Ríos y Quebradas”, una intervención orientada a supervisar la ejecución de proyectos destinados a disminuir los riesgos asociados al Fenómeno El Niño Costero.

De acuerdo con la entidad, en Piura fueron identificados 74 puntos críticos que requieren atención inmediata mediante trabajos de limpieza y descolmatación. Para estas intervenciones se contempla una inversión superior a S/ 285 millones, recursos que buscan proteger a cerca de 90 mil habitantes expuestos a posibles inundaciones y activación de quebradas.

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El lanzamiento del operativo se realizó en el río Piura, a la altura del puente Bolognesi. Durante la inspección, representantes de la Contraloría constataron la presencia de maleza, acumulación de arena y residuos sólidos dentro del cauce, elementos que podrían dificultar el flujo del agua en caso de lluvias intensas.

Desde ese punto, el vocero de la institución, Luis Castillo, hizo un llamado a los gobiernos regionales y municipales para priorizar las labores de limpieza mediante la reasignación de recursos.

“Buscamos que los gobiernos regionales y locales puedan reorientar sus recursos para ejecutar estas labores de limpieza. Estas acciones de mitigación permitirán evitar la pérdida de hasta 40 000 hectáreas de cultivos en Piura”, afirmó.

La supervisión forma parte de un operativo nacional que movilizará a más de 2.000 auditores, quienes verificarán la ejecución de 2.016 intervenciones en ríos y quebradas catalogados con niveles de peligro “Alto” y “Muy Alto”, según las Fichas Técnicas Referenciales elaboradas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Piura es la región con mayor riesgo frente al Niño Costero, según Cenepred

Varias personas caminan por una calle inundada de agua turbia, tomadas de la mano, con casas y árboles de fondo. Un mapa de alerta roja de Perú se superpone
Residentes de una zona afectada en Perú se auxilian en calles inundadas tras la activación de quebradas por el Fenómeno del Niño Costero, mientras rige una alerta roja de Senamhi.

El operativo de la Contraloría se desarrolla en un contexto de creciente preocupación por la evolución del Fenómeno El Niño Costero. El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene vigente el estado de alerta debido a la persistencia de condiciones oceánicas y atmosféricas que incrementan la probabilidad de precipitaciones intensas, inundaciones y activación de quebradas en distintos puntos del país.

A ello se suma el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia en 796 distritos por un plazo de 60 días debido al peligro inminente generado por las lluvias asociadas a este fenómeno climático.

En paralelo, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) identificó a Piura como la región con el mayor nivel de exposición frente a los efectos del Niño Costero.

Según explicó el vocero del organismo, José Luis Epiquién Rivera, la costa norte concentra algunas de las poblaciones más vulnerables del país, siendo Piura, Lambayeque y La Libertad las regiones donde podrían registrarse los mayores impactos.

El especialista señaló que en Piura existe riesgo de desbordes de ríos, inundaciones, activación de quebradas, huaicos y deslizamientos, eventos que podrían comprometer viviendas, centros educativos, establecimientos de salud y extensas áreas agrícolas.

Los reportes oficiales también advierten que las lluvias previstas para la temporada de verano favorecerían procesos de erosión y movimientos de masa, aumentando la vulnerabilidad de carreteras e infraestructura pública.

Además del Niño Costero, el Enfen indicó que el Niño global, desarrollado en el Pacífico central, podría prolongarse hasta el verano de 2027. La coincidencia de ambos fenómenos implicaría un calentamiento más amplio del océano y un escenario de temperaturas superiores a lo habitual, acompañado por lluvias de mayor intensidad en diferentes zonas del país.

A nivel nacional, la Contraloría informó que supervisará intervenciones valorizadas en más de S/ 6.709 millones. Estas acciones buscan proteger a más de 859 mil habitantes, 1,05 millones de viviendas, 179.694 hectáreas de cultivos, 2.194 instituciones educativas, 347 establecimientos de salud, 1.381 kilómetros de carreteras, además de infraestructura vinculada a los servicios de agua potable, saneamiento y energía eléctrica.

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