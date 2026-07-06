Día del Maestro: profesora viaja casi siete horas cada semana para enseñar a siete niños en un caserío de Ayabaca mientras reparan su colegio

Una docente viaja casi siete horas cada semana desde Sullana hasta el caserío de Huacas Alto, en Ayabaca (Piura), para enseñar a siete estudiantes de educación inicial. Composición: Infobae

Antes del Día del Maestro, distintas historias reflejan los desafíos cotidianos que enfrenta el personal docente en las zonas rurales del país. Entre largas distancias, limitaciones de infraestructura y comunidades alejadas de los principales centros urbanos, la continuidad del servicio educativo depende, en muchos casos, del compromiso de quienes llegan cada semana a las aulas.

En la región Piura, una profesora de educación inicial mantiene esa rutina desde el inicio del año escolar. Su recorrido semanal permite que un grupo de niños del caserío de Huacas Alto continúe con sus actividades académicas mientras la institución educativa donde estudian permanece en proceso de reparación.

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La conmemoración del 6 de julio también recuerda el papel histórico del magisterio peruano. La fecha coincide con un nuevo contexto para la educación nacional, marcado por cambios tecnológicos y nuevos retos para los más de 430.000 docentes que trabajan en los distintos niveles de enseñanza.

Docente recorre casi siete horas para llegar a un caserío de Ayabaca

Las clases se realizan en un aula temporal instalada en el Tambo Huacas Alto mientras la institución educativa del caserío permanece en proceso de reparación.

María Catalán Navarro, de 40 años, viaja cada domingo desde la ciudad de Sullana hasta el caserío de Huacas Alto, ubicado en la provincia de Ayabaca, en Piura. El trayecto dura cerca de siete horas y le permite iniciar puntualmente sus labores con siete estudiantes del nivel inicial.

Según información del Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), la docente mantiene esta rutina desde el comienzo del año escolar para garantizar que los menores continúen con su formación mientras el colegio del caserío permanece en obras de reparación.

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El desplazamiento semanal también implica una organización familiar. Durante su ausencia, la madre de la profesora permanece al cuidado de sus dos hijas, de 14 y 10 años, quienes residen en Sullana.

El Tambo Huacas Alto funciona como aula temporal

Las clases se desarrollan en las instalaciones del Tambo Huacas Alto, espacio facilitado por el Programa Nacional PAIS del Midis para asegurar la continuidad del servicio educativo durante el periodo de reparación del colegio.

De acuerdo con la entidad, este ambiente permite que los estudiantes dispongan de un lugar adecuado y seguro para asistir a clases sin necesidad de abandonar su comunidad.

Las sesiones incluyen juegos, canciones, bailes, actividades participativas, observación de videos, imágenes y ejercicios de pintura. Estas dinámicas buscan fortalecer la socialización y la autonomía de los niños durante la etapa inicial de su formación escolar.

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La docente destaca el valor de la educación en zonas rurales

María Catalán explicó que su labor trasciende el desarrollo de las clases y apunta al acompañamiento del crecimiento de cada estudiante, sin importar la distancia entre sus hogares y los principales centros urbanos.

“Esta labor representa un gran sacrificio, se trata de un recorrido de muchos kilómetros que hago, pero vale la pena cuando veo la alegría de los niños y sus ganas de aprender. El Tambo se ha convertido en nuestra aula de clases que nos permite tener las condiciones adecuadas para que los chicos cuenten con una buena educación en su mismo caserío”, señaló la profesora.

El Programa Nacional PAIS indicó que el uso de los tambos permite acercar servicios esenciales a poblaciones rurales y facilitar el acceso a la educación mientras las instituciones educativas reciben mantenimiento o mejoras en su infraestructura.

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El Día del Maestro recuerda el origen de la formación docente en el Perú

Perú conmemora el Día del Maestro mostrando docentes y estudiantes de la costa, sierra y selva, junto a paisajes representativos de cada región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 6 de julio, el Perú conmemora el Día del Maestro, una fecha vinculada al decreto emitido por José de San Martín el 6 de julio de 1822 para crear la primera Escuela Normal de Varones en Lima.

En ese periodo, más del 90 % de la población peruana no sabía leer ni escribir después de la independencia. La creación de esta institución respondió a la necesidad de formar docentes con preparación pedagógica y establecer las bases del sistema educativo nacional.

Más de un siglo después, en 1953, el gobierno del presidente Manuel A. Odría oficializó el 6 de julio como Día del Maestro mediante un decreto supremo firmado el 4 de mayo. La medida reconoció la labor del magisterio peruano y quedó incorporada posteriormente en la Ley de Reforma Magisterial, Ley 29944, que establece esta fecha como día de descanso remunerado para los docentes.

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La celebración de este año coincide con un escenario distinto para la educación peruana. Más de 430.000 docentes de educación básica y superior desarrollan sus actividades en un contexto marcado por la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje, situación que plantea nuevos desafíos para las metodologías de evaluación y el desarrollo de las clases.